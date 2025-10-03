¿'Monster, Ed Gein' está inspirado en una historia real?

Netflix estrenó el 3 de octubre 'Monster, Ed Gein', un documental que repasa uno de los casos criminales más impactantes en la historia de Estados Unidos. Basado en hechos reales, el contenido aborda los perturbadores crímenes cometidos por Ed Gein, el llamado “Carnicero de Plainfield”, un hombre que desató el terror en los años 50 y cuya historia sirvió de base para icónicas películas del género de horror.

La serie documental llega en un momento en que el público busca contenidos basados en hechos reales, especialmente aquellos que indagan en la mente de los llamados monstruos de la vida real. El caso de Ed Gein no solo marcó un antes y un después en la criminología norteamericana, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura popular y cinematográfica.

¿Cuál es la historia detrás de 'Monster, Ed Gein'?

La historia real de Ed Gein comienza el 15 de noviembre de 1957, cuando Bernice Worden, dueña de una ferretería en Plainfield, Wisconsin, desapareció misteriosamente. Su hijo, preocupado por la falta de comunicación, alertó a las autoridades. La policía descubrió que Ed Gein fue el último cliente que visitó el establecimiento ese día. La pista los llevó a la granja del sospechoso, donde encontraron una escena espeluznante: el cuerpo decapitado de Worden colgado de los tobillos.

Ed Gein en la vida real. Foto: Composición LR

Pero ese macabro hallazgo fue solo el principio. Al registrar la propiedad, los agentes encontraron objetos inimaginables. El caso superaba la ficción. El inventario forense reveló, entre otros elementos, nueve vulvas pintadas de color plateado, cuatro cráneos usados como decoración de cama, y restos de al menos diez mujeres desaparecidas.

La infancia perturbadora que marcó a Ed Gein

Nacido en 1906, Ed Gein creció bajo la influencia de Augusta Gein, una madre autoritaria y fanática religiosa que le prohibía cualquier contacto con el mundo exterior. Esta crianza estricta y aislada modeló su percepción distorsionada de la moral, el pecado y la figura femenina.

Madre de Ed Gein. Foto: YouTube

Tras la muerte de Augusta en 1945, Ed cayó en una profunda soledad. En su granja, reservó una habitación para preservar intacto el dormitorio de su madre. Mientras el resto de la casa se convertía en un verdadero basural de restos humanos, ese espacio permanecía limpio, con la Biblia aún sobre el velador.

Las víctimas olvidadas: Bernice Worden y Mary Hogan

Bernice Worden no fue la única víctima de Ed Gein. Años antes, en 1954, Mary Hogan —una camarera conocida por su carácter fuerte— desapareció sin dejar rastro. La policía sospechaba de un crimen, pero no halló pruebas. No fue hasta la inspección de la granja de Gein que su rostro fue encontrado guardado en una bolsa, y su cabeza, dentro de una caja. Ambas mujeres compartían una personalidad independiente que el criminal asociaba con el “pecado”, idea profundamente arraigada por su madre.

Durante la investigación, los expertos concluyeron que Gein sufría de esquizofrenia y necrofilia, aunque legalmente solo se le pudo vincular con dos asesinatos. Sin embargo, los restos hallados sugieren que profanó al menos nueve tumbas, utilizando los cuerpos para fabricar objetos rituales o vestimentas hechas con piel humana. En una de las habitaciones, los agentes encontraron un corsé elaborado con el torso de una mujer.

De la granja al cine: Ed Gein como 'inspiración' en Hollywood

La historia real de Ed Gein trascendió los expedientes policiales y llegó al séptimo arte. El impacto de sus crímenes inspiró a personajes emblemáticos del cine de terror como Norman Bates ('Psicosis'), Leatherface ('La masacre de Texas') y Buffalo Bill ('El silencio de los inocentes'). Todos comparten rasgos psicológicos con Gein: problemas con la figura materna, profanación de cadáveres y trastornos mentales graves.

'Monster, Ed Gein', la nueva apuesta de Netflix, busca presentar esta historia desde una mirada documental, contextualizando los crímenes con elementos históricos y testimonios reales. A diferencia de adaptaciones anteriores que optaron por la ficción, este especial promete explorar en profundidad la mente de un asesino cuya vida se convirtió en un oscuro referente cultural.