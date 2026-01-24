HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La reventa de entradas para el concierto de BTS en México dispara precios hasta US$7.000 por boleto

El anuncio de la gira mundial de los BTS ha generado una ola de expectativa entre sus seguidores; sin embargo, el agotamiento rápido de las entradas en preventa ha dado lugar a un mercado de reventa en México, donde los precios se han disparado.

Los precios de los boletos para el concierto de BTS se han disparado debido a la presencia de sitios de reventa.
Los precios de los boletos para el concierto de BTS se han disparado debido a la presencia de sitios de reventa. | Foto: composición LR/El Financiero/Los Angeles Times

La presencia de BTS en su gira por Latinoamérica ha generado una enorme expectativa entre sus fanáticas, quienes sueñan con estar presentes en cada uno de sus conciertos. No obstante, tras agotarse rápidamente las entradas en preventa para varias fechas, revendedores y plataformas no autorizadas en México han aprovechado la alta demanda para especular con los precios, elevando considerablemente el costo de los boletos y jugando con la ilusión de quienes aún no han podido conseguir el tan ansiado ticket de entrada.

Sitios web de reventa para adquirir las entradas al concierto de los BTS. Foto: Viagogo

Sitios web de reventa para adquirir las entradas al concierto de los BTS. Foto: Viagogo

¿A cuánto están vendiendo un boleto de reventa para el concierto de los BTS en México?

En sitios de reventa como Viagogo, las entradas para el concierto de BTS programado para el 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México han alcanzado precios exorbitantes, hasta el punto de superar ampliamente su valor original.

PUEDES VER: Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

lr.pe

A continuación, se presentan los precios ofrecidos en diversos sitios de reventa no autorizados para la venta de boletos del concierto de BTS en México.

  • Sección 9: 7025.93 dólares
  • Sección 21: 3437.12 dólares
  • Sección VE10: 2864.24 dólares
  • Sección NA11A: 1965.14 dólares
  • Sección NA13C: 1636.69 dólares

PUEDES VER: BTS en Lima 2026: estos artistas nacionales podrían abrir los dos conciertos de la banda surcoreana

¿Cuánto costaban originalmente los boletos oficiales?

Según información oficial de OCESA y Ticketmaster, las entradas para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México fueron establecidas con precios que se ubican dentro de los siguientes rangos:

  • 101.77 dólares
  • 163.57 dólares
  • 257.79 dólares
  • 284.97 dólares
  • 461.32 dólares
  • 488.51 dólares
  • 515.63 dólares
  • 767.72 dólares (con cargos incluidos)
  • Boletos VIP de hasta 1024.13 dólares

El marcado contraste entre las tarifas oficiales y los precios inflados en el mercado secundario ha desatado la discusión en plataformas digitales, donde la comunidad de seguidores y diversos usuarios exigen medidas concretas para frenar la reventa ilegal y proteger los derechos del público.

Cabe recordar que la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México establece en su artículo 33 la prohibición explícita de la reventa de boletos. En este sentido, especialistas y autoridades advierten que recurrir a plataformas no oficiales para adquirir entradas aumenta considerablemente el riesgo de fraudes, dejando a los fanáticos vulnerables a estafas y pérdidas económicas.

Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

Estos son los precios para BTS en México 2026: el boleto más caro costaría más de 1.000 dólares

Estos son los precios para BTS en México 2026: el boleto más caro costaría más de 1.000 dólares

Armys se vuelve viral al convocar voluntarios para limpiar playas y sembrar árboles ante llegada de BTS al Perú

Armys se vuelve viral al convocar voluntarios para limpiar playas y sembrar árboles ante llegada de BTS al Perú

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

