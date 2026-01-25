BTS se presentará en Lima por primera vez el 9 y el 10 de octubre de 2026. | Foto: composición LR/BIGHIT Music/Bale

El regreso de BTS a los escenarios ha desatado una demanda sin precedentes en todo el mundo. Con el 'ARIRANG World Tour 2026', el grupo agotó las entradas de 44 fechas anunciadas hasta ahora en Asia, Europa, México, Canadá y Estados Unidos, todas programadas en estadios. Este nivel de convocatoria confirma que la expectativa por su retorno tras el servicio militar es global y que cada mercado enfrenta una presión inédita en la venta de boletos.

En medio de este contexto, una fan en Estados Unidos grabó en vivo el proceso de compra de entradas a través de Ticketmaster con la ARMY Membership, mostrando cómo funciona la preventa exclusiva. Su experiencia se viralizó en redes sociales y se convirtió en referencia para la comunidad peruana, que espera la llegada de BTS a Lima en octubre de 2026.

¿Cómo fue la preventa de BTS con la ARMY Membership en Estados Unidos?

La usuaria, identificada con el nombre de Bale, compartió un registro en el que se aprecia desde el ingreso a la fila virtual de Ticketmaster, un proceso que avanza con rapidez pese a la gran cantidad de personas conectadas. Durante la espera, la plataforma muestra avisos y recordatorios que preparan al usuario para el siguiente paso.

Al habilitarse el acceso, el sistema solicita aceptar condiciones y validar el código de la ARMY Membership, requisito que desbloquea la preventa. Tras esa verificación, aparece el mapa del estadio para elegir asientos disponibles, con un máximo de cuatro entradas por cuenta en Ticketmaster, la cual debe ser la misma con la que adquiriste tu membresía en Weverse.

Lo que podría pasar en la preventa de BTS en Perú

Aunque en Perú hasta ahora solo se han anunciado las dos fechas de BTS, BIGHIT Music confirmó previamente que habría preventa con la ARMY Membership en todo el mundo, por lo que en el país debería seguir el mismo modelo que se aplicó en Estados Unidos: con acceso prioritario para quienes cuenten con la membresía, seguido de la venta general.

Con fechas confirmadas para el 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima, se espera que las entradas se agoten en tiempo récord. La experiencia registrada en EE.UU. sirve como guía práctica para el fandom peruano, que deberá prepararse con anticipación para enfrentar la alta demanda.

Recomendaciones para la preventa de BTS en Perú

Para ARMY en Perú, la recomendación principal es asegurarse de que el correo utilizado para adquirir la ARMY Membership en Weverse coincida con el que se empleará en Ticketmaster, ya que de lo contrario, no será posible acceder a la preventa. También resulta clave contar con métodos de pago habilitados, realizar la compra desde un ordenador personal y verificar una conexión estable a internet, pues la rapidez será determinante: en Estados Unidos, la plataforma otorgó apenas cinco minutos para completar la transacción una vez iniciado el turno del usuario.

Del mismo modo, se insta a seguir los canales oficiales de BIGHIT y Ticketmaster para evitar fraudes. Aunque la organización mantiene controles estrictos, nunca faltan los estafadores, por lo que la precaución será indispensable en la carrera por asegurar un lugar en el esperado concierto de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.