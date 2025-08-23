Reparto de 'Caerás': quién es quién en esta atrevida película de Netflix

El nuevo thriller erótico alemán de Netflix, 'Caerás' (Fall for Me), ya está disponible en la plataforma desde el 21 de agosto de 2025. Dirigida por Sherry Hormann y escrita por Stefanie Sycholt, la película fusiona romance, deseo y traición en un entorno aparentemente idílico: la isla española de Mallorca.

Filmada íntegramente en la isla balear, 'Caerás' utiliza el paisaje mediterráneo como telón de fondo para un relato cargado de tensión emocional y erotismo. La historia gira en torno a Lilli, una joven alemana que visita a su hermana menor solo para verse envuelta en un entramado de engaños, pasiones prohibidas y manipulaciones orquestadas por un magnate inmobiliario sin escrúpulos.

Personajes y actores principales de 'Caerás'

El reparto de 'Caerás' destaca por su diversidad internacional y la fuerza interpretativa de sus protagonistas. A continuación, una guía detallada de quién es quién en esta historia de manipulación y deseo:

Svenja Jung como Lilli Funke

La actriz alemana, reconocida por sus papeles en 'La emperatriz', 'Dark' y 'Crooks', encarna a la protagonista de la historia. Lilli es una mujer racional, cuidadosa y poco dada a los impulsos. No obstante, su encuentro con Tom despierta en ella un costado desconocido, llevándola a tomar decisiones que desafían su propio juicio.

Theo Trebs como Tom Sommer

Trebs, conocido por su participación en 'The white ribbon' y 'Rammbock', interpreta a un joven gerente de un club nocturno que también es parte de una red de estafadores. A pesar de su implicación en actividades ilícitas, Tom desarrolla una conexión auténtica con Lilli, lo que lo empuja a tomar riesgos que podrían costarle su libertad.

Tijan Marei como Valeria Funke

La hermana menor de Lilli es una figura vulnerable y emocionalmente impulsiva. Marei, vista en producciones como 'Ellas baby' y 'The privilege', da vida a esta mujer que, cegada por el amor, se compromete con un hombre del que sabe muy poco, colocándose en el centro de una trama peligrosa.

Victor Meutelet como Manu

Meutelet interpreta al prometido de Valeria. Atractivo y encantador, Manu es en realidad un agente de seducción al servicio de Nick. Su especialidad es ganarse la confianza de mujeres para luego manipularlas con fines criminales.

Lucía Barrado como Girasol

Barrado da vida a la esposa de Nick, una mujer compleja que lidera el entrenamiento de jóvenes estafadoras en la isla. Su presencia aporta una mirada crítica al poder femenino mal canalizado y la dominación psicológica.

Thomas Kretschmann como Nick Ulterwalt

El actor alemán, recordado por su papel en 'King Kong' y múltiples thrillers internacionales, interpreta al villano principal. Nick es un magnate inmobiliario sin ética, que manipula a su entorno con fines económicos y personales.

Antje Traue como Bea

Traue, quien interpretó a Faora en 'Man of steel', encarna a Bea, una mujer que fue víctima de Manu y cuya historia será determinante en el giro final del argumento.

Actores secundarios de 'Fall for me'

El elenco se completa con varios talentos internacionales que aportan profundidad y variedad al universo de 'Caerás'. Entre ellos figuran:

Fala Chen

Adrienne Lau

Deanie Ip

Jason Tobin

Anton Kostov

Félix Maestro

Estos actores aparecen en roles secundarios pero importantes, aportando matices adicionales al relato y expandiendo las ramificaciones de la red de engaños en la isla.

¿Dónde ver 'Caerás' y desde cuándo está disponible?

'Caerás' se estrenó globalmente el 21 de agosto de 2025 y forma parte del catálogo internacional de Netflix. Para acceder a la película, basta con contar con una suscripción activa en la plataforma. La cinta se presenta en idioma original (alemán) con subtítulos en varios idiomas, incluyendo español e inglés, lo que la hace accesible a una audiencia global.