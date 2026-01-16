HOYSuscripcion LR Focus

BTS en Perú 2026: ¿qué es Weverse y cómo crear una cuenta paso a paso para comprar la ARMY Membership?

El grupo de k-pop BTS llega a Lima en 2026 y la noticia ha generado gran expectativa entre los fans. Weverse será crucial para adquirir la ARMY Membership, requisito para participar en la preventa de entradas.

BTS visitará Perú por primera vez con dos fechas de su tour mundial en 2026.
BTS visitará Perú por primera vez con dos fechas de su tour mundial en 2026. | Foto: Weverse

La confirmación de la llegada de BTS a Lima en 2026 ha generado una expectativa sin precedentes. Miles de fans ya se preparan para la preventa de entradas, un proceso que exige organización y conocimiento de las plataformas oficiales. En este contexto, Weverse se convierte en una herramienta clave para acceder a la membresía ARMY, requisito indispensable para participar en la compra anticipada de boletos.

La plataforma, creada por HYBE, no solo funciona como un espacio de interacción entre artistas y fans, sino también como el canal exclusivo para adquirir la membresía oficial. Entender cómo registrarse y configurar correctamente la cuenta es fundamental para evitar contratiempos en la preventa, especialmente porque los datos deben coincidir con los que se usen en Ticketmaster.

PUEDES VER: Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas del concierto en Lima

lr.pe

¿Qué es Weverse y por qué es indispensable para fans de BTS en Perú?

Weverse es una aplicación y sitio web que reúne comunidades oficiales de artistas de k-pop y otros géneros. Allí, los fans pueden acceder a publicaciones, transmisiones en vivo y contenido exclusivo. Sin embargo, una de sus funciones más importantes para los fans de BTS es la Weverse Shop, la tienda vinculada donde se adquiere la ARMY Membership, única vía para acceder a la preventa de entradas de los conciertos que los Bangtan Boys ofrecerán en Lima y otras partes del mundo.

La agencia de la boyband coreana ha confirmado que la preventa estará habilitada únicamente para quienes cuenten con esta membresía. Por ello, registrarse en Weverse y comprar la ARMY Membership no es un paso opcional, sino un requisito. Además, la membresía otorga beneficios adicionales como acceso a material exclusivo y prioridad en futuras actividades.

PUEDES VER: BTS incluye a Perú en su gira mundial 2026: ¿Cuándo serán los conciertos en Lima?

lr.pe

Paso a paso para crear una cuenta en Weverse

El registro en Weverse puede hacerse desde el celular o desde la web, pero hay diferencias importantes. En móviles se necesitan dos aplicaciones, mientras que en la versión web basta con iniciar sesión en Weverse, ya que la compra de la membresía se enlaza automáticamente con Weverse Shop.

Desde el aplicativo móvil:

  • Descarga las apps Weverse y Weverse Shop en iOS o Android
  • Regístrate con un correo electrónico válido y crea una contraseña segura
  • En Weverse, selecciona a BTS y pulsa "Join" para unirte a la comunidad
  • Abre Weverse Shop, configura la tienda en la opción "Global"
  • Compra la ARMY Membership y verifica tu correo electrónico presionando "Verify Email"
  • Asegúrate de usar el mismo correo en Weverse y en Ticketmaster para acceder a la preventa

Desde la página web:

  • Ingresa a weverse.io y crea tu cuenta con un correo válido
  • Únete a la comunidad de BTS y configura tu perfil
  • Al comprar la membresía, el sistema te redirigirá automáticamente a Weverse Shop sin necesidad de iniciar sesión aparte
  • Completa la compra de la ARMY Membership y confirma tu correo electrónico
  • Recuerda: el correo registrado debe coincidir con el que uses en Ticketmaster para validar tu acceso a la preventa.
