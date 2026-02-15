HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Christian Lee Hutson? El músico con quien se casó la estrella de Stranger Things, Maya Hawke, en San Valentín

La actriz de Stranger Things reveló en una entrevista que conoció a su ahora esposo cuando él se integró a su banda en 2021 como bajista, durante la grabación de su primer disco.

La actriz contrajo matrimonio en San Valentín Foto: Composición LR
La actriz Maya Hawke, reconocida por dar vida a Robin Buckley en la serie de Netflix 'Stranger Things', sorprendió al contraer matrimonio en una ceremonia privada el 14 de febrero en la iglesia St. George's Episcopal Church. Según informó la revista People, Christian Lee Hutson es el nombre del ahora esposo de la hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke

Tras el enlace, los invitados acompañaron a los recién casados al exclusivo club privado The Players. A la celebración también asistieron sus compañeros de reparto: Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery. La noticia generó gran impacto, ya que la actriz nunca confirmó públicamente su romance.

¿Quién es Christian Lee Hutson, el esposo de Maya Hawke?

Christian Lee Hutson es un cantante y compositor estadounidense nacido el 5 de noviembre de 1990. Inició su carrera musical con la banda The Driftwood Singers en 2010 y, años más tarde, desarrolló una trayectoria como solista. En 2019 firmó con el sello ANTI, consolidando su proyección en la escena indie. Ha publicado tres álbumes de estudio: 'Beginners' (2020), 'Quitters' (2022) y 'Paradise pop'. (2024).

Lee Huston ha lanzado el EP 'We will never break up' en 2012 y su primer disco en solitario, 'The hell with it', al año siguiente bajo el sello independiente Trailer Fire Records, que también editó 'Yeah okay, I know' en 2014. La revista Rolling Stone ha definido su estilo como una fusión de folk y retro-country.

Vida personal de Christian Lee Hutson

Hutson estuvo casado con la cantautora Sharon Silva. Desde 2023 mantenía una relación con Maya Hawke, a quien conoció a través de la música. La propia actriz reveló en una entrevista con Interview Magazine que él se integró a su banda en 2021 como bajista durante la grabación de su primer disco. La pasión compartida por este arte los terminó uniendo sentimentalmente.

En febrero de 2022, el Daily Mail difundió imágenes de la pareja paseando en Manhattan, lo que desató los primeros rumores de una relación sentimental. Un año después, nuevas fotografías publicadas por el mismo medio mostraron a la pareja compartiendo un beso. Finalmente, el 14 de febrero de 2026, la actriz y el músico sellaron su historia con una boda íntima en Nueva York.

