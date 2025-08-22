‘Peacemaker’ temporada 2 capítulo 1: dónde ver online el estreno de la serie con John Cena

La segunda temporada de ‘Peacemaker’ se estrenó el jueves 21 de agosto a las 8.00 p.m. a través de la plataforma de streaming HBO Max para toda Latinoamérica. La serie del famoso pacificador, interpretado por el luchador de la WWE y actor John Cena, es dirigida por James Gunn, cineasta detrás de las nuevas películas de Superman y Batman.

En esta nueva entrega, veremos nuevamente a Christopher Smith (Peacemaker) explorando una dimensión alterna en la que lleva la vida que siempre soñó: convertirse en un héroe respetado, estar en pareja con Harcourt y ser un padre amoroso. Sin embargo, no todo será perfecto, pues tendrá que enfrentarse a una dura batalla con Rick Flag Sr., quien busca vengar la muerte de su hijo Rick Flag Jr. a manos de Peacemaker.

¿Dónde ver ‘Peacemaker’ temporada 2 capítulo 1 online?

Todos los episodios de ‘Peacemaker’, temporada 2, se pueden ver únicamente en HBO Max. Para acceder al contenido necesitas contar con una suscripción activa, lo que te permitiría disfrutar de los ocho capítulos de la serie, además de todo el catalogo de series, películas y documentales disponibles en la plataforma de streaming.

Recuerda que cada episodio se estrena semanalmente, todos los jueves. Si ya cuentas con una suscripción, solo debes buscar la serie en la plataforma y comenzar a verla. Asimismo, también está disponible a través de Directv y su canal de streaming DGO.

Actores y personajes de ‘Peacemaker’ temporada 2