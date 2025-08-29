El capítulo 3 de 'Bon appétit, majestad' en español latino estará disponible muy pronto. Tras una semana de espera, la emoción por el estreno se siente en las redes sociales, donde los fanáticos comparten sus teorías sobre lo que pasará entre los protagonistas en este nuevo episodio de la serie coreana. La historia de la chef Yeon Ji Young y Lee Heon, un tirano rey, ha cautivado a los seguidores de los k-dramas, consolidándose como un éxito rotundo en su plataforma de transmisión global, Netflix.

Basada en una famosa novela web, 'Bon appétit, majestad' cuenta con las actuaciones de la consagrada estrella Im Yoon A y Lee Chae Min, un actor en ascenso que marca un antes y un después en su prometedora carrera con su impresionante representación del soberano de Joseon.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de 'Bon appétit, majestad' en español latino?

El esperado episodio 3 de 'Bon appétit, majestad' se estrena este sábado 30 de agosto de 2025 a las 9.20 p. m. (KST) en Corea del Sur, a través del canal tvN. Sin embargo, en Perú estará disponible desde las 10.00 a. m. de ese mismo día. A continuación, revisa los horarios de lanzamiento según tu país para ver el capítulo 3 en español latino o con subtítulos:

'Bon appétit, majestad', capítulo 3 en México, Costa Rica y El Salvador: 9.00 a. m. del sábado 30 de agosto

'Bon appétit, majestad', capítulo 3 en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 a. m. del sábado 30 de agosto

'Bon appétit, majestad', capítulo 3 en Bolivia, Venezuela y Chile: 11.00 a. m. del sábado 30 de agosto

'Bon appétit, majestad', capítulo 3 en Argentina, Argentina y Brasil: 12.00 p. m. del sábado 30 de agosto

'Bon appétit, majestad', capítulo 3 en España: 5.00 p. m. del sábado 30 de agosto

'Bon appétit, majestad', capítulo 3 en Estados Unidos: 11.00 a. m. (ET).

Lee Chae Min y Yoon A en 'Bon appétit, majestad'. Foto: tvN

¿Dónde ver el capítulo 3 de 'Bon appétit, majestad' online?: LINK aquí

'Bon appétit, majestad' es un drama coreano que se transmite originalmente en Corea del Sur a través del canal de televisión tvN, reconocido por su catálogo que incluye algunas de las series más populares del país, incluyendo 'Señor reina' y 'Goblin'. El drama también se estrena a nivel global mediante Netflix (link oficial AQUÍ), lo que permite a los fans seguir cada episodio casi en simultáneo.

Para acceder a 'Bon Appetit, Your Majesty' en Netflix, es necesario contar con una suscripción activa. En Perú, los planes comienzan desde S/28.90 al mes, dependiendo del tipo de servicio y del número de pantallas. La plataforma de streaming permite ver los capítulos en cualquier dispositivo compatible, desde televisores inteligentes hasta celulares.

¿Cómo ver el capítulo 3 de 'Bon appéttit, majestad' en español latino?

Si quieres ver el capítulo 3 de 'Bon Appétit, Majestad' en español latino, solo necesitas tener una cuenta activa en Netflix. El episodio estará disponible desde el sábado 30 de agosto, y puedes elegir verlo con doblaje latino o subtítulos, según tu preferencia. Basta con buscar el título en la plataforma y seleccionar el nuevo episodio, y listo, podrás ver qué pasará entre al chef Yeon Ji Young y el rey Lee Heon en este esperado estreno mundial.

La serie coreana, dirigida por Jang Tae Yoo, combina romance, comedia, cocina, drama y viajes en el tiempo. Actualmente, es la más vista en Netflix a nivel mundial, incluyendo en países como Perú y México.