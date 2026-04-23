'Stranger Things: relatos del 85': sinopsis, cómo ver, reparto y cuándo se estrena la serie animada de Netflix
La nueva serie animada de 'Stranger Things: relatos del 85' expande el universo de Hawkins con nuevos misterios y criaturas. Conoce su sinopsis, fecha de estreno en Netflix y reparto completo.
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El universo de Stranger Things continúa su expansión tras el cierre de su historia principal en 2025. Ahora, la franquicia da un giro con 'Stranger Things: relatos del 85', una producción animada que recupera a sus personajes más icónicos en una nueva etapa marcada por el misterio y lo sobrenatural.
La propuesta sitúa nuevamente la acción en Hawkins, pero en un contexto distinto: una ciudad que intenta recuperar la normalidad mientras surgen fenómenos inexplicables. Con el regreso de Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin y Max, la historia introduce nuevas amenazas que amplían el universo narrativo sin depender directamente de los eventos finales de la serie original.
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¿De qué trata 'Stranger Things: relatos del 85'?
'Stranger Things: relatos del 85' se ambienta en el invierno de 1985, en una Hawkins todavía marcada por los acontecimientos del pasado. La sinopsis oficial de Netflix describe un escenario donde los protagonistas intentan retomar su vida cotidiana, pero pronto se ven arrastrados a un nuevo caso paranormal.
Aunque el portal al Mundo del Revés parece haber quedado cerrado, el equilibrio en la ciudad vuelve a romperse. Criaturas desconocidas comienzan a aparecer sin explicación aparente, lo que obliga al grupo de amigos a reunirse nuevamente para investigar el origen de estos sucesos.
En esta etapa, la serie refuerza elementos clásicos de la franquicia como:
- La amistad entre los protagonistas
- El misterio sobrenatural en Hawkins
- La influencia de los juegos de rol como Calabozos y Dragones
- La constante tensión entre lo cotidiano y lo desconocido
Todo ello convierte a la serie animada en una reinterpretación animada que busca mantener el espíritu original mientras introduce nuevos riesgos y escenarios.
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¿Cuándo y cómo ver la serie ambientada en Hawkins?
La gran pregunta sobre cuándo se estrena ya tiene respuesta: la serie animada llega el jueves 23 de abril de 2026. Su lanzamiento será global y exclusivo en Netflix, consolidando así la apuesta de la plataforma por expandir una de sus franquicias más exitosas.
La producción contará con 10 episodios en total, lo que permite desarrollar una narrativa continua y con varios arcos argumentales. Además, el proyecto está respaldado por los creadores originales Matt Duffer y Ross Duffer, junto a los productores ejecutivos Eric Robles, Shawn Levy y Dan Cohen.
El acceso será sencillo: bastará con una suscripción activa a Netflix para poder ver todos los capítulos desde el día del estreno, sin necesidad de lanzamientos escalonados.
Reparto de 'Stranger Things: relatos del 85'
El reparto de 'Stranger Things: relatos del 85' introduce un cambio significativo respecto a la serie original, ya que los personajes serán interpretados por nuevas voces en su versión animada. Este enfoque permite adaptar la historia al formato sin perder la identidad de los protagonistas.
El elenco confirmado incluye:
- Brett Gipson como Jim Hopper
- Luca Diaz como Mike Wheeler
- Brooklyn Davey Norstedt como Eleven / Jane Hopper
- Braxton Quinney como Dustin Henderson
- Elisha Williams como Lucas Sinclair
- Ben Plessala como Will Byers
- Jolie Hoang-Rappaport como Max Mayfield
La presencia de personajes clave como Eleven refuerza el vínculo con la serie original, mientras que la incorporación de nuevas voces aporta un enfoque distinto que busca adaptarse al lenguaje de la animación.
Este nuevo formato también abre la puerta a explorar escenas más dinámicas, criaturas inéditas y escenarios ampliados dentro de Hawkins y sus alrededores, manteniendo el equilibrio entre nostalgia y renovación narrativa.