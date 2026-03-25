El documental de BTS muestra el detrás de cámara de su nuevo álbum Foto: Composición LR

El documental de BTS muestra el detrás de cámara de su nuevo álbum Foto: Composición LR

Tras el especial ‘BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG’, la popular banda surcoreana BTS se prepara para lanzar su documental ‘BTS: The Return’ (en español: ‘BTS: el regreso’) a nivel global a través de Netflix. Las ARMY cuentan las horas para ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook compartir el proceso creativo de su nuevo álbum.

El documental, dirigido por el cineasta Bao Nguyen y producido por This Machine en alianza con HYBE, mostrará el regreso del grupo tras completar el servicio militar obligatorio y su reencuentro en Los Ángeles para trabajar en su disco ‘ARIRANG’.

¿Cuándo se estrena 'BTS: the return' en Perú, México y Colombia?

El estreno está programado para el viernes 27 de marzo de 2026, exclusivamente en Netflix. Al tratarse de un lanzamiento bajo horario estándar del servicio de streaming (3:00 a.m. ET), es posible calcular los horarios aproximados para cada país a partir de esa referencia. La producción tiene una duración aproximada de 91 minutos y sigue a los integrantes durante su regreso a la música tras varios años de pausa.

El lanzamiento responde al horario global de la plataforma (3:00 a. m. ET), por lo que estos son los horarios aproximados:

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 2:00 a.m. del viernes 27 de marzo

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1:00 a.m. del viernes 27 de marzo.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 3:00 a.m. del viernes 27 de marzo

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4:00 a.m. del viernes 27 de marzo

España: 8:00 a.m. del viernes 27 de enero

Corea del Sur: 4:00 p.m. del viernes 27 de marzo

Estados Unidos: 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del viernes 27 de marzo

¿De qué trata 'BTS: the return'?

El documental sigue a BTS en Los Ángeles mientras trabajan en su quinto álbum ‘ARIRANG’, mostrando su proceso creativo, dudas, conversaciones íntimas y la presión de volver a los escenarios tras años de ausencia. Además, ofrece un acceso inédito a la dinámica del grupo en esta nueva etapa, marcada por la madurez artística y la expectativa de millones de fans en todo el mundo.



