¡Es oficial! 'Cielo para dos' tendrá temporada 6 en Netflix luego de su rotundo éxito
El reality coreano de citas fue renovado tras liderar rankings globales y conquistar audiencias, consolidándose como uno de los éxitos internacionales más comentados de Netflix.
Netflix confirmó oficialmente que 'Cielo para dos' tendrá una sexta temporada, noticia que entusiasma a los fans del popular reality coreano de citas. El anuncio se realizó el 12 de febrero mediante un comunicado en el que la plataforma señaló: “La sexta temporada de ‘Single’s Inferno’ ha sido oficialmente confirmada para producción”, decisión impulsada por el impacto global que alcanzó la quinta entrega.
El éxito reciente del programa respalda la renovación. 'Single’s Inferno' 5 se ubicó durante tres semanas consecutivas en el segundo puesto del Top 10 Global de series en lengua no inglesa de Netflix. Además, la participante Choi Mina Sue encabezó la clasificación de popularidad entre los miembros del elenco.
Netflix confirma temporada 6 de 'Cielo para dos'
El equipo de producción agradeció la respuesta del público y destacó que el respaldo de la audiencia fue clave para dar luz verde a la nueva temporada. “Gracias al cariño y apoyo a ‘Single’s Inferno’, podemos comenzar una nueva temporada. Trabajaremos duro para que la próxima sea aún más emocionante”, expresaron.
El formato del programa ha sido una de las claves de su éxito. El reality sigue a un grupo de solteros que son llevados a una isla remota llamada “Inferno”, donde deben formar conexiones románticas para poder salir de allí y disfrutar de citas en el llamado “Paraíso”. Esta dinámica, sumada a los romances y giros emocionales, ha consolidado a la producción como uno de los realities asiáticos más comentados en streaming.
¿Quiénes fueron las parejas que terminaron juntos en 'Cielo para dos' 5?
- Hee-sun y Su-been: protagonizaron uno de los romances más intensos. Él confesó que cayó rendido por su personalidad decidida, mientras ella le agradeció por ayudarla a abrirse emocionalmente y aseguró que para ella el “Inferno” se convirtió en un paraíso.
- Choi Mina-sue y Lee Sung-hun (Samuel Lee): él mostró interés constante desde el inicio y terminó convirtiéndose en su mayor apoyo. Mina-sue reconoció que él sacó su mejor versión y que no imaginaba irse sin él.
- Kim Go-eun y Woo Sung-min: la participante sorprendió al elegirlo en la final en lugar de Jo I-geon. Explicó que se sentía más cómoda y valorada con Sung-min, aunque fuera del programa no se siguen en redes sociales.
- Lee Joo-young y Kim Jae-jin: su vínculo creció lentamente hasta consolidarse en una elección mutua. Ella destacó que con él se sentía natural y feliz, y sellaron su salida juntos con humor y complicidad.
- Kim Min-gee y Song Seung-il: ella se mantuvo firme en su interés por él desde el inicio y reafirmó su decisión en el desenlace con una declaración juguetona sobre su nombre y su deseo de “ser la número uno”.