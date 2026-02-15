Maya Hakwe, actriz de ‘Stranger Things’ se casó en boda sorpresa por San Valentín con cantante Christian Lee Hutson

Maya Hawke, reconocida por su papel de Robin Buckley en Stranger Things, se casó el día de San Valentín con el músico Christian Lee Hutson en una ceremonia privada realizada en Nueva York, según informaron las revistas People y Hola.

A la boda asistieron sus padres, los actores Ethan Hawke y Uma Thurman, además de varios compañeros del elenco de la exitosa serie de Netflix, entre ellos Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery.

Maya Hawke se casó con el cantante Christian Lee Hutson

Maya Hawke, de 27 años, y el cantante Christian Lee Hutson, de 35, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima realizada en la iglesia St. George’s Episcopal, ubicada en Manhattan. La pareja, que mantiene una relación discreta desde 2022, evitó la exposición mediática y solo había sido vista junta en contadas apariciones públicas. Ambos se conocen desde hace años y trabajaron juntos en el álbum ‘Chaos Angel’ (2024), proyecto musical de la actriz.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados caminaron hasta el exclusivo club privado The Players, en Gramercy Park, donde se llevó a cabo la recepción. La boda mantuvo un perfil reservado, fiel al estilo de la relación. En las imágenes del enlace, Hawke aparece radiante con un vestido blanco sin mangas y cuello barco, mientras que Hutson optó por un elegante traje clásico en blanco y negro con pajarita.

¿En qué producciones estará Maya Hawke en 2026?

Más allá de su boda, 2026 se presenta como un año clave en la carrera de Maya Hawke. Con el cierre definitivo de 'Stranger Things', la actriz apunta a consolidarse en el cine y ya suma proyectos de alto perfil, como su participación en Inside Out 2, Mujercitas y su próxima aparición en la precuela de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Este nuevo paso en su vida personal coincide con una etapa de crecimiento profesional que marca distancia de su era en Netflix. Libre de compromisos televisivos, Hawke se enfoca ahora en elegir papeles que refuercen su identidad artística y consoliden su presencia en la industria cinematográfica, trazando su propio camino más allá del legado familiar.