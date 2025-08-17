BTS está oficialmente de regreso. Este 16 de agosto, los siete integrantes del grupo (Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) realizaron una inesperada transmisión en vivo, en Weverse, desde una playa en Estados Unidos, lo que marcó su primera aparición conjunta tras la finalización del servicio militar de Jin. Durante el live, no solo interactuaron con sus fans después de varios meses, sino que también sorprendieron al anunciar que ya están trabajando en su próximo álbum, generando euforia mundial. “Estamos trabajando muy, muy duro en el álbum”, confirmó Suga ante miles de espectadores.

El esperado reencuentro llegó en medio de una gran expectativa por el comeback oficial del grupo, programado para 2026. RM agregó de forma directa: “A partir de mañana tenemos que volver al trabajo”, mientras que Jungkook, en tono de broma, respondió: “Estoy listo, aunque por ahora estoy harto”

BTS sorprende con live en la playa y anuncia álbum

A través de una transmisión inesperada, BTS reapareció como grupo completo caminando por una playa de Estados Unidos. La señal fue inestable por momentos, pero eso no impidió que los fans disfrutaran de bromas internas y momentos emotivos entre los integrantes. Jin fue el primero en hablar con un sencillo, pero significativo mensaje: “Hola, llegué a Estados Unidos y estamos todos juntos”, lo que hizo colapsar las redes.

El live también estuvo marcado por momentos adorables que recordaron al público por qué BTS sigue siendo uno de los grupos más queridos del mundo. Mientras miles comentaban “Esposo, te extraño”, Jungkook leyó el mensaje en voz alta en inglés. De inmediato, RM reaccionó con: “Wife, I miss you”, provocando carcajadas entre los miembros.

Otro de los momentos más comentados fue cuando V abrazó cariñosamente a Jin, quien respondía entre risas: “¡Déjame acostarme, por favor!”. El caos continuó cuando Jungkook intentó tomar una selfie grupal y V lo interrumpió asegurando: “¡Yo soy mejor camarógrafo!”. Suga, observando la escena, resumió entre risas: “Todos quieren ser camarógrafos. Un poco codiciosos, ¿eh?”.

Jin se reincorpora al grupo k-pop tras su gira como solista

La transmisión también sirvió como escenario para celebrar el regreso de Jin, quien finalizó recientemente su gira solista RunSeokJin Ep. Tour. El mayor del grupo no perdió tiempo y se reincorporó de inmediato al equipo de trabajo junto a sus compañeros.

Aunque el comeback oficial en los escenarios está previsto para 2026, este live ha renovado las esperanzas del fandom global. La confirmación del nuevo álbum, sumada a la aparición conjunta de los siete miembros, se convirtió en un acontecimiento que marca una nueva etapa del grupo k-pop.