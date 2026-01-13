¡Es oficial! BTS ha confirmado los países de Latinoamérica incluidos en su tour mundial 2026. La boyband más aclamada del k-pop vuelve a los escenarios con un tour que celebrará no solo su primer comeback con los siete integrantes luego de su pausa por el servicio militar, sino también el lanzamiento de un nuevo álbum musical. La expectativa por conocer las fechas oficiales era muy alta a nivel mundial y ahora, finalmente, la información ha sido anunciada.

Jungkook, J-Hope, RM, V, Jimin, Jin y Suga inician una renovada etapa, nuevamente bajo BIGHIT MUSIC, con la promesa de agradecer a su fandom ARMY por la paciente espera. Se anticipa que su serie de conciertos arrase en taquilla tal como lo hizo 'Love Yourself: Speak Yourself World Tour'.

Lima en gira de BTS. Foto: BIGHIT

¿Qué países de Latinoamérica fueron confirmados en el tour de BTS 2026?