'Margo tiene problemas de dinero': Elle Fanning y Michelle Pfeiffer hablan de la nueva serie de Apple TV y de los prejuicios

En Estados Unidos, una estudiante universitaria trabaja como mesera mientras escribe textos de ficción que podrían “llevarla a Harvard”. En la vida real, meses después, está echada en el piso de una costosa tienda de artículos para bebés, embarazada, pensando que jamás podrá darle a su hijo “lo que merece”. Cuando está cuidando sola a su bebé recién nacido porque ha sido abandonada, las cuentas estallan y piensa que podría crear algo para OnlyFans, esta plataforma en la que monetizan con contenidos para adultos.

Eso es parte del guion de Margo’s Got Money Troubles (o Margo tiene problemas de dinero), una serie basada en la novela de Rufi Thorpe y que reúne a la nominada al Óscar 2026, Elle Fanning y a la icónica Michelle Pfeiffer. La República asistió a la conferencia organizada por Apple TV. “Creo que un tema central de la serie es el juicio. Se juzga mucho a estos personajes por las decisiones que toman en sus vidas.

Y no se puede juzgar un libro por su portada. No se puede, existe esa idea preconcebida, pero uno no sabe por qué estas personas hacen esto, ni en qué situación se encuentran, ni la desesperación que sienten, ni las necesidades que tienen”, responde Fanning a la prensa internacional.

La actriz de Sentimental Value, es la protagonista. La serie ha sido creada por David E. Kelley, conocido por las premiadas Big Little Lies y The Undoing. Al igual que estas producciones, Margo tiene problemas de dinero es una serie centrada en sus personajes femeninos. Pfeiffer es Shyanne Millet, la madre de Margo y alguien que entiende lo que es ser madre soltera.

“El libro de Rufy me impactó muchísimo. Era un éxito rotundo; la gente lo quería. Querían adaptarlo. Así que todos iban tras él. Tuve la suerte de poder leerlo. David también estaba leyendo, A24 (la productora) también. Y entonces nos dimos cuenta: ‘Un momento, deberíamos unir fuerzas’. Al final, a Rufy le encantó nuestra versión y conseguimos los derechos del libro”, comenta Fanning al lado de Pfeiffer. “David es un genio. Creo que todo el mundo lo sabe en el mundo de la televisión; su escritura es tan clara y sincera. Logró captar la esencia de Margo en cuanto a humor, pero también en cuanto al desamor. La serie tiene un tono precioso, difícil de describir. No es comedia ni drama, sino un punto intermedio que se siente como la vida real. Había personajes con los que quería conectar, y siento que nunca antes había interpretado a alguien como Margo”.

“Sentí que gané mucha confianza y valentía al interpretarla”

Los dos primeros capítulos están destinados a conocer el porqué de las decisiones de la protagonista y de su familia. Es la única hija de la relación de Shyanne con un famoso luchador que ha sido un padre ausente. Margo comparte un departamento con sus compañeras de universidad y más de una persona, incluido su profesor —el padre de su hijo— le sugirió que “la mejor decisión” era interrumpir su embarazo.

“Ella toma muchas decisiones difíciles, pero la forma en que logra superarlas, recuperarse y encontrar su fuerza de nuevo...Esa resiliencia es lo que más admiro de ella. Y sentí que gané mucha confianza y valentía en mí misma al interpretar a un personaje que tiene esa fuerza y chispa”, señala la actriz en la conferencia transmitida por Zoom.

A Pfeiffer le tocó un personaje, aparentemente, con los mismos conflictos. Aunque luce como una madre moderna, está a punto de casarse, maneja un descapotable y vive independiente de su hija, es golpeada con la idea de que la historia se repita.

“¿Lo amaré?”, le pregunta Margo. “Por supuesto. Igual que te amé a ti desde el momento en que naciste... Pero esta vida que nunca llegaste a conocer, se acabó. No puedo alegrarme por eso”. Ella trabajaba en un restaurante cuando conoció a Jinx (Nick Offerman), quien después le contó que era casado. “Tú estabas en la universidad. Pudiste ser alguien”, le dice Shyanne a Margo en la serie.

En la conferencia de prensa, la actriz respondió sobre la complejidad de esa relación madre-hija. “Bueno, siempre me han parecido muy interesantes y complicadas las relaciones madre-hija (yo tengo una). De alguna manera, creo que son más complicadas que las de padre-hijo, pero quizás sea porque no soy así. Y me encantaron estos dos personajes. Me encanta Shyanne. Me encanta lo fuerte que es, lo superviviente que es. Solo puedo imaginar cómo ha sido su vida y su infancia”.

En la serie, se plantea que ambas intentan, de algún modo, llenar un vacío. “Y lo único que quiere es lo mejor para Margo y una vida mejor para su hija que la que ella tuvo. Y la verdad es que, cuando descubre que Margo ha decidido quedarse con el niño, actúa movida por el miedo y el pánico de que Margo siga sus pasos, que es lo último que desea en el mundo. Pero al fin y al cabo, son solo un grupo de personas imperfectas y complicadas que intentan hacer lo mejor que pueden con las cartas que les han tocado. Y al final del día, se aman y, en definitiva, eso es lo único que importa”.

Universos posibles

Al ser consultada sobre los prejuicios, Elle Fanning abordó el caso de la famosa plataforma. Claro, sin hacer apología a una actividad, sino para hablar de la intención de la protagonista. “Yo sabía lo que era OnlyFans. Quizás no lo sabía con la profundidad que sé ahora porque pudimos investigar mucho al respecto. Sé que Rufy, la autora del libro, habló con muchas chicas y analizamos a algunas en particular. Así que ahí está, y OnlyFans tiene un amplio espectro. Puede haber cosas muy extremas, pero también cosas tan simples como pisar mantequilla”.

En un momento, Pfeiffer habla sobre ello y la dinámica madre-hija. “Ningún padre quiere oír eso”, dice sobre descubrir que tiene una cuenta en OnlyFans. “Existen ciertas connotaciones y prejuicios al respecto, y no se comprende del todo qué es realmente esa plataforma. Creo que reacciona (su personaje) con miedo y pánico, algo que a veces les ocurre a las madres”.

Fanning comenta que parte de esa desesperación por mantener a un bebé llevó a Margo a crear un personaje. De hecho, la serie tiene elementos de fantasía. “Mi enfoque principal era que era una vía de escape para ella. Es algo que le permite reencontrar esa chispa de creatividad. Es una aspirante a escritora. Pensó que ese sueño se había esfumado. Y esta plataforma le brinda un espacio para sentirse cómoda consigo misma de nuevo, para encontrar el poder de crear un personaje. También crea una comunidad. Pero sí, eso conlleva críticas. Eso es algo que abordamos en la serie, pero creo que, para nosotros y para mí, lo importante era la alegría que le estaba brindando a Margo en ese momento”.

Para Pfeiffer, esta producción habla de temas universales. Para un sector de la crítica en Estados Unidos, este personaje es parte del “resurgimiento” de su carrera. “Quizás uno de los temas principales de la serie es no juzgar a la gente por las apariencias”, señala la actriz sobre la serie. “Y que, ya sabes, solo porque se vistan de cierta manera, trabajen en lo que trabajan o vivan en cierto barrio, en el fondo todos lidiamos con los mismos problemas: los mismos problemas con nuestros hijos, con nosotros mismos, con la drogadicción, y todo eso es universal. Y ojalá podamos, porque a estas personas realmente se las podría juzgar con dureza”.

Margo tiene problemas de dinero, es una serie de ocho episodios y está disponible en Apple TV.