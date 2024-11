'Ojalá fueras tú' se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok, cautivando al público con su enfoque original y sus emocionantes escenas dramáticas. Protagonizada por Jackson Tiller y Grace Swanson, la serie sigue a una pareja que intenta recuperar el amor en su relación. La intensa química entre los actores y la fuerte carga emocional de la trama han captado la atención de la audiencia, generando un gran impacto en redes sociales.

Este drama promete envolverte en intensas emociones y apasionantes escenas. En esta nota, podrás descubrir todos los detalles sobre la serie 'I Wish It Were You', incluyendo cómo ver sus episodios completos en línea y con subtítulos en español, para que no te pierdas ningún instante de esta emocionante historia.

Fragmento de la serie 'Ojalá fueras tú'

'Ojalá fueras tú': ¿dónde ver ONLINE?

La serie ‘Ojalá fueras tú’ está disponible en DramaBox, una plataforma que ofrece una amplia variedad de contenidos asiáticos para todos los gustos. Los episodios completos se pueden ver de forma gratuita hasta el capítulo 11.

Para continuar viendo la serie, es necesario contar con una suscripción de paga, según las opciones que ofrece esta plataforma de streaming.

Escena de la serie ‘Ojalá fueras tú'. Foto: captura DramaBox

'Ojalá fueras tú': ¿cómo ver la serie con subtítulos en español?

Para ver los episodios completos de la serie en la plataforma DramaBox, puedes ingresar a su página web o descargar la aplicación disponible en Google Play. Una vez que ingreses a la plataforma encontrarás el drama estadounidense con subtítulos en español.

Para acceder a partir del episodio 13, es necesario suscribirse a un plan mensual de 36,99 soles o un plan anual de 739,99 soles. También tienes la opción de comprar monedas digitales (coins) desde 3.69 soles (precio mínimo) y canjearlas por cada capítulo.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Ojalá fueras tú’?

La serie está conformada por 78 capítulos. Cada episodio de esta serie dura aproximadamente 1 minuto. De esta manera, podrás disfrutar de ‘Ojalá fueras tú’ y terminar de ver todo el drama en menos de 3 horas.

Capítulos de 'Ojalá fueras tú'. Foto: captura DramaBox

¿Dónde ver ‘Ojalá fueras tú' GRATIS?

Si deseas disfrutar de los episodios completamente gratis, las redes sociales, especialmente TikTok, ofrece algunos fragmentos de esta serie. Sin embargo, YouTube almacena los capítulos completos. Solo debes buscarlo con su nombre original 'I Wish It Were You'. Cabe precisar que los capítulos no se encuentran con subtítulos en español en esta plataforma.

¿De qué trata la serie ‘Ojalá fueras tú’?

La serie presenta a Isabel, quien se casa con un desconocido llamado Jared. "A pesar de llevar un año casados, sus encuentros eran tan escasos que apenas recordaban sus caras. Mientras Isabel se desenvolvía en su nueva vida laboral, inesperadamente se enamoró profundamente de su jefe, el multimillonario Lorenzo Bellini. A través de una serie de giros inesperados, Isabel se quedó atónita al descubrir que el cautivador Lorenzo era, de hecho, su marido Jared", se lee en la descripción de la plataforma.

Personajes de ‘Ojalá fueras tú’

Jackson Tiller es Isabel

Grace Swanson es Jared

'Ojalá fueras tú'. Foto: DramaBox

'Ojalá fueras tú' tendrá segunda temporada?

La serie coreana se ha consolidado como una de las favoritas entre los amantes de los dramas. Por ello, los fanáticos están ansiosos por saber si 'Ojalá fueras tú' tendrá una segunda temporada, para que la historia de amor y venganza de esta producción estadounidense continúe.

