'I Am a Killer' temporada 6: a qué hora se estrena los episodios de la serie documental de asesinos en Netflix

La exitosa serie documental ‘I Am a Killer’ regresa a Netflix con su temporada 6, incorporando seis nuevos episodios que ampliarán la producción a un total de 44 capítulos desde su debut en 2018. En esta entrega, asesinos convictos relatan en primera persona los crímenes que destruyeron vidas y los llevaron a prisión, desde disputas relacionadas con el narcotráfico hasta asesinatos cometidos por venganza.

El estreno está programado para el 8 de enero a las 12:00 a. m. en Estados Unidos, por lo que en Latinoamérica los episodios estarán disponibles en distintos horarios según el país. La serie continúa explorando los testimonios más crudos del sistema penitenciario, consolidándose como uno de los documentales criminales más impactantes del catálogo de Netflix.

¿A qué hora se estrena la temporada 6 de 'I Am a Killer' en Netflix?

Netflix lanzará la sexta temporada de ‘I Am a Killer’ de manera simultánea en todo el mundo, por lo que los horarios en Latinoamérica son distintos:

Estreno de la temporada 6 de 'I Am a Killer' en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 2.00 a. m. del 8 de enero

Estreno de la temporada 6 de 'I Am a Killer' en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 3.00 a. m. del 8 de enero

Estreno de la temporada 6 de 'I Am a Killer' en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4.00 a. m. del 8 de enero

Estreno de la temporada 6 de 'I Am a Killer' en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 5.00 a. m. del 8 de enero

¿Quiénes aparecerán en la temporada 6 de 'I Am a Killer'?

La nueva temporada de ‘I Am a Killer’ presentará casos impactantes protagonizados por personas condenadas por asesinatos que marcaron a sus comunidades. Entre los nombres confirmados se encuentra Candie Domínguez, una mujer texana juzgada en 2018 por el asesinato de su primo en 2014. Según los informes, el crimen fue cometido junto a su novio como venganza tras un negocio de drogas que salió mal, y se detalla que “descuartizó el cuerpo de su primo después de que su novio supuestamente lo matara”.

También aparecen Terry Dunkin, Kimberly Dunkin y Jerry Broyles, dos hermanos y una mujer que fueron sentenciados en 2007 por la muerte de un adolescente al que golpearon hasta matarlo con un bate de béisbol en un parque de la ciudad, en un caso que estremeció a la opinión pública.

Otro de los testimonios es el de Leroy Schmitz, quien fue condenado a 100 años de prisión a los 42 años por el asesinato de su esposa, con quien llevaba apenas 10 semanas de casado, en 1999. Su historia revela detalles del crimen y de su relación antes del fatal desenlace.