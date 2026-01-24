La reventa de entradas para el concierto de BTS en México dispara precios hasta US$7.000 por boleto

Los precios de los boletos para el concierto de BTS se han disparado debido a la presencia de sitios de reventa. | Foto: composición LR/El Financiero/Los Angeles Times

Los precios de los boletos para el concierto de BTS se han disparado debido a la presencia de sitios de reventa. | Foto: composición LR/El Financiero/Los Angeles Times

La presencia de BTS en su gira por Latinoamérica ha generado una enorme expectativa entre sus fanáticas, quienes sueñan con estar presentes en cada uno de sus conciertos. No obstante, tras agotarse rápidamente las entradas en preventa para varias fechas, revendedores y plataformas no autorizadas en México han aprovechado la alta demanda para especular con los precios, elevando considerablemente el costo de los boletos y jugando con la ilusión de quienes aún no han podido conseguir el tan ansiado ticket de entrada.

¿A cuánto están vendiendo un boleto de reventa para el concierto de los BTS en México?

En sitios de reventa como Viagogo, las entradas para el concierto de BTS programado para el 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México han alcanzado precios exorbitantes, hasta el punto de superar ampliamente su valor original.

A continuación, se presentan los precios ofrecidos en diversos sitios de reventa no autorizados para la venta de boletos del concierto de BTS en México.

Sección 9: 7025.93 dólares

Sección 21: 3437.12 dólares

Sección VE10: 2864.24 dólares

Sección NA11A: 1965.14 dólares

Sección NA13C: 1636.69 dólares

¿Cuánto costaban originalmente los boletos oficiales?

Según información oficial de OCESA y Ticketmaster, las entradas para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México fueron establecidas con precios que se ubican dentro de los siguientes rangos:

101.77 dólares

163.57 dólares

257.79 dólares

284.97 dólares

461.32 dólares

488.51 dólares

515.63 dólares

767.72 dólares (con cargos incluidos)

Boletos VIP de hasta 1024.13 dólares

El marcado contraste entre las tarifas oficiales y los precios inflados en el mercado secundario ha desatado la discusión en plataformas digitales, donde la comunidad de seguidores y diversos usuarios exigen medidas concretas para frenar la reventa ilegal y proteger los derechos del público.

Cabe recordar que la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México establece en su artículo 33 la prohibición explícita de la reventa de boletos. En este sentido, especialistas y autoridades advierten que recurrir a plataformas no oficiales para adquirir entradas aumenta considerablemente el riesgo de fraudes, dejando a los fanáticos vulnerables a estafas y pérdidas económicas.