Orgullo peruano: Francisco Lombardi será homenajeado en el Festival de Cine de Málaga por su impacto en el cine iberoamericano
Francisco Lombardi cuenta con una destacada filmografía que incluye títulos como 'La ciudad y los perros', 'La boca del lobo' y 'Tinta roja'. Ha ganado en dos oportunidades la Concha de Plata al Mejor Director en el Festival de San Sebastián.
El reconocido cineasta peruano Francisco Lombardi será homenajeado con el Premio Retrospectiva en la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga, en reconocimiento a su fructífera trayectoria y a su aporte al cine iberoamericano durante varias décadas. La ceremonia se llevará a cabo entre el 6 y el 15 de marzo.
De acuerdo con la nota de prensa, este galardón será otorgado por el Festival de Málaga en colaboración con el diario Málaga Hoy. El certamen destaca a Lombardi como uno de los directores más influyentes del cine latinoamericano, con más de un centenar de premios internacionales a lo largo de su carrera.
¿Quién es Francisco Lombardi?
Francisco J. Lombardi nació en Tacna en 1949. Inició sus estudios de cine en la Escuela de Santa Fe, en Argentina; sin embargo, la intervención militar durante el gobierno de Juan Carlos Onganía lo obligó a regresar al Perú, donde continuó su formación académica en la Universidad de Lima.
Trabajó como crítico de cine en la revista 'Hablemos de cine' y en el diario Correo. En 1974 comenzó a dirigir cortometrajes y, en 1976, estrenó su primer largometraje 'Muerte al amanecer'. La cinta fue un éxito de taquilla en el Perú, y obtuvo una mención especial en el Festival de Locarno, el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cartagena y un tercer galardón en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Reconocimiento internacional a la filmografía de Francisco Lombardi
Francisco Lombardi consolidó su reconocimiento internacional con 'La ciudad y los perros', cinta que fue seleccionada en la Quincena de Realizadores de Cannes y ganadora de la Concha de Plata al Mejor Director en el Festival de San Sebastián en 1985. Asimismo, obtuvo una segunda Concha de Plata por 'Bajo la piel' (1996) y la Concha de Oro a la Mejor Película por 'La boca del lobo'.
Su filmografía ha sido presentada en los principales festivales del mundo, entre ellos Cannes, Berlín, Toronto, Locarno, Bafici, Mar del Plata, La Habana y Cartagena. Asimismo, Lombardi ha sido homenajeado en festivales como Friburgo, Guadalajara, La Habana y Huesca, así como en cinematecas de Santiago de Chile y Lausanne.
El cineasta peruano también ha recibido distinciones especiales, entre ellas el Irene Diamond Lifetime Achievement Award de Human Rights Watch y el Premio Nacional de Cultura otorgado por el Gobierno Peruano en 2014.