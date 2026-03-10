¿'Un novio por suscripción' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que sabemos sobre el romántico k-drama con Jisoo de BLACKPINK

El estreno del k-drama 'Un novio por suscripción' ('Boyfriend on Demand') el 6 de marzo de 2026 marcó uno de los lanzamientos más comentados en lo que va del año. La serie coreana original de Netflix, protagonizada por Jisoo de BLACKPINK y Seo In Guk, conquistó rápidamente a la audiencia con una propuesta que mezcla romance a flor de piel, comedia y fantasía en un formato de 10 capítulos.

El éxito fue inmediato y las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la química de sus protagonistas y el atractivo de la trama. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si habrá una segunda temporada o si la historia quedará como una producción limitada.

¿Habrá temporada 2 de 'Un novio por suscripción' en Netflix?

Por ahora, la respuesta es que no existe confirmación oficial de una segunda temporada. 'Un novio por suscripción' fue concebida como una serie limitada de 10 episodios con un final cerrado, lo que apunta a que no habrá continuación.

Aun así, el fenómeno internacional abre la puerta a especulaciones. Netflix ha demostrado en el pasado que puede cambiar de rumbo cuando una historia supera expectativas, como ocurrió con las producciones surcoreanas 'El juego del calamar' o próximamente con 'Estamos muertos' y 'Woo, una abogada extraordinaria'. Si el impacto global se mantiene, no sería imposible que la plataforma reconsidere su decisión.

La trama de 'Un novio por suscripción' y el éxito en Netflix

La producción original de Netflix 'Un novio por suscripción' no solo arrasó en visualizaciones, también obtuvo un reconocimiento crítico inusual para el género. Según Rotten Tomatoes, 'Boyfriend on Demand' debutó con un 95% de aprobación, convirtiéndose en la serie coreana mejor calificada de 2026. Además, fue incluida en la lista de Best TV Shows del año, siendo el único k-drama presente en la selección actualizada a marzo.

La historia sigue a Seo Mi Rae (Jisoo de BLACKPINK), una editora de webtoons que sueña con un amor sin riesgos y se sumerge en una simulación virtual llamada Novio Mensual. Lo que parecía un refugio seguro pronto se convierte en un torbellino emocional cuando en su vida cobra relevancia su rival laboral, Park Gyeong Nam (Seo In Guk), quien desata un conflicto interno que la obliga a enfrentar sentimientos reales en medio de un mundo digital.

El drama no solo atrapa por su premisa, sino también por la presencia de estrellas invitadas que elevan su atractivo. Figuras como Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon, Jay Park y Siwon, de Super Junior, aportan intensidad y carisma, convirtiendo cada aparición en un guiño irresistible para los fanáticos.