Cultura Asiática

'El genio y los deseos': cuándo y a qué hora se estrena en Netflix el nuevo drama coreano

Netflix lanza 'El genio y los deseos', una serie coreana original que mezcla comedia y fantasía, protagonizada por los aclamados actores Bae Suzy y Kim Woo Bin.

Kim Woo Bin y Bae Suzy es 'El genio y sus deseos'.
Kim Woo Bin y Bae Suzy es 'El genio y sus deseos'. | Foto: Netflix

Netflix ha sumado a su catálogo una nueva serie coreana original que promete captar la atención de los fanáticos de la fantasía. 'El genio y los deseos' llega con una premisa intrigante en la que dos mundos chocan entre sí: el de una mujer con tendencias oscuras y el de un genio que oculta su sinestro identidad. Este drama coreano es esperado en medio de grandes expectativas tras 'Bon appétit, majestad', que recientemente concluyó su emisión, y busca ocupar ese espacio con una historia cargada de tensión emocional y dilemas morales.

Con una estética cuidada y un elenco de actores reconocidos, incluyendo a Kim Woo Bin y Bae Suzy, la producción de CJ Entertainment, Hwa And Dam Pictures y Studio Dragon se perfila como uno de los estrenos más comentados del mes.

PUEDES VER: ¿'Bon appétit, majestad' tendrá segunda temporada en Netflix?: todo lo que debes saber de la serie coreana tras su impactante final

lr.pe

¿Cuándo se estrena 'El genio y los deseos' en Netflix?

La serie coreana 'El genio y los deseos' llegará a Netflix el viernes 3 de octubre de 2025 como parte de su programación internacional. Conocida en inglés como 'Genie, Make a Wish', esta producción marca el esperado reencuentro entre Suzy y Kim Woo Bin, quienes protagonizan juntos por segunda vez tras nueve años desde el exitoso melodrama 'Uncontrollably Fond'.

El k-drama contará con 12 episodios y, al tratarse de un título original de Netflix, se espera que todos sean liberados en simultáneo, siguiendo el mismo formato que tuvo recientemente 'Tú y todo lo demás'. Para acceder al contenido, los usuarios deben tener una suscripción activa en la plataforma, cuyos planes en Perú comienzan desde S/28,90. Se recomienda activar las notificaciones dentro de la aplicación para no perderse el gran estreno.

PUEDES VER: Final explicado de 'Bon appétit, majestad': así terminó el capítulo 12 del K-drama de Netflix

lr.pe

¿A qué hora se puede ver 'El genio y los deseos' en Perú y otros países?

En Perú, los capítulos de 'El genio y los deseos' estarán disponibles desde las 2.00 a. m. del viernes 3 de octubre de 2025, siguiendo el horario habitual de estrenos de Netflix para series originales. Para quienes se conectan desde otros lugares, el horario varía según la zona geográfica:

  • 'El genio y los deseos' estreno en Netflix en México, Costa Rica y El Salvador: 1.00 a. m. del viernes 3 de octubre
  • 'El genio y los deseos' estreno en Netflix en Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 a. m. del viernes 3 de octubre
  • 'El genio y los deseos' estreno en Netflix en Bolivia y Venezuela: 3.00 a. m. del viernes 3 de octubre
  • 'El genio y los deseos' estreno en Netflix en Argentina, Chile y Brasil: 4.00 a. m. del viernes 3 de octubre
  • 'El genio y los deseos' estreno en Netflix en España: 9.00 a. m. del viernes 3 de octubre
  • 'El genio y los deseos' estreno en Netflix en Estados Unidos: 12.00 a. m. (hora del Pacífico) y 3.00 a. m. (hora del Este) del viernes 3 de octubre.

PUEDES VER: 'Bon appétit, majestad': reparto completo: actores y personajes del k-drama más visto en Netflix

lr.pe

¿De qué trata 'El genio y los deseos'?

La serie presenta a Ka Young (Bae Suzy), una joven marcada por una infancia rígida y una personalidad distante, que vive bajo reglas estrictas impuestas por su abuela mientras oculta sus tendencias a menudo descritas como psicópatas. Su mundo, controlado y silencioso, da un giro inesperado cuando descubre un objeto antiguo que despierta a una entidad dormida durante siglos. Lo que parecía un hallazgo mágico se convierte en el inicio de una relación compleja con un genio (Kim Woo Bin) que le ofrece tres deseos, pero cuya verdadera naturaleza es mucho más oscura: la de Iblis, mejor conocido como Satanás.

A medida que Ka Young se enfrenta a las posibilidades que le brinda este ser, también debe lidiar con las consecuencias ocultas de cada elección. La serie explora cómo el deseo puede convertirse en una trampa, y cómo la ambición, el dolor y la necesidad pueden abrir puertas que quizá nunca debieron tocarse.

