La exitosa serie de Netflix, 'Besos, Kitty' (XO, Kitty), regresa con una segunda temporada cargada de sorpresas y dramas románticos. En esta nueva entrega, Kitty Song Covey (interpretada por Anna Cathcart) emprende un viaje de autodescubrimiento tras encontrar una carta relacionada con el pasado de su madre. Aunque intenta alejarse de los conflictos amorosos, no puede evitar involucrarse.

En esta temporada, los fanáticos verán regresar a los actores Anna Cathcart, Minyeong Choi, Gia Kim, Sang Heon Lee, Anthony Keyvan, Peter Thurnwald y Regan Aliyah, quienes repiten sus papeles de los primeros episodios. Además, se suman nuevos rostros como Audrey Huynh, Sasha Bhasin y Joshua Lee, mientras que Noah Centineo, conocido por su papel de Peter Kavinsky en la saga ‘A Todos los Chicos’, tendrá una participación especial en la nueva temporada, grabada a principios de 2024 en Seúl, Corea del Sur.

‘Besos, Kitty’ temporada 2: ¿Quién es quién en la serie de Netflix?

Sasha Bhasin como Praveena

Sasha Bhasin, quien tuvo papeles en It Starts with Murder? y Brave the Dark, se une al elenco de Besos, Kitty como Praveena, una nueva estudiante en KISS. En los próximos episodios, Kitty busca superar sus sentimientos por Yuri, y Praveena se convierte en una de sus posibles conquistas, añadiendo una dosis de humor y frescura a la trama.

Sasha Brasin dará papel a una nueva estudiante en Kiss. Foto: Netflix.

Anna Cathcart como Kitty Song Covey

Besos, Kitty conserva gran parte de su elenco original. Anna Cathcart regresa como la entrañable Kitty Song Covey, quien no solo seguirá explorando su bisexualidad, sino que también se sumergirá más en la intrigante búsqueda de su historia familiar.

Kitty es el personaje principal de la serie. Foto: Netflix.

Joshua Lee como Jin

Joshua Lee, conocido por su participación en los cortometrajes The Martyr of Hudson Yards y Sorry You Have to See This, además de la serie Gangnam Project, ahora se une al elenco de XO, Kitty en la segunda temporada, interpretando a Jin.

El actor Joshua Lee interpretará a Jin. Foto: Netflix.

Noah Centineo como Peter Kavinsky

Noah Centineo, reconocido por sus papeles en Sierra Burgess Is a Loser, La Cita Perfecta, The Fosters, The Recruit, Los Ángeles de Charlie y Black Adam, regresa como Peter Kavinsky, el novio de Lara Jean Song Covey. En esta temporada, Peter ofrece su apoyo y consejos a Kitty justo cuando más los necesita.

Noah Centineo regresa a la serie lo que ha sido una gran sorpresa para los seguidores. Foto: Netflix.

Reparto de ‘Besos, Kitty’ temporada 2

El resto de actores de la segunda temporada de ‘Besos, Kitty’ está conformado por

Anna Cathcart como Kitty Song Covey

Minyeong Choi como Dae

Gia Kim como Yuri

Sang Heon Lee como Min Ho

Anthony Keyvan como Q

Peter Thurnwald como Alex

Regan Aliyah como Juliana

Sinopsis de ‘Besos, Kitty’ temporada 2

Según la sinopsis oficial de Netflix, la segunda temporada de Besos, Kitty sigue a Kitty Song Covey, quien regresa a Seúl para continuar sus estudios en la KISS. Tras mucho tiempo, por fin está soltera y decidida a empezar de nuevo, sin dramas ni compromisos serios. Aunque podría tener encuentros ocasionales, ya no está dispuesta a complicarse.

Sin embargo, el amor no es lo único que cambia en su vida. Una antigua carta de su madre la impulsa a embarcarse en un inesperado viaje, mientras que las nuevas caras en la KISS traen consigo muchos cambios. A medida que surgen secretos y los lazos entre todos se ponen a prueba, Kitty descubrirá que el amor, la familia y la vida en general son mucho más complicados de lo que pensaba.