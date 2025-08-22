HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

‘Peacemaker’ temporada 2 capítulo 1: dónde ver online el estreno de la serie con John Cena

¿Te perdiste el primer episodio de 'Peacemaker', segunda temporada? te contamos dónde verla de manera sencilla y rápida.

La segunda temporada de 'Peacemaker' era muy esperado por los fanáticos de superhéroes. Foto: HBO Max.
La segunda temporada de 'Peacemaker' era muy esperado por los fanáticos de superhéroes. Foto: HBO Max.

La segunda temporada de ‘Peacemaker’ se estrenó el jueves 21 de agosto a las 8.00 p.m. a través de la plataforma de streaming HBO Max para toda Latinoamérica. La serie del famoso pacificador, interpretado por el luchador de la WWE y actor John Cena, es dirigida por James Gunn, cineasta detrás de las nuevas películas de Superman y Batman.

En esta nueva entrega, veremos nuevamente a Christopher Smith (Peacemaker) explorando una dimensión alterna en la que lleva la vida que siempre soñó: convertirse en un héroe respetado, estar en pareja con Harcourt y ser un padre amoroso. Sin embargo, no todo será perfecto, pues tendrá que enfrentarse a una dura batalla con Rick Flag Sr., quien busca vengar la muerte de su hijo Rick Flag Jr. a manos de Peacemaker.

PUEDES VER: Reparto 'Peacemaker' temporada 2: quién es quién es la serie de HBO Max

lr.pe

¿Dónde ver ‘Peacemaker’ temporada 2 capítulo 1 online?

Todos los episodios de ‘Peacemaker’, temporada 2, se pueden ver únicamente en HBO Max. Para acceder al contenido necesitas contar con una suscripción activa, lo que te permitiría disfrutar de los ocho capítulos de la serie, además de todo el catalogo de series, películas y documentales disponibles en la plataforma de streaming.

Recuerda que cada episodio se estrena semanalmente, todos los jueves. Si ya cuentas con una suscripción, solo debes buscar la serie en la plataforma y comenzar a verla. Asimismo, también está disponible a través de Directv y su canal de streaming DGO.

PUEDES VER: Peacemaker 2: John Cena comenta aparición de Dwayne Johnson como Black Adam

lr.pe

Actores y personajes de ‘Peacemaker’ temporada 2

  • John Cena como Christopher Smith/Peacemaker
  • Jennifer Holland como Emilia Harcourt
  • Steve Agee como John Economos
  • Danielle Brooks como Leota Adebayo
  • Freddie Stroma como Adrian Chase/Vigilante
  • Robert Patrick como Auggie Smith/Dragón Blanco
  • Nhut Le como Judomaster
  • Frank Grillo como Rick Flag Sr.
  • Sean Gunn como Maxwell Lord
  • Nathan Fillion como Guy Gardner (Green Lantern)
  • Isabela Merced como Hawkgirl
  • Michael Rooker como Red St. Wild
  • Tim Meadows como Langston Fleury
  • Sol Rodríguez como Sasha Bordeau
  • Chukwudi Iwuji como Clemson Murn
  • Lochlyn Munro como Larry Fitzgibbon
  • Elizabeth Faith Ludlow como Keeya
  • Rizwan Manji como Jamil.
