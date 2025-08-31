Película ‘Volver al futuro’ retorna a los cines por su 40 aniversario: ¿cuándo y dónde verla?

Universal Pictures ha confirmado que la película será remasterizada y presentada en formatos de última generación como Dolby Cinema, 4DX y D-Box, permitiendo a los espectadores sumergirse en la historia de Marty McFly y el ‘Doc’ Emmett Brown como nunca antes.

El reestreno está programado para el 31 de octubre en Estados Unidos, y se espera que atraiga tanto a nuevos públicos como a aquellos que crecieron con este clásico del cine.

¿Por qué ‘Volver al futuro’ es tan famosa?

Estrenada en julio de 1985, ‘Volver al Futuro’ se ha consolidado como una de las películas más emblemáticas del cine de ciencia ficción. Dirigida por Robert Zemeckis, la película fue producida con un presupuesto de aproximadamente 19 millones de dólares y logró recaudar casi 389 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en un auténtico fenómeno de taquilla.

Jim Orr, representante de Universal Pictures, destacó la relevancia de la película, afirmando que “el ingenio, la magia y la originalísima narrativa de la película siguen cautivando a públicos de todas las edades”. Este reestreno no solo celebra la historia de la película, sino también su impacto cultural a lo largo de las décadas.