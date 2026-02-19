HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

¿Cuándo sale la temporada 3 de 'La chica nueva'?: fecha de estreno de la serie de Netflix con Becky Armstrong como Nanno

'La chica nueva' regresa a Netflix con su tercera temporada y una renovada Nanno. Becky Armstrong toma la posta de Kitty Chicha en esta aclamada serie, cuya fecha de estreno ya ha sido confirmada.

Becky Armstrong es la nueva Nanno en 'Girl From Nowhere'.
Becky Armstrong es la nueva Nanno en 'Girl From Nowhere'. | Foto: composición LR/Netflix

Desde su debut, 'La chica nueva' se convirtió en una de las producciones más comentadas de Netflix en Asia y fuera de ella. Su mezcla de misterio, crítica social y un personaje tan enigmático como Nanno logró captar la atención de millones de espectadores, consolidando a la serie como un referente del thriller escolar con tintes sobrenaturales.

Tras dos temporadas que dejaron huella y un silencio que alimentó rumores sobre su cancelación, la plataforma despejó las dudas: Nanno regresa, pero no de la manera que muchos esperaban. Con un rostro renovado, 'Girl from Nowhere' se reinventa y promete sorprender tanto a los seguidores como a quienes se acerquen por primera vez a la historia.

PUEDES VER: 'Besos, Kitty', temporada 3: Netflix confirma fecha de estreno y revela emocionante avance con Kitty y Minho

¿Cuándo sale 'La chica nueva' temporada 3?

Netflix anunció que la temporada 3, titulada 'Girl from Nowhere: The Reset', llegará el 7 de marzo de 2026. Este lanzamiento marca oficialmente la tercera entrega del universo de 'La chica nueva', aunque no se trata de una continuación directa de las entregas anteriores, sino de un reinicio con identidad propia.

El anuncio fue realizado por Netflix Tailandia a través de redes sociales a mediados de enero: "Si todo siguiera igual, no se llamaría karma, ¿verdad? Comienza una nueva era con una nueva chica llamada Becky Armstrong en 'Girl From Nowhere: The Reset'. Cuando el mundo parece necesitar que Nanno lo devuelva a la realidad, reinicia el universo el 7 de marzo". Con ello, la plataforma dejó claro que el personaje y la venganza seguirán siendo el eje central.

Temporada 3 de 'La chica nueva', con Becky Armstrong, se estrena en marzo. Foto: Netflix

Temporada 3 de 'La chica nueva', con Becky Armstrong, se estrena en marzo. Foto: Netflix

PUEDES VER: Final explicado de 'El arte de Sarah': ¿quién murió realmente y qué pasó con la protagonista en la serie coreana de Netflix?

¿De qué tratará 'La chica nueva 3'?

'Girl From Nowhere The Reset' no es una continuación de la historia que vimos con Kitty Chicha Amatayakul como Nanno, sino un reboot en otro universo narrativo. La trama vuelve a situar a Nanno como una estudiante, pero ahora se transferirá a seis distintas escuelas en Tailandia, donde enfrentará seis escandalosos casos, así como las hipocresías y abusos que se esconden en esos entornos.

La diferencia radica en que esta versión busca explorar nuevas dinámicas y personajes. Es una reinterpretación que mantiene la esencia de la justicia poética y el karma, pero con un aire renovado que promete sorprender incluso a quienes ya conocen la serie.

Becky Armstrong, de fama mundial, ha protagonizado series como 'GAP' y 'The Loyal Pin'. Foto: Netflix

Becky Armstrong, de fama mundial, ha protagonizado series como 'GAP' y 'The Loyal Pin'. Foto: Netflix

PUEDES VER: 'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

¿Quién es Becky Armstrong, la nueva Nanno?

La encargada de dar vida a Nanno en 'The Reset' es Becky Armstrong, actriz tailandesa-británica que ha ganado notoriedad en la industria por su talento y carisma. Su incorporación marca un cambio importante: no reemplaza a Kitty Chicha, quien actualmente tiene un perfil bajo en la industria, sino que interpreta a Nanno en un universo distinto, lo que evita comparaciones directas y abre espacio para una nueva interpretación del personaje.

Becky, cuyo nombre completo es Rebecca Patricia Armstrong, es una actriz tailandesa-británica nacida en 2002. Se ha destacado en dramas como 'GAP The Series' y 'The Loyal Pin', además de participar en cine y proyectos de moda. Su versatilidad y popularidad la han convertido en una de las figuras jóvenes más prometedoras del entretenimiento. Con ella, la serie busca consolidar su impacto global y reafirmar su lugar en el catálogo de producciones originales de Netflix.

