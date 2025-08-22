Reparto 'Peacemaker' temporada 2: quién es quién es la serie de HBO Max

La segunda temporada de 'Peacemaker' ya está disponible en HBO Max desde el 21 de agosto de 2025, con estrenos semanales cada jueves. Tras una larga espera, el antihéroe más irreverente del DCU regresa con nuevas misiones, un tono aún más caótico y conexiones directas con el universo que ahora lidera James Gunn. Con un elenco reforzado y mayores vínculos narrativos, la serie busca consolidar a Christopher Smith, interpretado por John Cena, como uno de los personajes más icónicos de esta nueva etapa de DC.

En esta segunda entrega, Peacemaker se enfrenta a un mundo alternativo que aparenta ser la versión ideal de su vida, aunque en realidad lo empuja a confrontar sus traumas más profundos. Entre viejos aliados, enemigos recurrentes, metahumanos y nuevas amenazas, la temporada promete acción, humor negro y giros sorprendentes. Todo apunta a que Christopher deberá dejar atrás la imagen de “broma” que lo ha perseguido para convertirse, finalmente, en un verdadero héroe. A continuación, descubre quiénes conforman el cast de esta nueva temporada y los personajes que darán vida a esta historia.

Personajes y elenco confirmado de la temporada 2 de 'Peacemaker'

John Cena como Christopher Smith (Peacemaker)

El luchador retirado John Cena vuelve a interpretar a Christopher Smith, un metahumano con un pasado traumático y un historial violento, que se considera a sí mismo un héroe dispuesto a todo por la paz, incluso si debe matar para conseguirla. Marcado por la influencia de su padre y la muerte de su hermano, Smith intenta lidiar con sus demonios internos mientras busca convertirse en una mejor persona. En esta temporada, su personaje será perseguido por Rick Flag Sr. Cena debutó en este rol en ‘Suicide Squad’ y ha participado en otras producciones como ‘Rápidos y Furiosos 9’ y ‘Barbie’.

Freddie Stroma es Adrian Chase (Vigilante)

Freddie Stroma da vida a Adrian Chase / Vigilante, un enmascarado con un perfil psicópata que se autodenomina el mejor amigo de Peacemaker. Experto en combate cuerpo a cuerpo y gran tirador, lo acompaña en sus misiones viéndolo como una figura casi fraternal. El actor británico es conocido por su papel de Cormac McLaggen en ‘Harry Potter’ y por interpretar al príncipe Friedrich en ‘Bridgerton’.

Jennifer Holland como Emilia Harcourt

Interpretada por Jennifer Holland, esta agente de A.R.G.U.S. inició como parte del equipo de Amanda Waller y pasó de mantener una relación meramente profesional con Peacemaker a desarrollar respeto por él. En esta temporada enfrentará un gran dilema, ya que con su jefe tras los pasos de Christopher Smith, su lealtad será puesta a prueba. Jennifer Holland ya había interpretado este papel en 'Suicide Squad' y, además, es esposa del director James Gunn.

Steve Agee es John Economos

Steve Agee da vida a John Economos, agente de A.R.G.U.S. y colaborador de Amanda Waller. En la serie se convierte en un aliado y amigo de Peacemaker, aunque en esta segunda temporada su lealtad será puesta a prueba al tener que vigilarlo pese al vínculo que los une. Agee ha trabajado con James Gunn en varias producciones como ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’, y en su trayectoria destacan títulos como ‘El gabinete de curiosidades’ de Guillermo del Toro y la comedia ‘Superstore’.

Danielle Brooks es Leota Adebayo

Danielle Brooks interpreta a Leota Adebayo, hija de Amanda Waller y exagente de A.R.G.U.S. Aunque comparte ideales muy distintos a los de Peacemaker, ahora busca forjar su propio camino tras exponer los métodos ilegales de su madre. Brooks es reconocida por su papel en ‘Orange Is the New Black’, además de destacar en ‘Modern Love’, ‘El color púrpura’ —por la que fue nominada al Óscar— y en la reciente ‘Minecraft: la película’.

Frank Gillo como Rick Flag Sr.

Frank Grillo interpreta a Rick Flag Sr., director de A.R.G.U.S. y padre de Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman), asesinado por Peacemaker en ‘Suicide Squad’. Su llegada en esta segunda temporada lo posiciona como un posible antagonista, pues busca venganza contra Christopher Smith aprovechando su cargo de autoridad. El personaje ya tuvo breves apariciones en ‘Creature Commandos’ y ‘Superman’, mientras que Grillo es recordado en el UCM por dar vida a Brock Rumlow / Crossbones en las películas de ‘Capitán América’.

Más personajes confirmados en la temporada 2 de 'Peacemaker'

Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux

Tim Meadows como Langston Fleury

Michael Rooker como Red St. Wild

Isabela Merced como Hawkgirl

Nathan Fillion como Guy Gardner (Green Lantern)

Sean Gunn como Maxwell Lord

Robert Patrick como Auggie Smith (White Dragon)

Nhut Le como Rip Jagger (Judomaster)

¿Qué pasará en 'Peacemaker' temporada 2?

La segunda temporada de ‘Peacemaker’ profundizará en las consecuencias emocionales que dejó el Proyecto Mariposa y en cómo Christopher Smith intenta reconciliar su violento pasado con su deseo de convertirse en un verdadero héroe. El regreso de su padre Auggie Smith en una versión alternativa será clave para explorar la psicología del protagonista.

Además, Chris deberá lidiar con la venganza de Rick Flag Sr., el nuevo director de A.R.G.U.S., quien busca hacerlo pagar por la muerte de su hijo. Esta amenaza se suma a la llegada de nuevos villanos y a la integración de personajes como Hawkgirl, Guy Gardner y Maxwell Lord, que reforzarán la conexión de la serie con el nuevo DC Universe (DCU).