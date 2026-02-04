HOYSuscripcion LR Focus

'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche' reparto: ¿quién es quién en la nueva película coreana de Netflix?

La nueva película coreana 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche' aborda la fragilidad de la memoria en una conmovedora historia de amor. Estrenada el 3 de febrero, ya se ubica en top de Netflix.

'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche' se estrenó en Netflix el 3 de febrero.
'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche' se estrenó en Netflix el 3 de febrero. | Foto: Netflix

La nueva apuesta coreana de Netflix, de nombre 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche', se perfila como una de las historias románticas más comentadas de la temporada. La cinta explora la intensidad de un vínculo marcado por la fragilidad de la memoria y la fuerza de los sentimientos, con una narrativa que promete conmover a quienes buscan emociones profundas en la pantalla.

Más allá de la trama, el reparto también es uno de los grandes atractivos. La película reúne a jóvenes actores que han ganado notoriedad en k-dramas recientes, como Shin Si Ah y Choo Young Woo, junto a figuras consolidadas como Jo Han Chul. Esta combinación de frescura y experiencia convierte al filme en una propuesta que no solo emociona por su historia, sino también por las interpretaciones que le dan vida.

PUEDES VER: K-dramas que se estrenan en febrero 2026: conoce 'El arte de Sarah', 'Nuestro universo' y más

lr.pe

¿De qué trata la película 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche' de Netflix?

Inspirada en la novela de Misaki Ichijo, la película coreana 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche' presenta una historia en la que el amor se convierte en refugio frente a la adversidad. La trama sigue a dos jóvenes que, desde mundos distintos, encuentran en su vínculo una manera de enfrentar las heridas emocionales y las dificultades que los rodean.

Han Seo Yoon, la protagonista, vive con amnesia anterógrada, una condición que le impide conservar recuerdos nuevos y la obliga a despertar cada día sin memoria de lo ocurrido. En contraste, Kim Jae Won es un muchacho sin rumbo ni aspiraciones claras, cuya vida comienza a transformarse tras conocerla. El encuentro entre ambos abre paso a una relación marcada por la fragilidad y la esperanza, en la que cada instante compartido adquiere un valor irrepetible.

'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche' se estrenó en Netflix el 3 de febrero. Foto: Netflix

'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche' se estrenó en Netflix el 3 de febrero. Foto: Netflix

PUEDES VER: 'Nuestro universo': fecha de estreno, reparto principal y dónde ver el nuevo K-drama romántico

lr.pe

¿Quién es quién en 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche'?

El reparto de 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche' reúne a figuras emergentes de la industria coreana junto a intérpretes consolidados. Cada uno aporta matices distintos que enriquecen la narrativa y permiten que la película conecte con públicos diversos.

  • Shin Si Ah (Han Seo Yoon): nacida en 1998, es una actriz que ha ganado reconocimiento por su papel en 'The Witch: Part 2'. En esta producción interpreta a la protagonista femenina, una joven marcada por una condición que afecta su vida diaria. Su cuenta oficial de Instagram shinsiaa_
  • Choo Young Woo (Kim Jae Woon): actor nacido en 1999, conocido por dramas como 'Oasis', 'The Tale of Lady Ok' y 'School 2021'. En la película encarna al protagonista masculino, un estudiante que se convierte en el soporte emocional de la historia. Su perfil en Instagram cu.young
  • Jin Ho Eun (Jeong Tae Hoon): con 25 años, se ha hecho conocido por su participación en All of Us Are Dead. En esta cinta interpreta a un amigo cercano del protagonista, aportando frescura y complicidad. En Instagram está como jinhoeun_
  • Jo Yoo Jung (Choi Ji Min): actriz nacida en 1999, con apariciones en 'Love Alarm' y 'Record of Youth'. En Instagram (u_ju_g), comparte momentos de su carrera y proyectos
  • Jo Han Chul (Kim Seong Hyun): veterano actor nacido en 1973, reconocido por producciones como 'Vincenzo' y 'Hometown Cha Cha Cha'. En esta película interpreta una figura paterna que aporta madurez y equilibrio a la trama. Su trayectoria lo convierte en un rostro respetado de la televisión y el cine coreano.
