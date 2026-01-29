Todos los estrenos en Netflix Foto: Composición LR | Netflix

Todos los estrenos en Netflix Foto: Composición LR | Netflix

Febrero de 2026 llega cargado de estrenos en Netflix, con nuevas series y películas que se suman a su amplio y variado catálogo, el cual incluye producciones originales, nuevas temporadas y títulos pensados para disfrutar en familia.

Entre los lanzamientos más destacados del mes figuran la cuarta temporada de 'El abogado del Lincoln', la nueva serie de Lisa McGee, 'Cómo llegar al cielo desde Belfast', la tercera temporada de 'El agente nocturno', además de otras propuestas dirigidas tanto al público adulto como infantil.

Estrenos de series en Netflix: del 1 al 29 de febrero

Brillantina y oro: Danza sobre hielo

Estreno: 1 de febrero

Esta serie llena de drama y desafíos sigue a las mejores parejas de danza sobre hielo que van a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El elenco está conformado por Madison Chock, Evan Bates y Piper Gilles.

¿Es pastel? San Valentín

Estreno: 4 de febrero

Los pasteleros se unen a sus «dulcecitos» para hornear creaciones hiperrealistas y engañar a famosos jueces en esta edición especial del concurso por el Día de San Valentín.

El abogado del Lincoln

Estreno: 5 de febrero

A bordo de su característico Lincoln, el famoso abogado defensor de L. Á. Mickey Haller explora el sistema de justicia penal y hará lo que haga falta para ganarle.

Las leonas

Estreno: 5 de febrero

Cuando la vida las deja al borde de la cornisa, cinco mujeres desesperadas deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos.

Unfamiliar

Estreno: 5 de febrero

El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad.

Salvador

Estreno: 6 de febrero

Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no parará hasta obtener respuestas.

Motorvalley

Estreno: 10 de febrero

Ansiosa por apoderarse del imperio de carreras de su familia, una heredera contrata a una conductora temeraria y a un piloto atormentado para competir en el Gran Turismo.

Niebla de invierno

Estreno: 11 de febrero

En el corazón de Punyab, un grupo de policías investiga perturbadores asesinatos… mientras sus propias vidas se sumen en el caos.

El amor es ciego

Estreno: 11 de febrero

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

Niños de plomo

Estreno: 11 de febrero

Cuando una joven médica descubre que los niños que viven cerca de una planta de fundición sufren de envenenamiento por plomo, arriesga su vida y su carrera para salvarlos.

El investigador con millones de seguidores

Estreno: 12 de febrero

En este thriller policial, el detective Chen Chia‑jen busca desenmascarar a la bruja Baba, una tarotista viral que acierta en sus predicciones sobre muertes de influencers.

Cómo llegar al cielo desde Belfast

Estreno: 12 de febrero

Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto.

El Museo de la Inocencia

Estreno: 13 de febrero

Estambul, década de los setenta. El amor prohibido de un hombre por una vendedora se convierte en obsesión y anhelo interminables. Inspirada en la novela icónica de Orhan Pamuk.

El arte de Sarah

Estreno: 13 de febrero

Un cadáver en medio de la ciudad. Una marca de lujo en alza. Un detective que sigue de cerca cada giro en la cambiante historia de una mujer. ¿Qué sucedió realmente?

La cruda realidad: Dentro de 'America's Next Top Model'

Estreno: 16 de febrero

Modelos, jueces y personas involucradas en el reality —entre ellas, Tyra Banks— hablan del complejo legado del programa en esta reveladora serie documental.

Soy Gordon Ramsay

Estreno: 18 de febrero

En este documental, el chef intenta compaginar la vida familiar, su imperio global y su proyecto más grande hasta la fecha. ¿Te darás una panzada de Gordon Ramsay?

El agente nocturno

Estreno: 19 de febrero

Peter Sutherland, un agente reclutado para un programa secreto de inteligencia de EE. UU., debe destapar una conspiración política para evitar un ataque terrorista.

La ley de Las Vegas

Estreno: 20 de febrero

En esta irreverente comedia animada para adultos, un abogado y una ilusionista de Las Vegas convierten los casos más tontos de la ciudad en un espectáculo.

Todo por un pato

Estreno: 26 de febrero

El rapero Toni regresa a su pueblo natal para el funeral de su madre, y de repente se encuentra lidiando con sus sueños profesionales y un repentino hijo adolescente.

Baki-Dou: El samurái invencible

Estreno: 26 de febrero

Baki y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor samurái de Japón.

Películas de estreno en Netflix: del 3 al 20 de febrero

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche

Estreno: 3 de febrero

Una chica despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?

La investigación sobre Lucy Letby

Estreno: 4 de febrero

Con material y testimonios inéditos, este documental revela el polémico caso de Lucy Letby, la enfermera neonatal condenada por la muerte de bebés.

¡Uf! ¿Solo amigos?

Estreno: 6 de febrero

Cuando su mejor amigo vuelve comprometido de un viaje, Thando, una chica con una pésima suerte en el amor debe enfrentar una emoción nueva: los celos.

La reina del ajedrez

Estreno 6 de febrero

En este documental, Judit Polgár, prodigio del ajedrez, enfrenta dudas, parcialidades y al invencible Garry Kasparov para reclamar su lugar entre los grandes de todos los tiempos.

Ahí estoy yo

Estreno: 10 de febrero

Tras descubrir un sentido de pertenencia en un cabaré y recibir ayuda de un médico, Kenji, un chico acosado por querer ser una estrella, saca a la luz su verdadero ser, Ai Haruna.

Aviso general: Hermandad

Estreno: 11 de febrero

Mientras una ola de violencia golpea São Paulo, una abogada con nexos peligrosos debe negociar con la policía para rescatar a su sobrina secuestrada.

La celda de los milagros

Estreno: 13 de febrero

Luego de que lo enviaran a prisión por un crimen que no cometió, un padre devoto lucha por probar su inocencia, mientras su hija pequeña debe aprender a valerse por sí misma.

El tour universitario con Joe

Estreno: 13 de febrero

Joe, el desbocado hermano de Madea, intenta mostrarle la realidad a su nieto sobreprotegido a través de un estrepitoso viaje universitario por el país.

El vínculo sueco

Estreno: 19 de febrero

En esta historia de la vida real poco conocida, un burócrata sueco se convierte en héroe al intentar salvar a judíos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

Cortafuego

Estreno: 20 de febrero

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

Pavana

Estreno: 20 de febrero

Gracias a sus trabajos, tres personas solitarias cruzan caminos y hallan consuelo en la compañía del otro mientras exploran la naturaleza del amor.