'Cielo para dos', temporada 5: todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

La temporada 5 de 'Cielo para dos' en Netflix llegó a su final con impactantes decisiones y relaciones inesperadas entre los participantes. Conoce quiénes salieron en pareja de la 'Isla Infierno'.

La temporada 5 de 'Cielo para dos' culminó con 12 episodios en Netflix.
La temporada 5 de 'Cielo para dos' culminó con 12 episodios en Netflix.

La quinta temporada de 'Cielo para dos' ('Single’s Inferno') llegó a su desenlace en Netflix con un final cargado de tensión y sorpresas. Tras semanas de convivencia en la llamada 'Isla del Infierno' y las citas en 'El Paraíso', los participantes tomaron sus decisiones definitivas, revelando qué vínculos lograron consolidarse.

El programa, que se ha convertido en uno de los realities coreanos más comentados a nivel internacional, presentó esta vez un elenco numeroso y con personalidades más arriesgadas. La expectativa del público se centró en descubrir qué parejas saldrían juntas y quiénes abandonarían la isla en solitario.

'Cielo para dos': una temporada 5 marcada por la audacia de sus participantes

La quinta temporada de 'Cielo para dos' en Netflix destacó por la intensidad de los encuentros y la disposición de los concursantes a asumir riesgos emocionales. Desde el inicio, los solteros mostraron mayor franqueza en sus confesiones y se involucraron en triángulos amorosos que mantuvieron la atención del público.

Los panelistas coincidieron en que esta edición reunió a los participantes más atrevidos hasta la fecha, lo que generó giros inesperados y conexiones que parecían improbables. El resultado fue una temporada dinámica, con momentos de tensión y decisiones que sorprendieron incluso a los seguidores más atentos.

Todas las parejas finales de 'Cielo para dos', temporada 5

Park Hee-sun y Lim Su-been

Hee-sun y Su-been vivieron uno de los romances más intensos de la quinta temporada de 'Cielo para dos'. Su-been confesó: "Es más decidida de lo que pensaba, así que creo que caí en ese encanto inesperado. Si no me elige, me arrojo al océano". Finalmente, Hee-sun lo escogió y expresó: "Nunca había sido tan abierta. Gracias por despertar esto en mí. Para mí, 'Inferno' era como el 'Paraíso'". Aunque no se siguen en redes, los fans descubrieron que vieron juntos el final del programa, lo que alimentó rumores sobre su relación fuera de cámaras.

Choi Mina-sue y Lee Sung-hun

Samuel Lee (Lee Sung-hun) mostró desde el inicio un interés constante por Choi Mina-sue, incluso cuando ella parecía mantener cierta distancia. Con el paso de los días, se convirtió en su apoyo más cercano y terminó siendo la persona que mejor la entendió. Mina-sue lo reconoció al decir: "De todas las personas aquí, tú trajiste la versión de mí que más me gustaba. No me imagino irme de aquí sin Sam". Tras el final del programa, Sung-hun reactivó su cuenta de Instagram sin seguir a nadie, mientras que Mina-sue tampoco lo tiene en sus contactos, aunque compartió videos de un viaje a Nueva York, ciudad donde él reside actualmente.

Mina-sue and Sung-hun en final de 'Cielo para dos', temporada 5. Foto: Netflix

Mina-sue and Sung-hun en final de 'Cielo para dos', temporada 5. Foto: Netflix

Kim Go-eun y Woo Sung-min

Kim Go-eun sorprendió en el desenlace de 'Single's Inferno' al elegir a Woo Sung-min en lugar de Jo I-geon, con quien había compartido momentos agradables en Paraíso. La participante explicó que se inclinó por Sung-min porque se sentía más cómoda y valorada: "Me cuidaba con mucha sutileza, siempre encontraba pequeñas maneras de demostrarme lo que sentía por mí". Aunque su elección generó comentarios entre los panelistas, al igual que otras parejas de la temporada, ambos no se siguen en Instagram.

Go-eun y Sung-min en final de 'Cielo para dos', temporada 5. Foto: Netflix

Go-eun y Sung-min en final de 'Cielo para dos', temporada 5. Foto: Netflix

Lee Joo-young y Kim Jae-jin

La conexión entre Kim Jae-jin y Lee Joo-young se desarrolló con calma, pero terminó en una elección mutua marcada por la complicidad. Aunque Hyun-jae intentó conquistarla, Joo-young se inclinó por Jae-jin y le dijo: "Estar contigo se sentía natural y fácil, como si pudiera ser yo misma. Y, sinceramente, me dio un vuelco el corazón más de una vez. ¿Vamos a tomar un helado juntos?". Entre risas, lo llamó "gato callejero" y sellaron su salida juntos del 'Inferno'. Sin embargo, al no seguirse en Instagram, su futuro como pareja fuera del programa sigue siendo incierto.

Jae-jin y Joo-young en final de 'Cielo para dos', temporada 5. Foto: Netflix

Jae-jin y Joo-young en final de 'Cielo para dos', temporada 5. Foto: Netflix

Kim Min-gee y Song Seung-il

Min-gee apostó desde el inicio por Seung-il y nunca se desvió de esa elección, incluso cuando sorprendió con una cita en Paraíso junto a Su-been. Su momento más recordado llegó en el juego 'Truth or Drink', cuando lo tomó de la sudadera y le susurró al oído: "Eres tú". En el desenlace reafirmó su decisión con humor al decir, jugando con su nombre: "Me gusta ganar y ser la número uno, por eso me gustas, Seung-il". Aunque su química fue evidente en pantalla, no se siguen en Instagram.

Min Gee y Seung Il en 'Cielo para dos', temporada 5. Foto: Netflix

Min Gee y Seung Il en 'Cielo para dos', temporada 5. Foto: Netflix

