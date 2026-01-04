HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

BTS anuncia su regreso en 2026: conoce cuántas canciones incluirá su álbum que se lanzará en marzo

Tras completar el servicio militar, BTS prepara un nuevo disco y revela anticipos de la gira mundial que emocionan a sus seguidores.

BTS revela cuántas canciones tendrá su nuevo álbum.

La banda surcoreana BTS anunció oficialmente su regreso en 2026. El próximo álbum incluirá 14 canciones y podrá preordenarse desde el 16 de enero, mientras que el lanzamiento global se realizará el 20 de marzo. Este será el primer proyecto como grupo completo tras la pausa de todos los integrantes por el servicio militar, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria.

El anuncio incluyó también la expectativa sobre la gira mundial. Las fechas y detalles se revelarán oficialmente el 14 de enero. Para mantener informados a los seguidores, se habilitó un nuevo sitio web que compartirá novedades sobre el disco y la gira.

BTS álbum 2026: canciones y novedades

Desde que RM, Suga, V, Jimin y Jungkook ingresaron al ejército surcoreano tras la participación de Jin y J-hope, los fanáticos esperaban con ansias su retorno. Tras 18 meses de servicio, los siete miembros completaron sus obligaciones y regresaron a la vida civil, cumpliendo la promesa de reunirse más de dos años después de que Jin iniciara su servicio en diciembre de 2022.

En cartas manuscritas a sus seguidores, cada integrante compartió emociones personales. RM expresó: “Hemos esperado más que nadie”, reflejando la anticipación que ha marcado estos años de separación.

Mensajes de los miembros de BTS y expectativa del reencuentro

Durante su tiempo en el ejército, RM confesó en Weverse que extrañaba a sus compañeros y recordó: “Cuando hablamos cara a cara, recordé de nuevo las cosas que nunca cambian, el lugar al que tenía que volver”. Por su parte, Jimin aseguró: “El año que hemos estado esperando por fin ha llegado”.

V anticipó la creación de nuevos recuerdos: “En 2026, crearemos aún más buenos recuerdos, así que espérenlo”. Jin destacó la importancia de volver a presentarse como grupo: “Son mis salvavidas, así que debo mostrar mi aprecio y cuidarlos”. Jungkook reafirmó su compromiso: “Mi corazón siempre ha sido el mismo. Seguiré esforzándome, como siempre lo he hecho”.

BTS gira mundial y preparativos del álbum

Suga envió buenos deseos para el nuevo año, mientras que J-hope enfatizó la relevancia del reencuentro tras proyectos individuales y mencionó la necesidad de equilibrar las identidades personales con la dinámica grupal. “Con el tiempo, cada uno refinó su identidad única trabajando en su propia música, lanzando proyectos en solitario y haciendo lo suyo. Lo curioso para mí es cuando esas identidades, que han tomado forma de maneras tan distintas, se juntan como BTS”, comentó el rapero.

Según RM, la experiencia de crear música con libertad e integridad influirá positivamente en esta nueva etapa. La grabación del álbum finalizó hace meses y desde entonces el grupo ha afinado los detalles para cumplir con las expectativas de sus seguidores.

BTS y la emoción de los fans en Perú

La noticia provocó reacciones masivas en redes sociales a nivel mundial, las fans peruanas no fueron ajenas a la emoción y expresaron su felicidad a través de las redes sociales.

“No puedo creerlo”, “Lista para endeudarme again” y “¡Qué felicidad!”, fueron algunos comentarios. La confirmación de fechas y ciudades para la gira, pendiente por parte de BigHit Music, mantiene en vilo a la comunidad de ARMY.

