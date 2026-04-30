Netflix prepara uno de los estrenos coreanos más esperados del 2026 con 'The Wonderfools', nueva serie protagonizada por Park Eun Bin y Cha Eun Woo. El k-drama promete emocionar al público con una historia de superhéroes ambientada a finales de los años 90, que mezcla acción, misterio y drama en solo ocho episodios.

Tras el éxito de 'Extraordinary Attorney Woo', la actriz regresa con un nuevo papel protagónico, mientras que el idol de Astro, quien cumple servicio militar obligatorio, participa en esta producción tras su éxito en 'Belleza verdadera'. La serie ya genera gran expectativa entre los seguidores del género.

¿Cuándo se estrena 'The Wonderfools' por Netflix?

El k-drama llegará a Netflix el 15 de mayo de 2026 con una temporada inicial de ocho episodios. La plataforma apostará por esta producción como uno de sus lanzamientos más fuertes en el catálogo de series coreanas del año. El anuncio ha despertado entusiasmo entre los seguidores de Park Eun Bin, quien se ha convertido en una de las actrices favoritas del público internacional gracias a títulos como 'Castaway Diva', 'The King's Affection' y 'Extraordinary Attorney Woo'.

¿De qué trata el k-drama 'The Wonderfools'?

La historia de 'The Wonderfools' se desarrolla en un mundo donde existen personas con habilidades especiales. Sin embargo, también hay quienes poseen poderes defectuosos, conocidos como 'superhumanos defectuosos', capaces de realizar actos extraordinarios, aunque sin controlar completamente sus dones.

Ambientada a finales de los años 90, cuando el temor por el fin del mundo invade a la población, la trama se centra en la ciudad de Haeseong, donde comienzan a surgir héroes inesperados. En medio de ese caos aparece una joven enérgica que vive con su abuela. Tras verse involucrada en un misterioso incidente, obtiene habilidades sobrenaturales. Desde entonces, deberá enfrentar amenazas externas, mientras lidia con sus propias limitaciones.

Reparto de 'The Wonderfools'