'Stranger Things: relatos del 85': sinopsis, cómo ver, reparto y cuándo se estrena la serie animada de Netflix

'Stranger Things: relatos del 85' presenta una nueva versión de las aventuras de Eleven y sus amigos. Foto: Captura YouTube

'Stranger Things: relatos del 85' presenta una nueva versión de las aventuras de Eleven y sus amigos. Foto: Captura YouTube

El universo de Stranger Things continúa su expansión tras el cierre de su historia principal en 2025. Ahora, la franquicia da un giro con 'Stranger Things: relatos del 85', una producción animada que recupera a sus personajes más icónicos en una nueva etapa marcada por el misterio y lo sobrenatural.

La propuesta sitúa nuevamente la acción en Hawkins, pero en un contexto distinto: una ciudad que intenta recuperar la normalidad mientras surgen fenómenos inexplicables. Con el regreso de Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin y Max, la historia introduce nuevas amenazas que amplían el universo narrativo sin depender directamente de los eventos finales de la serie original.

¿De qué trata 'Stranger Things: relatos del 85'?

'Stranger Things: relatos del 85' se ambienta en el invierno de 1985, en una Hawkins todavía marcada por los acontecimientos del pasado. La sinopsis oficial de Netflix describe un escenario donde los protagonistas intentan retomar su vida cotidiana, pero pronto se ven arrastrados a un nuevo caso paranormal.

Aunque el portal al Mundo del Revés parece haber quedado cerrado, el equilibrio en la ciudad vuelve a romperse. Criaturas desconocidas comienzan a aparecer sin explicación aparente, lo que obliga al grupo de amigos a reunirse nuevamente para investigar el origen de estos sucesos.

En esta etapa, la serie refuerza elementos clásicos de la franquicia como:

La amistad entre los protagonistas

El misterio sobrenatural en Hawkins

La influencia de los juegos de rol como Calabozos y Dragones

La constante tensión entre lo cotidiano y lo desconocido

Todo ello convierte a la serie animada en una reinterpretación animada que busca mantener el espíritu original mientras introduce nuevos riesgos y escenarios.

¿Cuándo y cómo ver la serie ambientada en Hawkins?

La gran pregunta sobre cuándo se estrena ya tiene respuesta: la serie animada llega el jueves 23 de abril de 2026. Su lanzamiento será global y exclusivo en Netflix, consolidando así la apuesta de la plataforma por expandir una de sus franquicias más exitosas.

La producción contará con 10 episodios en total, lo que permite desarrollar una narrativa continua y con varios arcos argumentales. Además, el proyecto está respaldado por los creadores originales Matt Duffer y Ross Duffer, junto a los productores ejecutivos Eric Robles, Shawn Levy y Dan Cohen.

El acceso será sencillo: bastará con una suscripción activa a Netflix para poder ver todos los capítulos desde el día del estreno, sin necesidad de lanzamientos escalonados.

Reparto de 'Stranger Things: relatos del 85'

El reparto de 'Stranger Things: relatos del 85' introduce un cambio significativo respecto a la serie original, ya que los personajes serán interpretados por nuevas voces en su versión animada. Este enfoque permite adaptar la historia al formato sin perder la identidad de los protagonistas.

El elenco confirmado incluye:

Brett Gipson como Jim Hopper

Luca Diaz como Mike Wheeler

Brooklyn Davey Norstedt como Eleven / Jane Hopper

Braxton Quinney como Dustin Henderson

Elisha Williams como Lucas Sinclair

Ben Plessala como Will Byers

Jolie Hoang-Rappaport como Max Mayfield

La presencia de personajes clave como Eleven refuerza el vínculo con la serie original, mientras que la incorporación de nuevas voces aporta un enfoque distinto que busca adaptarse al lenguaje de la animación.

Este nuevo formato también abre la puerta a explorar escenas más dinámicas, criaturas inéditas y escenarios ampliados dentro de Hawkins y sus alrededores, manteniendo el equilibrio entre nostalgia y renovación narrativa.