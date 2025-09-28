¿El rey Yi Heon y la chef Ji Young tuvieron su final feliz en 'Bon appétit, majestad' y se reencontraron en el futuro? El capítulo 12 del k-drama ya se estrenó en Netflix, dejando emociones a flor de piel entre los espectadores que siguieron fielmente esta vibrante historia semana a semana.

El último episodio de 'Bon Appetit, Your Majesty' resolvió la pregunta que tenía en vilo a los fanáticos, quienes temían un desenlace trágico al estilo de 'Moon Lovers' para esta serie coreana con Lee Chaemin e Im Yoona, cuya trama tomó un giro oscuro en sus últimas emisiones debido a la amenaza del gran príncipe Jesan.

¿El rey Yi Heon y la chef Ji Young terminaron juntos?: conoce qué pasó en el final de 'Bon appétit, majestad'

Contra todo pronóstico, el rey Yi Heon y la chef Ji Young lograron tener un final feliz en 'Bon appétit, majestad', pero antes debieron atravesar una serie de tragedias que marcaron el capítulo 12: desde la masacre de la gran reina viuda y figuras clave de la corte, hasta una batalla decisiva contra el gran príncipe Jesan, autor de la traición, y su separación en Joseon.

En el clímax del enfrentamiento, Jesan intenta asesinar a Yi Heon tras haberlo desterrado. Ji Young se interpone y recibe una herida mortal en la espalda. Cuando todo parece perdido, el mangurok se activa durante un eclipse, provocando la desaparición de la chef ante los ojos de un rey sumido en la desolación.

En una escena posterior, se revela que Ji Young había estado inconsciente en un hospital moderno mientras vivía en la era Joseon. Al despertar, con los recuerdos aún vívidos, intenta regresar con el rey, pero no lo logra. Obligada a retomar su vida, vuelve a trabajar en un restaurant. Allí, un día cualquiera, se reencuentra inesperadamente con un elegante y contemporáneo Yi Heon, quien cumple su promesa de encontrarla si ella no podía regresar a él.

Yoona y Lee Chaemin en el final de 'Bon appétit, majestad'

¿Como se reencontraron Ji Young y el rey Yi Heon al final de 'Bon appétit, majestad'?

De vuelta en su mundo, Ji Young trabaja temporalmente en un restaurante con el objetivo de obtener una estrella Michelin, elevando el menú gracias a los conocimientos adquiridos en la cocina real de Joseon. Un día, tras ser cuestionada por un presunto calificador de Michelín, lo confronta en un tenso intercambio. En ese instante, aparece Yi Heon, vestido con un elegante terno, para defenderla.

La chef queda en shock al confirmar que no se trata de una reencarnación sino de su amado rey, quien ha venido a cumplir su promesa de encontrarla. Así, la emoción la desborda y lo abraza por la espalda. Él se gira y la besa con ternura, mientras el equipo de cocina observa conmovido. En el epílogo final de 'Bon appétit, majestad', Yi Heon, en casa de Ji Young, le prepara a su amada el bimbibap que le había prometido todas las mañanas cuando le pidió en Joseon que aceptara ser su compañera de vida.

¿Qué pasó con los personajes de 'Bon appétit, majestad' al final de la serie coreana?

La gran reina viuda, el eunuco real, la dama Kim y otros allegados a Yi Heon son asesinados por los traidores liderados por el príncipe Jesan

Como parte del complot, el gran príncipe Jinmyeong —hermano menor del rey— se ve obligado a coronarse como el nuevo soberano respaldado por su madre, la reina viuda

Jesan no logra coronarse: Yi Heon lo asesina justo después de que Ji Young desaparece por el mangurok

La cuarta consorte Kang, aliada de Jesan, se apuñala al ser confrontada por Gong Gil, quien le da el golpe final en venganza por el asesinato de su hermana. El bufón, revelado como el enmascarado que disparó con una flecha a Yi Heon al inicio, cierra su participación con ironía: terminó siendo aliado del monarca

En la batalla final, el comandante, el inventor, Gil Geum, Maeng, Eom y otros miembros de la cocina real ayudan al rey a vencer a Jesan y liberar el palacio. Sorprendentemente, y para alegría de los fans, los cinco asistentes de Ji Young en Joseon reencarnan en el mundo moderno. Aunque sin recuerdos de su vida pasada, vuelven a trabajar junto a la chef

El secretario real Song Jae muere protegiendo a su gran amigo Yi Heon durante una emboscada. Reencarna también, pero como el estafador que finge ser evaluador Michelin.

¿Ji Young logra cambiar la historia del rey Yi Heon?

En el k-drama, Ji Young logra alterar un hecho clave en torno a Yi Heon. Según la historia que conocía, el rey fallecía por una enfermedad tras ser desterrado. Sin embargo, la chef descubre que los libros omitieron la verdad: Jesan lo asesinaba después de expulsarlo del palacio.

Gracias al sacrificio de Ji Young, Yi Heon logra matar a Jesan, modificando para siempre ese fragmento de la historia. Aunque no queda claro si deja de ser recordado como el mayor tirano de Joseon, al regresar al mundo moderno, Ji Young busca su nombre y descubre un cambio revelador: el cuerpo del rey nunca fue encontrado. En la trama, esto sustentaría que, tras la rebelión, Yi Heon no muere, sino que viaja en el tiempo para reencontrarse con su amada.