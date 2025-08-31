HOYSuscripcion LR Focus

Película ‘Volver al futuro’ retorna a los cines por su 40 aniversario: ¿cuándo y dónde verla?

El icónico filme de ciencia ficción ‘Volver al Futuro’ se reestrenará en cines para celebrar su 40 aniversario, ofreciendo a los fanáticos una experiencia renovada y emocionante.

'Volver al futuro' es protagonizada por Michael J Fox. Foto: Sensacine.
'Volver al futuro' es protagonizada por Michael J Fox. Foto: Sensacine.

Universal Pictures ha confirmado que la película será remasterizada y presentada en formatos de última generación como Dolby Cinema, 4DX y D-Box, permitiendo a los espectadores sumergirse en la historia de Marty McFly y el ‘Doc’ Emmett Brown como nunca antes.

El reestreno está programado para el 31 de octubre en Estados Unidos, y se espera que atraiga tanto a nuevos públicos como a aquellos que crecieron con este clásico del cine.

PUEDES VER: ¿Volver a grabar? La vez que Eric Stoltz fue Marty McFly antes que Michael J. Fox y nunca salió en pantalla

¿Por qué ‘Volver al futuro’ es tan famosa?

Estrenada en julio de 1985, ‘Volver al Futuro’ se ha consolidado como una de las películas más emblemáticas del cine de ciencia ficción. Dirigida por Robert Zemeckis, la película fue producida con un presupuesto de aproximadamente 19 millones de dólares y logró recaudar casi 389 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en un auténtico fenómeno de taquilla.

Jim Orr, representante de Universal Pictures, destacó la relevancia de la película, afirmando que “el ingenio, la magia y la originalísima narrativa de la película siguen cautivando a públicos de todas las edades”. Este reestreno no solo celebra la historia de la película, sino también su impacto cultural a lo largo de las décadas.

