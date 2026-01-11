Francisco Lombardi inició su carrera con la cinta 'Muerte al amanecer' Foto: Composición LR | John Reyes/La República - Rodaje de 'Pantaleón y las visitadoras'

El reconocido cineasta peruano Francisco Lombardi será homenajeado con el Premio Retrospectiva en la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga, en reconocimiento a su fructífera trayectoria y a su aporte al cine iberoamericano durante varias décadas. La ceremonia se llevará a cabo entre el 6 y el 15 de marzo.

De acuerdo con la nota de prensa, este galardón será otorgado por el Festival de Málaga en colaboración con el diario Málaga Hoy. El certamen destaca a Lombardi como uno de los directores más influyentes del cine latinoamericano, con más de un centenar de premios internacionales a lo largo de su carrera.

¿Quién es Francisco Lombardi?

Francisco J. Lombardi nació en Tacna en 1949. Inició sus estudios de cine en la Escuela de Santa Fe, en Argentina; sin embargo, la intervención militar durante el gobierno de Juan Carlos Onganía lo obligó a regresar al Perú, donde continuó su formación académica en la Universidad de Lima.

Trabajó como crítico de cine en la revista 'Hablemos de cine' y en el diario Correo. En 1974 comenzó a dirigir cortometrajes y, en 1976, estrenó su primer largometraje 'Muerte al amanecer'. La cinta fue un éxito de taquilla en el Perú, y obtuvo una mención especial en el Festival de Locarno, el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cartagena y un tercer galardón en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Reconocimiento internacional a la filmografía de Francisco Lombardi

Francisco Lombardi consolidó su reconocimiento internacional con 'La ciudad y los perros', cinta que fue seleccionada en la Quincena de Realizadores de Cannes y ganadora de la Concha de Plata al Mejor Director en el Festival de San Sebastián en 1985. Asimismo, obtuvo una segunda Concha de Plata por 'Bajo la piel' (1996) y la Concha de Oro a la Mejor Película por 'La boca del lobo'.

Su filmografía ha sido presentada en los principales festivales del mundo, entre ellos Cannes, Berlín, Toronto, Locarno, Bafici, Mar del Plata, La Habana y Cartagena. Asimismo, Lombardi ha sido homenajeado en festivales como Friburgo, Guadalajara, La Habana y Huesca, así como en cinematecas de Santiago de Chile y Lausanne.

El cineasta peruano también ha recibido distinciones especiales, entre ellas el Irene Diamond Lifetime Achievement Award de Human Rights Watch y el Premio Nacional de Cultura otorgado por el Gobierno Peruano en 2014.