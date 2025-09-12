HOYSuscripcion LR Focus

'Tú y todo lo demás': reparto completo de la nueva serie coreana de Netflix con Kim Go Eun

Netflix ha incorporado a su catálogo el k-drama 'Tú y todo lo demás', protagonizado por Kim Go Eun. La serie destaca por sus actuaciones y una historia emotiva que profundiza en la amistad.

La nueva serie coreana ' Tú y todo lo demás' cuenta con 15 capítulos en Netflix.
Foto: composición LR/Netflix

Netflix ha sumado a su catálogo una de las apuestas más emotivas del año: 'Tú y todo lo demás', el nuevo drama surcoreano protagonizado por Kim Go Eun. La serie, estrenada el 12 de septiembre, ha captado la atención del público por su narrativa íntima y por reunir a un elenco de alto perfil que da vida a una historia de amistad, resentimiento y redención. Bajo la dirección de Jo Young Min y con guion de Song Hye Jin, la producción original de la plataforma se posiciona como uno de los títulos más esperados de la temporada.

Ambientada en Seúl y con locaciones en Suiza, la trama se despliega a lo largo de tres décadas, explorando los vínculos entre dos mujeres que se conocen desde la infancia. La serie coreana no solo destaca por su sensibilidad, sino también por el trabajo actoral de figuras como Park Ji Hyun y Kim Gun Woo, quienes acompañan a Kim Go Eun en el reparto estelar.

Reparto completo de 'Tú y todo lo demás'

Kim Go Eun: una protagonista que se transforma

Kim Go Eun interpreta a Ryu Eun Jung, una guionista de carácter cálido y mirada introspectiva. Reconocida por su participación en k-dramas como 'Goblin', 'El rey: El eterno monarca' y 'Las células de Yumi', Go Eun ha consolidado una carrera marcada por papeles complejos y narrativas femeninas. En esta serie coreana, la actriz vuelve a demostrar su capacidad para sostener el peso dramático de una historia que exige vulnerabilidad y presencia.

Foto: Netflix

Park Ji Hyun: el rostro de una amistad fracturada

En 'Tú y todo lo demás' de Netflix, Park Ji Hyun da vida a Cheon Sang Yeon, una exitosa productora de cine que reaparece en la vida de Eun Jung con una dolorosa revelación: le queda poco tiempo de vida. La actriz, quien también ha trabajado con Go Eun en 'Las células de Yumi', pero en un rol de enemigas, ha sido elogiada por su capacidad para transmitir dolor sin recurrir al dramatismo.

Foto: Netflix

Kim Gun Woo y otros actores que completan el elenco principal

Kim Gun Woo interpreta a Lee Seo Joon, un médico que se convierte en figura clave en el presente de Sang Yeon. Su personaje aporta equilibrio y perspectiva en medio de las tensiones entre las protagonistas. Gun Woo, recordado por su papel de villano en 'La gloria', se aleja del perfil de antagonista para asumir un rol más empático y reflexivo.

Foto: Netflix

El reparto se completa con actores como Gong Min Jeung, Jang Hye Jin y Kim Jae Won, quienes interpretan personajes secundarios que enriquecen la narrativa desde distintos ángulos. En particular, Kim Jae Won será el hermano de Park Ji Hyun. Además, brillará como coprotagonista de Kim Go Eun en la tercera temporada de 'Las células de Yumi'.

Foto: Netflix

¿De qué trata 'Tú y todo lo demás'?

'Tú y todo lo demás' narra la historia de dos mujeres que, tras años de distancia, se reencuentran en un momento límite. Sang Yeon, diagnosticada con cáncer terminal, le pide a Eun Jung que la acompañe a Suiza para terminar con su vida. A partir de esa decisión, ambas emprenden un viaje físico y emocional que las obliga a confrontar su pasado, sus resentimientos y el amor que aún las une.

La serie coreana no busca respuestas fáciles ni giros espectaculares. En cambio, se enfoca en los silencios, los gestos y las memorias compartidas. Es una historia sobre el perdón, la dignidad y la forma en que el tiempo transforma lo que creíamos eterno.

¿Cuántos episodios tiene 'Tú y todo lo demás' en Netflix?

La serie coreana 'Tú y todo lo demás' cuenta con 15 episodios, cada uno con una duración aproximada de una hora. Netflix ha optado por un formato de estreno completo, por lo que ya puedes disfrutar de todos los capítulos de esta emotiva historia.

