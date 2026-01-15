HOYSuscripcion LR Focus

BTS anuncia 'ARIRANG': significado, versiones, preventa, dónde comprar y todo lo que incluirá el nuevo álbum del grupo k-pop

¡Es oficial! BTS confirmó el nombre de su quinto álbum y detalles como todas las versiones que saldrán a la venta. La boyband de k-pop marcará con este disco su esperado comeback tras una larga pausa.

El nuevo álbum de BTS, 'ARIRANG', será lanzado en marzo de 2026.
El nuevo álbum de BTS, 'ARIRANG', será lanzado en marzo de 2026. | Foto: AFP

¡Es oficial! El nuevo álbum de BTS llevará por título 'ARIRANG'. El anuncio llegó apenas un día después de que la agrupación confirmara a Perú y otros países como parte de su tour mundial 2026. Con ello, la boyband más aclamada del k-pop reveló los primeros detalles de su quinto disco de estudio: las versiones disponibles, los ítems incluidos, los puntos de venta y más novedades para sus seguidores.

Tras la pausa obligatoria por el servicio militar de sus integrantes, el septeto de BIGHIT MUSIC se prepara para un esperado regreso que ya causa furor en el fandom ARMY. Este lanzamiento será su primer álbum en cuatro años desde 'Proof', antología publicada en 2022, y el primer disco de estudio en seis años tras 'BE'.

PUEDES VER: Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas del concierto en Lima

lr.pe

¿Qué el nombre del nuevo álbum de BTS, 'ARIRANG'?

El título elegido por BTS, 'ARIRANG', proviene de una palabra coreana cuyo significado se interpreta como "mi amado" o "bella amada". La raíz lingüística combina 'Ari' (hermoso) y 'Rang' (amado o novio), evocando sentimientos de afecto y nostalgia que forman parte esencial de la tradición cultural de Corea del Sur, país de origen de los sietes idols del k-pop.

Además de su valor etimológico, 'Arirang' es el nombre de la canción folclórica más emblemática del país asiático, considerada un himno no oficial que expresa unidad, esperanza y dolor compartido. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esta pieza cuenta con múltiples versiones regionales y simboliza la identidad del pueblo coreano. Aunque Bangtan aún no ha revelado el concepto de lo que será su nuevo álbum, el título lo conectaría con un legado cultural profundo.

PUEDES VER: BTS Tour 2026: guía para comprar o renovar la ARMY Membership en Weverse y acceder a la preventa

lr.pe

¿Cuántas versiones tendrá 'ARIRANG', el nuevo álbum de BTS, y qué itemas traerá?

BTS ha sorprendido a sus fans con la magnitud de su nuevo lanzamiento: ARIRANG contará con 16 versiones oficiales, entre álbumes físicos, vinilos y un box set especial. Los ítems e incrustaciones que acompañan cada edición —como photobooks, photocards, pósters y más— serán detallados en la siguiente imagen, extraída de la cuenta en X PolarisNightts. Para información completa se recomienda revisar el anuncio oficial de BIGHIT MUSIC en Weverse.

Todos los items de 'ARIRANG', el nuevo álbum de BTS. Foto: PolarisNightts

Todos los items de 'ARIRANG', el nuevo álbum de BTS. Foto: PolarisNightts

PUEDES VER: ¿Cuándo es la preventa de BTS en México 2026, precio y cómo registrarse con la membresía ARMY?

lr.pe

¿Dónde comprar el álbum de BTS y cuándo inicia la preventa mundial?

La preventa mundial de 'ARIRANG' comenzará el viernes 16 de enero de 2026 a las 11.00 a. m. (KST), lo que equivale a las 9.00 p. m. del jueves 15 de enero en Perú, y se extenderá hasta el día de su lanzamiento oficial, programado para el 20 de marzo de 2026 a la 1.00 p. m. (KST). A partir de esa fecha, los envíos se realizarán por orden a nivel mundial.

Los fans podrán adquirir el nuevo álbum de BTS en diversas plataformas de venta online y tiendas físicas de música. En Corea del Sur estará disponible en Weverse Shop, SOUNDWAVE, MUSICPLANT, MAKESTAR, Aladin y Ktown4u, mientras que en Japón se ofrecerá en la BTS JAPAN Official Shop y Universal Music Store. Para el resto del mundo, se habilitarán opciones como BTS Store, iTunes, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y Tidal.

