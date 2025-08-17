HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Cultura Asiática

Los 7 miembros de BTS reaparecen en live y emocionan al confirmar nuevo álbum: "Estamos trabajando muy duro"

Tras meses de ausencia, los miembros de BTS reaparecieron en una transmisión sorpresa desde Estados Unidos, donde confirmaron un nuevo álbum que ya está en camino.

BTS regresa a los escenario en 2026. Foto: Weverse
BTS regresa a los escenario en 2026. Foto: Weverse

BTS está oficialmente de regreso. Este 16 de agosto, los siete integrantes del grupo (Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) realizaron una inesperada transmisión en vivo, en Weverse, desde una playa en Estados Unidos, lo que marcó su primera aparición conjunta tras la finalización del servicio militar de Jin. Durante el live, no solo interactuaron con sus fans después de varios meses, sino que también sorprendieron al anunciar que ya están trabajando en su próximo álbum, generando euforia mundial. “Estamos trabajando muy, muy duro en el álbum”, confirmó Suga ante miles de espectadores.

El esperado reencuentro llegó en medio de una gran expectativa por el comeback oficial del grupo, programado para 2026. RM agregó de forma directa: “A partir de mañana tenemos que volver al trabajo”, mientras que Jungkook, en tono de broma, respondió: “Estoy listo, aunque por ahora estoy harto”

PUEDES VER: Shin Hyun Joon en Perú 2025: cuándo y a qué hora inicia la venta de entradas para el fan meeting del actor de 'Escalera al cielo'

lr.pe

BTS sorprende con live en la playa y anuncia álbum

A través de una transmisión inesperada, BTS reapareció como grupo completo caminando por una playa de Estados Unidos. La señal fue inestable por momentos, pero eso no impidió que los fans disfrutaran de bromas internas y momentos emotivos entre los integrantes. Jin fue el primero en hablar con un sencillo, pero significativo mensaje: “Hola, llegué a Estados Unidos y estamos todos juntos”, lo que hizo colapsar las redes.

El live también estuvo marcado por momentos adorables que recordaron al público por qué BTS sigue siendo uno de los grupos más queridos del mundo. Mientras miles comentaban “Esposo, te extraño”, Jungkook leyó el mensaje en voz alta en inglés. De inmediato, RM reaccionó con: “Wife, I miss you”, provocando carcajadas entre los miembros.

Otro de los momentos más comentados fue cuando V abrazó cariñosamente a Jin, quien respondía entre risas: “¡Déjame acostarme, por favor!”. El caos continuó cuando Jungkook intentó tomar una selfie grupal y V lo interrumpió asegurando: “¡Yo soy mejor camarógrafo!”. Suga, observando la escena, resumió entre risas: “Todos quieren ser camarógrafos. Un poco codiciosos, ¿eh?”.

PUEDES VER: 'Carrera final': dónde ver el drama chino online y con subtítulos en español

lr.pe

Jin se reincorpora al grupo k-pop tras su gira como solista

La transmisión también sirvió como escenario para celebrar el regreso de Jin, quien finalizó recientemente su gira solista RunSeokJin Ep. Tour. El mayor del grupo no perdió tiempo y se reincorporó de inmediato al equipo de trabajo junto a sus compañeros.

Aunque el comeback oficial en los escenarios está previsto para 2026, este live ha renovado las esperanzas del fandom global. La confirmación del nuevo álbum, sumada a la aparición conjunta de los siete miembros, se convirtió en un acontecimiento que marca una nueva etapa del grupo k-pop.

Notas relacionadas
¿Cómo ver el concierto de Jin de BTS en cines de Perú? Precios y fecha

¿Cómo ver el concierto de Jin de BTS en cines de Perú? Precios y fecha

LEER MÁS
Agencia de BTS desmiente que el grupo de k-pop participe en álbum tributo a Michael Jackson y aclara rumores

Agencia de BTS desmiente que el grupo de k-pop participe en álbum tributo a Michael Jackson y aclara rumores

LEER MÁS
¿BTS estrenará canción de Michael Jackson? Esto se sabe del tributo al 'Rey del Pop'

¿BTS estrenará canción de Michael Jackson? Esto se sabe del tributo al 'Rey del Pop'

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Carrera final': dónde ver el drama chino online y con subtítulos en español

'Carrera final': dónde ver el drama chino online y con subtítulos en español

LEER MÁS
¿'True Beauty' tendrá temporada 2 en Netflix? Todo sobre el drama coreano protagonizado por Cha Eun Woo.

¿'True Beauty' tendrá temporada 2 en Netflix? Todo sobre el drama coreano protagonizado por Cha Eun Woo.

LEER MÁS
True Beauty: Moon Ga Young y Cha Eunwoo muestran su química en primera lectura de guion [VIDEO]

True Beauty: Moon Ga Young y Cha Eunwoo muestran su química en primera lectura de guion [VIDEO]

LEER MÁS
'El sinuoso camino del derecho': conoce el reparto completo de la nueva serie coreana de Netflix

'El sinuoso camino del derecho': conoce el reparto completo de la nueva serie coreana de Netflix

LEER MÁS
'El naufragio de una diva': ¿quién es Ki Ho en el drama coreano de Netflix con Park Eun Bin?

'El naufragio de una diva': ¿quién es Ki Ho en el drama coreano de Netflix con Park Eun Bin?

LEER MÁS
Song Joong Ki y Katy Louise Saunders: la historia de amor que superó la barrera del idioma

Song Joong Ki y Katy Louise Saunders: la historia de amor que superó la barrera del idioma

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Cultura Asiática

“Estamos muertos” vuelve a Netflix con temporada 2: ¿cuándo se lanza y qué esperar?

Estrella japonesa de J-pop es condenada por acosar a mujer que trabajaba como intérprete en un restaurante de Hong Kong

Shin Hyun Joon en Perú 2025: cuándo y a qué hora inicia la venta de entradas par el fan meeting del actor de 'Escalera al cielo'

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota