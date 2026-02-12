HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 12 de febrero | LR+

Cultura Asiática

¡Es oficial! 'Cielo para dos' tendrá temporada 6 en Netflix luego de su rotundo éxito

El reality coreano de citas fue renovado tras liderar rankings globales y conquistar audiencias, consolidándose como uno de los éxitos internacionales más comentados de Netflix.

'Cielo para dos' temporada 6 fue confirmada por Netflix. Foto: composición LR/difusión
'Cielo para dos' temporada 6 fue confirmada por Netflix. Foto: composición LR/difusión

Netflix confirmó oficialmente que 'Cielo para dos' tendrá una sexta temporada, noticia que entusiasma a los fans del popular reality coreano de citas. El anuncio se realizó el 12 de febrero mediante un comunicado en el que la plataforma señaló: “La sexta temporada de ‘Single’s Inferno’ ha sido oficialmente confirmada para producción”, decisión impulsada por el impacto global que alcanzó la quinta entrega.

El éxito reciente del programa respalda la renovación. 'Single’s Inferno' 5 se ubicó durante tres semanas consecutivas en el segundo puesto del Top 10 Global de series en lengua no inglesa de Netflix. Además, la participante Choi Mina Sue encabezó la clasificación de popularidad entre los miembros del elenco.

Mensaje de Netflix. Foto: Instagram

Mensaje de Netflix. Foto: Instagram

PUEDES VER: 'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

lr.pe

Netflix confirma temporada 6 de 'Cielo para dos'

El equipo de producción agradeció la respuesta del público y destacó que el respaldo de la audiencia fue clave para dar luz verde a la nueva temporada. “Gracias al cariño y apoyo a ‘Single’s Inferno’, podemos comenzar una nueva temporada. Trabajaremos duro para que la próxima sea aún más emocionante”, expresaron.

El formato del programa ha sido una de las claves de su éxito. El reality sigue a un grupo de solteros que son llevados a una isla remota llamada “Inferno”, donde deben formar conexiones románticas para poder salir de allí y disfrutar de citas en el llamado “Paraíso”. Esta dinámica, sumada a los romances y giros emocionales, ha consolidado a la producción como uno de los realities asiáticos más comentados en streaming.

PUEDES VER: 'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

lr.pe

¿Quiénes fueron las parejas que terminaron juntos en 'Cielo para dos' 5?

  • Hee-sun y Su-been: protagonizaron uno de los romances más intensos. Él confesó que cayó rendido por su personalidad decidida, mientras ella le agradeció por ayudarla a abrirse emocionalmente y aseguró que para ella el “Inferno” se convirtió en un paraíso.
  • Choi Mina-sue y Lee Sung-hun (Samuel Lee): él mostró interés constante desde el inicio y terminó convirtiéndose en su mayor apoyo. Mina-sue reconoció que él sacó su mejor versión y que no imaginaba irse sin él.
  • Kim Go-eun y Woo Sung-min: la participante sorprendió al elegirlo en la final en lugar de Jo I-geon. Explicó que se sentía más cómoda y valorada con Sung-min, aunque fuera del programa no se siguen en redes sociales.
  • Lee Joo-young y Kim Jae-jin: su vínculo creció lentamente hasta consolidarse en una elección mutua. Ella destacó que con él se sentía natural y feliz, y sellaron su salida juntos con humor y complicidad.
  • Kim Min-gee y Song Seung-il: ella se mantuvo firme en su interés por él desde el inicio y reafirmó su decisión en el desenlace con una declaración juguetona sobre su nombre y su deseo de “ser la número uno”.
Notas relacionadas
'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

LEER MÁS
K-dramas para ver en San Valentín: cuáles son las mejores series coreanas románticas para este 14 de febrero y dónde encontrarlas

K-dramas para ver en San Valentín: cuáles son las mejores series coreanas románticas para este 14 de febrero y dónde encontrarlas

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

LEER MÁS
“Alquimia de almas 2″ sin Jung So Min: ¿quién será Nak Su en la segunda temporada del drama?

“Alquimia de almas 2″ sin Jung So Min: ¿quién será Nak Su en la segunda temporada del drama?

LEER MÁS
Estas son las parejas de ‘Cielo para dos’ 5: así avanzan los romances del reality coreano de Netflix

Estas son las parejas de ‘Cielo para dos’ 5: así avanzan los romances del reality coreano de Netflix

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre de Laura Spoya revela que la exreina de belleza se encuentra estable, pero en UCI: "Necesita una operación"

Magaly Medina cuestiona a su equipo de trabajo por el bajo rating de su programa en ATV: “Si no estoy, las ideas escasean”

José Jerí: Congreso logra 78 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Cultura Asiática

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

K-dramas para ver en San Valentín: cuáles son las mejores series coreanas románticas para este 14 de febrero y dónde encontrarlas

'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso logra 78 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025