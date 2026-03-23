'Aprendiendo a vivir' serie de Netflix temporada 3: cuándo se estrena, reparto y cómo ver los nuevos capítulos de Heartbreak High

Netflix ya puso fecha al regreso de 'Aprendiendo a vivir', la adaptación australiana conocida internacionalmente como Heartbreak High, y la expectativa se concentra en el cierre de la historia de Amerie y su generación. La plataforma confirmó que la temporada 3 llegará el 25 de marzo de 2026, con una nueva tanda de episodios centrada en el último tramo escolar de Hartley High y en las consecuencias de un conflicto que vuelve a sacudir al grupo.

La nueva entrega de 'Aprendiendo a vivir' temporada 3 se perfila como la despedida definitiva de una ficción que encontró en Netflix a una audiencia global. El adelanto oficial anticipa un curso final marcado por una broma que sale mal, el regreso de un antiguo vínculo afectivo y el desgaste emocional de personajes que ya no pueden seguir postergando decisiones sobre su futuro.

¿Cuándo se estrena Heartbreak High season 3?

La respuesta para quienes buscan cuándo se estrena 'Aprendiendo a vivir' temporada 3 es concreta: la serie se incorpora al catálogo de Netflix el 25 de marzo. La fecha aparece en la programación oficial de marzo de la plataforma y coincide con el anuncio de que esta será la tercera y última temporada del drama juvenil ambientado en Hartley High.

En el avance difundido por Netflix, Heartbreak High season 3 arranca con el grupo a las puertas de la adultez. La sinopsis oficial resume el conflicto en tres ejes: una broma que desencadena problemas mayores, el retorno de una figura del pasado y un año final especialmente caótico para Amerie. Ese punto de partida mantiene la identidad de 'Aprendiendo a vivir': relaciones tensas, secretos incómodos y decisiones que afectan a todo el curso.

'Aprendiendo a vivir' temporada 3 reparto completo

El núcleo del elenco de 'Aprendiendo a vivir' temporada 3 reparto vuelve encabezado por Ayesha Madon como Amerie Wadia, personaje central de la historia desde el inicio. Junto a ella regresan James Majoos como Darren Rivers, Chloé Hayden como Quinni Gallardo-Jones, Asher Yasbincek como Harper McLean, Thomas Weatherall como Malakai Mitchell y Will McDonald como Ca$h. Son los nombres más asociados al crecimiento de la serie dentro y fuera de Australia, y Netflix los mantiene como base del cierre.

Heartbreak high temporada 3 traerá el cierre de la historia entre Amerie y Malakai.

La continuidad de este reparto no es menor. Desde su estreno, Heartbreak High se apoyó en un elenco coral para retratar identidad, amistad, deseo, conflicto social y vida escolar sin perder dinamismo. En esta despedida, todo apunta a que el foco volverá a estar en Amerie y en los lazos que la conectan con Darren, Quinni, Harper, Malakai y Ca$h, personajes que empujaron las tramas más visibles de las dos primeras temporadas de 'Aprendiendo a vivir' en Netflix.

Más actores de 'Aprendiendo a vivir' temporada 3

Además de su reparto principal, la tercera temporada incorpora y recupera rostros que amplían el universo de Hartley High. Entre los intérpretes que siguen en la historia aparecen Gemma Chua-Tran como Sasha, Bryn Chapman Parish como Spider, Sherry-Lee Watson como Missy, Brodie Townsend como Ant, además de Rachel House y Chika Ikogwe en papeles ya conocidos por el público de la serie.

A ese bloque se suman nuevos nombres para la temporada final: Aki Munroe, Ioane Sa’ula, Ben Turland y William McKenna, fichajes que distintos reportes de la industria ubican dentro de la última etapa de la producción. La ampliación del elenco refuerza la idea de que 'Aprendiendo a vivir' temporada 3 no solo resolverá historias pendientes, sino que también abrirá nuevas tensiones en el cierre de Heartbreak High.

¿Cómo ver la tercera temporada de 'Aprendiendo a vivir'?

Para ver los nuevos capítulos de 'Aprendiendo a vivir' solo hay que ingresar a Netflix, donde la serie figura con su nombre internacional, Heartbreak High. La plataforma ya mantiene disponibles las temporadas anteriores en su catálogo oficial y sumará la tercera entrega desde el día del estreno, lo que permitirá seguir la historia completa dentro del mismo servicio.

Quienes lleguen por primera vez a la serie encontrarán una producción juvenil australiana que Netflix presenta como un drama contemporáneo sobre escándalos escolares, vínculos afectivos y exclusión social. Para los seguidores que vienen desde el comienzo, la temporada 3 de 'Aprendiendo a vivir' representa el cierre de la generación que convirtió a Hartley High en una de las ficciones adolescentes más comentadas del catálogo reciente.