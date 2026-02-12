¡Es oficial! 'Cielo para dos' tendrá temporada 6 en Netflix luego de su rotundo éxito

Netflix confirmó oficialmente que 'Cielo para dos' tendrá una sexta temporada, noticia que entusiasma a los fans del popular reality coreano de citas. El anuncio se realizó el 12 de febrero mediante un comunicado en el que la plataforma señaló: “La sexta temporada de ‘Single’s Inferno’ ha sido oficialmente confirmada para producción”, decisión impulsada por el impacto global que alcanzó la quinta entrega.

El éxito reciente del programa respalda la renovación. 'Single’s Inferno' 5 se ubicó durante tres semanas consecutivas en el segundo puesto del Top 10 Global de series en lengua no inglesa de Netflix. Además, la participante Choi Mina Sue encabezó la clasificación de popularidad entre los miembros del elenco.

Mensaje de Netflix. Foto: Instagram

Netflix confirma temporada 6 de 'Cielo para dos'

El equipo de producción agradeció la respuesta del público y destacó que el respaldo de la audiencia fue clave para dar luz verde a la nueva temporada. “Gracias al cariño y apoyo a ‘Single’s Inferno’, podemos comenzar una nueva temporada. Trabajaremos duro para que la próxima sea aún más emocionante”, expresaron.

El formato del programa ha sido una de las claves de su éxito. El reality sigue a un grupo de solteros que son llevados a una isla remota llamada “Inferno”, donde deben formar conexiones románticas para poder salir de allí y disfrutar de citas en el llamado “Paraíso”. Esta dinámica, sumada a los romances y giros emocionales, ha consolidado a la producción como uno de los realities asiáticos más comentados en streaming.

¿Quiénes fueron las parejas que terminaron juntos en 'Cielo para dos' 5?