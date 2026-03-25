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'BTS: The Return': fecha de estreno y guía de horarios en Netflix para ver el documental de la banda surcoreana

Tras cuatro años alejados de los escenarios, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook se reunieron en Los Ángeles para grabar su quinto álbum de estudio, definir su nuevo sonido y prepararse para volver a presentarse ante millones de fans.

El documental de BTS muestra el detrás de cámara de su nuevo álbum Foto: Composición LR
El documental de BTS muestra el detrás de cámara de su nuevo álbum Foto: Composición LR

Tras el especial ‘BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG’, la popular banda surcoreana BTS se prepara para lanzar su documental ‘BTS: The Return’ (en español: ‘BTS: el regreso’) a nivel global a través de Netflix. Las ARMY cuentan las horas para ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook compartir el proceso creativo de su nuevo álbum.

El documental, dirigido por el cineasta Bao Nguyen y producido por This Machine en alianza con HYBE, mostrará el regreso del grupo tras completar el servicio militar obligatorio y su reencuentro en Los Ángeles para trabajar en su disco ‘ARIRANG’.

PUEDES VER: BTS en Netflix EN VIVO: revive el concierto con Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook desde Corea

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¿Cuándo se estrena 'BTS: the return' en Perú, México y Colombia?

El estreno está programado para el viernes 27 de marzo de 2026, exclusivamente en Netflix. Al tratarse de un lanzamiento bajo horario estándar del servicio de streaming (3:00 a.m. ET), es posible calcular los horarios aproximados para cada país a partir de esa referencia. La producción tiene una duración aproximada de 91 minutos y sigue a los integrantes durante su regreso a la música tras varios años de pausa.

El lanzamiento responde al horario global de la plataforma (3:00 a. m. ET), por lo que estos son los horarios aproximados:

  • Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 2:00 a.m. del viernes 27 de marzo
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1:00 a.m. del viernes 27 de marzo. 
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 3:00 a.m. del viernes 27 de marzo
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4:00 a.m. del viernes 27 de marzo
  • España: 8:00 a.m. del viernes 27 de enero
  • Corea del Sur: 4:00 p.m. del viernes 27 de marzo
  • Estados Unidos: 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del viernes 27 de marzo 

PUEDES VER: ¿Cuándo sale 'Arirang' de BTS? Fecha, hora y dónde escuchar el nuevo álbum completo

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¿De qué trata 'BTS: the return'?

El documental sigue a BTS en Los Ángeles mientras trabajan en su quinto álbum ‘ARIRANG’, mostrando su proceso creativo, dudas, conversaciones íntimas y la presión de volver a los escenarios tras años de ausencia. Además, ofrece un acceso inédito a la dinámica del grupo en esta nueva etapa, marcada por la madurez artística y la expectativa de millones de fans en todo el mundo. 


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