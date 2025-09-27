HOYSuscripcion LR Focus

'Bon appétit, majestad' capítulo final en español latino: a qué hora sale el episodio 12 de la serie coreana

Hora de estreno y dónde ver el capítulo 12 de 'Bon appétit, majestad'. El episodio concluirá la historia de Ji Young y Yi Heon, mientras miles de fans esperan saber si su amor trascenderá espacio y tiempo.

Lee Chae Min y Yoona en el avance del capítulo 12 de 'Bon appetit, majestad'.
Lee Chae Min y Yoona en el avance del capítulo 12 de 'Bon appetit, majestad'. | Foto: composición LR/Netflix

El inminente final de 'Bon appétit, majestad' ha llegado. El capítulo 12 se estrena este domingo 28 de septiembre, marcando el cierre del drama coreano más comentado y aclamado de la temporada. Los sucesos del episodio previo no auguran un buen desenlace para la historia de amor entre la chef Ji Young y el rey Yi Heon, pero en el mundo de 'k-dramalandia' todo podría pasar. ¿Los protagonistas de 'Bon Appetit, Your Majesty' terminarán juntos? ¿Vencerá el gran príncipe Jesan, así como en la historia real? Estas son las preguntas que miles de fans se plantean y resolverán con el estreno del último episodio de la serie en Netflix.

Si seguiste semana a semana los lanzamientos, no te puedes perder el gran final. Conoce aquí la hora de estreno del episodio 12 de 'Bon appétit, majestad' y cómo poder verlo en español latino, así como en su idioma original.

¿A qué hora sale el capítulo 12 de 'Bon appétit, majestad' en español latino?

El capítulo 12 de 'Bon appétit, majestad', gran final de temporada, se estrena este domingo 28 de septiembre de 2025 a las 9.10 p. m. en hora Corea del Sur por tvN. En Latinoamérica, estará disponible en Netflix de acuerdo con el siguiente listado según países, con subtítulos en español y opción de doblaje.

  • Final 'Bon appétit, majestad', capítulo 12 en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del domingo 28 de septiembre
  • Final 'Bon appétit, majestad', capítulo 12 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del domingo 28 de septiembre
  • Final 'Bon appétit, majestad', capítulo 12 en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del domingo 28 de septiembre
  • Final 'Bon appétit, majestad', capítulo 12 en Argentina, Chile y Brasil: 11.00 a. m. domingo 28 de septiembre
  • Final 'Bon appétit, majestad', capítulo 12 en España: 4.00 p. m. del domingo 28 de septiembre
  • Final 'Bon appétit, majestad', capítulo 12 en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del domingo 28 de septiembre.

¿Dónde ver el capítulo 12 de 'Bon appétit, majestad' ONLINE?

Para poder disfrutar del episodio 12 de 'Bon Appetit, Your Majesty' completo, legalmente y sin interrupciones, los usuarios deben ingresar a Netflix, plataforma que cuenta con los derechos de distribución internacional del drama coreano. El contenido se libera en calidad HD y forma parte del catálogo oficial, por lo que no requiere búsquedas externas ni enlaces alternativos.

La serie protagonizada por Yoona y Lee Chaemin mantuvo su calendario de dos capítulos por semana y cada entrega tuvo una duración aproximada de 80 minutos. Cabe mencionar que debes contar con una suscripción activa en Netflix para acceder sin restricciones, ya que el contenido no está disponible en sitios gratuitos ni plataformas no oficiales.

Lee Chae Min y Yoona en 'Bon appétit, majestad'. Foto: Netflix

Lee Chae Min y Yoona en 'Bon appétit, majestad'. Foto: Netflix

¿Cómo ver el capítulo 12 de 'Bon appétit, majestad' en español latino?

Si deseas ver el capítulo 12 de 'Bon appétit, majestad' en español latino, basta con ingresar a Netflix y seleccionar la opción de idioma en el menú de reproducción. La plataforma ofrece varias alternativas, entre ellas subtítulos en español latino para quienes prefieren el audio original en coreano, y doblaje completo para quienes optan por una versión adaptada.

Con todo lo que se ha revelado hasta ahora, el desenlace de este exitoso k-drama promete cerrar con fuerza la historia de la chef moderna Yeon Ji Young y el rey de Joseon, Yi Heon. 'Bon appétit, majestad no solo consolidó a Yoona como la primera actriz surcoreana en liderar dos producciones nacionales en el puesto número uno de Netflix a nivel mundial, sino que también confirmó el ascenso de Lee Chaemin como uno de los talentos más prometedores de la nueva generación actoral.

