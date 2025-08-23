HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Reparto de 'Caerás': quién es quién en esta atrevida película de Netflix

Descubre el reparto completo de 'Caerás', el thriller erótico que acaba de estrenarse en Netflix. Romance, engaños y tensión psicológica en una historia ambientada en la paradisíaca isla de Mallorca.

Reparto de 'Caerás': quién es quién en esta atrevida película de Netflix. Foto: Netflix
Reparto de 'Caerás': quién es quién en esta atrevida película de Netflix. Foto: Netflix

El nuevo thriller erótico alemán de Netflix, 'Caerás' (Fall for Me), ya está disponible en la plataforma desde el 21 de agosto de 2025. Dirigida por Sherry Hormann y escrita por Stefanie Sycholt, la película fusiona romance, deseo y traición en un entorno aparentemente idílico: la isla española de Mallorca.

Filmada íntegramente en la isla balear, 'Caerás' utiliza el paisaje mediterráneo como telón de fondo para un relato cargado de tensión emocional y erotismo. La historia gira en torno a Lilli, una joven alemana que visita a su hermana menor solo para verse envuelta en un entramado de engaños, pasiones prohibidas y manipulaciones orquestadas por un magnate inmobiliario sin escrúpulos.

PUEDES VER: 'Caerás' final explicado Netflix: ¿qué pasa en el desenlace de la película 'Fall for me' grabada en Mallorca?

lr.pe

Personajes y actores principales de 'Caerás'

El reparto de 'Caerás' destaca por su diversidad internacional y la fuerza interpretativa de sus protagonistas. A continuación, una guía detallada de quién es quién en esta historia de manipulación y deseo:

  • Svenja Jung como Lilli Funke

La actriz alemana, reconocida por sus papeles en 'La emperatriz', 'Dark' y 'Crooks', encarna a la protagonista de la historia. Lilli es una mujer racional, cuidadosa y poco dada a los impulsos. No obstante, su encuentro con Tom despierta en ella un costado desconocido, llevándola a tomar decisiones que desafían su propio juicio.

Svenja Jung como Lilli Funke

Svenja Jung como Lilli Funke

  • Theo Trebs como Tom Sommer

Trebs, conocido por su participación en 'The white ribbon' y 'Rammbock', interpreta a un joven gerente de un club nocturno que también es parte de una red de estafadores. A pesar de su implicación en actividades ilícitas, Tom desarrolla una conexión auténtica con Lilli, lo que lo empuja a tomar riesgos que podrían costarle su libertad.

Theo Trebs como Tom Sommer

Theo Trebs como Tom Sommer

  • Tijan Marei como Valeria Funke

La hermana menor de Lilli es una figura vulnerable y emocionalmente impulsiva. Marei, vista en producciones como 'Ellas baby' y 'The privilege', da vida a esta mujer que, cegada por el amor, se compromete con un hombre del que sabe muy poco, colocándose en el centro de una trama peligrosa.

Tijan Marei como Valeria Funke

Tijan Marei como Valeria Funke

  • Victor Meutelet como Manu

Meutelet interpreta al prometido de Valeria. Atractivo y encantador, Manu es en realidad un agente de seducción al servicio de Nick. Su especialidad es ganarse la confianza de mujeres para luego manipularlas con fines criminales.

Victor Meutelet como Manu

Victor Meutelet como Manu

  • Lucía Barrado como Girasol

Barrado da vida a la esposa de Nick, una mujer compleja que lidera el entrenamiento de jóvenes estafadoras en la isla. Su presencia aporta una mirada crítica al poder femenino mal canalizado y la dominación psicológica.

Lucía Barrado como Girasol

Lucía Barrado como Girasol

  • Thomas Kretschmann como Nick Ulterwalt

El actor alemán, recordado por su papel en 'King Kong' y múltiples thrillers internacionales, interpreta al villano principal. Nick es un magnate inmobiliario sin ética, que manipula a su entorno con fines económicos y personales.

Thomas Kretschmann como Nick Ulterwalt

Thomas Kretschmann como Nick Ulterwalt

  • Antje Traue como Bea

Traue, quien interpretó a Faora en 'Man of steel', encarna a Bea, una mujer que fue víctima de Manu y cuya historia será determinante en el giro final del argumento.

Antje Traue como Bea

Antje Traue como Bea

PUEDES VER: ¿Dónde ver 'Long story short' completa y en sub español?

lr.pe

Actores secundarios de 'Fall for me'

El elenco se completa con varios talentos internacionales que aportan profundidad y variedad al universo de 'Caerás'. Entre ellos figuran:

  • Fala Chen
  • Adrienne Lau
  • Deanie Ip
  • Jason Tobin
  • Anton Kostov
  • Félix Maestro

Estos actores aparecen en roles secundarios pero importantes, aportando matices adicionales al relato y expandiendo las ramificaciones de la red de engaños en la isla.

¿Dónde ver 'Caerás' y desde cuándo está disponible?

'Caerás' se estrenó globalmente el 21 de agosto de 2025 y forma parte del catálogo internacional de Netflix. Para acceder a la película, basta con contar con una suscripción activa en la plataforma. La cinta se presenta en idioma original (alemán) con subtítulos en varios idiomas, incluyendo español e inglés, lo que la hace accesible a una audiencia global.

Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París' en Netflix, tras desplomarse durante rodaje a los 47 años

Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París' en Netflix, tras desplomarse durante rodaje a los 47 años

'Caerás' final explicado Netflix: ¿qué pasa en el desenlace de la película 'Fall for me' grabada en Mallorca?

'Caerás' final explicado Netflix: ¿qué pasa en el desenlace de la película 'Fall for me' grabada en Mallorca?

Película peruana 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2' llega a Netflix: fue un éxito en cines

Película peruana 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2' llega a Netflix: fue un éxito en cines

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

Netflix hace llorar a miles con película que conmueve a amantes de los animales: ¿de qué trata?

Netflix hace llorar a miles con película que conmueve a amantes de los animales: ¿de qué trata?

Netflix y su película erótica no apta para menores que alborotó el 2022: ¿Es una historia real?

Netflix y su película erótica no apta para menores que alborotó el 2022: ¿Es una historia real?

Netflix y su película erótica no apta para menores que alborotó el 2022: ¿Es una historia real?

Netflix y su película erótica no apta para menores que alborotó el 2022: ¿Es una historia real?

'Un cuento perfecto', reparto: ¿quiénes son los actores y personajes en la serie española de Netflix?

'Un cuento perfecto', reparto: ¿quiénes son los actores y personajes en la serie española de Netflix?

¿Quién es Richard Montañez, el mexicano que 'creó' los Flamin' Hot e inspiró una película de Disney?

¿Quién es Richard Montañez, el mexicano que 'creó' los Flamin' Hot e inspiró una película de Disney?

