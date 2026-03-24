‘Algo terrible está a punto de suceder’ en Netflix: reparto, quién es quién en la serie ‘Something Very Bad Is Going to Happen’

Netflix suma a su catálogo una nueva apuesta por el suspenso con 'Algo terrible está a punto de suceder', título en español de 'Something Very Bad Is Going to Happen', miniserie de terror psicológico que llega el jueves 26 de marzo de 2026. La ficción cuenta con la producción de los hermanos Duffer, los creadores de 'Stranger Things', un nombre que ya despierta interés entre los seguidores del género y del streaming.

La historia sigue a Rachel Harkin, una joven que viaja junto a su prometido Nicky Cunningham a la casa de vacaciones de la familia de él, ubicada en un bosque cubierto de nieve, cuando faltan solo cinco días para la boda. Lo que parecía ser la antesala de una ceremonia íntima empieza a torcerse entre señales inquietantes, sospechas y revelaciones que la empujan a cuestionar si realmente conoce al hombre con el que está a punto de casarse.

Reparto principal de 'Algo terrible está a punto de suceder'

Camila Morrone como Rachel Harkin

La protagonista de 'Algo terrible está a punto de suceder' en Netflix es Rachel Harkin, la novia que queda atrapada en una cuenta regresiva marcada por la ansiedad, la superstición y la desconfianza. A medida que se aproxima el matrimonio, el personaje descubre que ha aceptado un compromiso sin conocer por completo el mundo familiar de Nicky, una omisión que se convierte en el eje de sus temores. Rachel no solo enfrenta el vértigo natural previo a la boda, sino también la sensación persistente de que hay algo fuera de lugar en el entorno que la rodea.

Adam DiMarco como Nicky Cunningham

Nicky Cunningham es el prometido de Rachel y heredero de una familia adinerada que, en apariencia, ofrece estabilidad y afecto. Sin embargo, en 'Something Very Bad Is Going to Happen', su figura se mueve entre el encanto y el misterio. El personaje aparece como un hombre enamorado y dispuesto a casarse, aunque arrastra un secreto capaz de alterar por completo el rumbo del enlace. El rol recae en Adam DiMarco, actor que ganó notoriedad internacional por su participación en la segunda temporada de 'The White Lotus' y por otros proyectos como 'Overcompensating'.

Adam di Marco es uno de los actores más conocidos de este cast.

Jennifer Jason Leigh como Victoria Cunningham

Dentro del clan familiar, Victoria Cunningham ocupa un lugar determinante. Madre de Nicky y futura suegra de Rachel, su presencia marca buena parte de la incomodidad que atraviesa la protagonista. La serie la perfila como una mujer de comportamiento ambiguo, capaz de alternar gestos de cercanía con actitudes que despiertan inquietud.

Ted Levine como Boris Cunningham

Boris Cunningham es el patriarca de la familia y esposo de Victoria. Aunque en un primer momento parece ser un padre orgulloso, implicado en los preparativos de la boda y dispuesto a colaborar, la historia deja abierta la posibilidad de que sus verdaderas motivaciones no sean tan transparentes. En una miniserie construida alrededor de la sospecha, su papel suma tensión al ambiente opresivo que envuelve la estancia familiar.

Otros actores de 'Something Very Bad Is Going to Happen'

Además del núcleo central, 'Algo terrible está a punto de suceder' reparto incorpora a otros nombres que completan el universo de la familia Cunningham y del círculo que rodea a Rachel y Nicky. Aunque varios de estos personajes secundarios aparecen con menor desarrollo en la información inicial, su presencia ayuda a reforzar el tono de amenaza latente que caracteriza a la ficción de Netflix.

Estos son los otros actores y personajes confirmados en 'Something Very Bad Is Going to Happen':

Jeff Wilbusch como Jules Cunningham, otro de los integrantes de la familia de Nicky. Gus Birney como Portia Cunningham, también vinculada al entorno familiar de los Cunningham. Karla Crome como Nell. Mason McDonald como Casey. Brandon Knox como Doug. Sawyer Fraser como Jude. Mikalah Reid-Beckette como Laura.

Con esta alineación, Netflix apuesta por un reparto encabezado por rostros reconocibles y por intérpretes que acompañan una historia atravesada por el miedo, los secretos domésticos y las dudas previas a una boda que, lejos de representar un final feliz, parece abrir la puerta a una experiencia perturbadora. En ese sentido, el atractivo de 'Algo terrible está a punto de suceder' en Netflix no pasa solo por su premisa, sino también por la manera en que cada personaje parece ocultar una capa adicional de amenaza.