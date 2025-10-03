HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cine y series

¿'Monster, Ed Gein' está inspirado en una historia real?

La nueva producción de Netflix revive los crímenes de Ed Gein, el asesino de Wisconsin cuya perturbadora historia real inspiró clásicos del cine de terror como 'Psicosis' y 'El silencio de los inocentes'.

La historia de Ed Gein se estrenó en Netflix el 3 de octubre. Foto: Composición LR/Captura/Amazon/Captura/Netflix
La historia de Ed Gein se estrenó en Netflix el 3 de octubre. Foto: Composición LR/Captura/Amazon/Captura/Netflix

Netflix estrenó el 3 de octubre 'Monster, Ed Gein', un documental que repasa uno de los casos criminales más impactantes en la historia de Estados Unidos. Basado en hechos reales, el contenido aborda los perturbadores crímenes cometidos por Ed Gein, el llamado “Carnicero de Plainfield”, un hombre que desató el terror en los años 50 y cuya historia sirvió de base para icónicas películas del género de horror.

La serie documental llega en un momento en que el público busca contenidos basados en hechos reales, especialmente aquellos que indagan en la mente de los llamados monstruos de la vida real. El caso de Ed Gein no solo marcó un antes y un después en la criminología norteamericana, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura popular y cinematográfica.

PUEDES VER: Estrenos de octubre 2025 en Netflix: nuevas series y películas para maratonear

lr.pe

¿Cuál es la historia detrás de 'Monster, Ed Gein'?

La historia real de Ed Gein comienza el 15 de noviembre de 1957, cuando Bernice Worden, dueña de una ferretería en Plainfield, Wisconsin, desapareció misteriosamente. Su hijo, preocupado por la falta de comunicación, alertó a las autoridades. La policía descubrió que Ed Gein fue el último cliente que visitó el establecimiento ese día. La pista los llevó a la granja del sospechoso, donde encontraron una escena espeluznante: el cuerpo decapitado de Worden colgado de los tobillos.

Ed Gein en la vida real. Foto: Composición LR

Ed Gein en la vida real. Foto: Composición LR

Pero ese macabro hallazgo fue solo el principio. Al registrar la propiedad, los agentes encontraron objetos inimaginables. El caso superaba la ficción. El inventario forense reveló, entre otros elementos, nueve vulvas pintadas de color plateado, cuatro cráneos usados como decoración de cama, y restos de al menos diez mujeres desaparecidas.

PUEDES VER: ‘Peaky Blinders’ regresa a Netflix con dos nuevas temporadas y con la participación de Cillian Murphy

lr.pe

La infancia perturbadora que marcó a Ed Gein

Nacido en 1906, Ed Gein creció bajo la influencia de Augusta Gein, una madre autoritaria y fanática religiosa que le prohibía cualquier contacto con el mundo exterior. Esta crianza estricta y aislada modeló su percepción distorsionada de la moral, el pecado y la figura femenina.

Madre de Ed Gein. Foto: YouTube

Madre de Ed Gein. Foto: YouTube

Tras la muerte de Augusta en 1945, Ed cayó en una profunda soledad. En su granja, reservó una habitación para preservar intacto el dormitorio de su madre. Mientras el resto de la casa se convertía en un verdadero basural de restos humanos, ese espacio permanecía limpio, con la Biblia aún sobre el velador.

PUEDES VER: Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y todo lo que debes saber sobre la serie japonesa

lr.pe

Las víctimas olvidadas: Bernice Worden y Mary Hogan

Bernice Worden no fue la única víctima de Ed Gein. Años antes, en 1954, Mary Hogan —una camarera conocida por su carácter fuerte— desapareció sin dejar rastro. La policía sospechaba de un crimen, pero no halló pruebas. No fue hasta la inspección de la granja de Gein que su rostro fue encontrado guardado en una bolsa, y su cabeza, dentro de una caja. Ambas mujeres compartían una personalidad independiente que el criminal asociaba con el “pecado”, idea profundamente arraigada por su madre.

Durante la investigación, los expertos concluyeron que Gein sufría de esquizofrenia y necrofilia, aunque legalmente solo se le pudo vincular con dos asesinatos. Sin embargo, los restos hallados sugieren que profanó al menos nueve tumbas, utilizando los cuerpos para fabricar objetos rituales o vestimentas hechas con piel humana. En una de las habitaciones, los agentes encontraron un corsé elaborado con el torso de una mujer.

PUEDES VER: Alice in Borderland temporada 3: conoce el reparto confirmado de la serie de Netflix

lr.pe

De la granja al cine: Ed Gein como 'inspiración' en Hollywood

La historia real de Ed Gein trascendió los expedientes policiales y llegó al séptimo arte. El impacto de sus crímenes inspiró a personajes emblemáticos del cine de terror como Norman Bates ('Psicosis'), Leatherface ('La masacre de Texas') y Buffalo Bill ('El silencio de los inocentes'). Todos comparten rasgos psicológicos con Gein: problemas con la figura materna, profanación de cadáveres y trastornos mentales graves.

'Monster, Ed Gein', la nueva apuesta de Netflix, busca presentar esta historia desde una mirada documental, contextualizando los crímenes con elementos históricos y testimonios reales. A diferencia de adaptaciones anteriores que optaron por la ficción, este especial promete explorar en profundidad la mente de un asesino cuya vida se convirtió en un oscuro referente cultural.

Notas relacionadas
Estrenos de octubre 2025 en Netflix: nuevas series y películas para maratonear

Estrenos de octubre 2025 en Netflix: nuevas series y películas para maratonear

LEER MÁS
'El genio y los deseos': ¿a qué hora se estrena en Netflix el nuevo drama coreano?

'El genio y los deseos': ¿a qué hora se estrena en Netflix el nuevo drama coreano?

LEER MÁS
‘Peaky Blinders’ regresa a Netflix con dos nuevas temporadas y con la participación de Cillian Murphy

‘Peaky Blinders’ regresa a Netflix con dos nuevas temporadas y con la participación de Cillian Murphy

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peacemaker: ¿cuál es la historia detrás del tema de apertura con John Cena?

Peacemaker: ¿cuál es la historia detrás del tema de apertura con John Cena?

LEER MÁS
Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

LEER MÁS
‘Peaky Blinders’ regresa a Netflix con dos nuevas temporadas y con la participación de Cillian Murphy

‘Peaky Blinders’ regresa a Netflix con dos nuevas temporadas y con la participación de Cillian Murphy

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Cine y series

Eric Dane tras el diagnóstico de ELA: "Lucharé hasta el último aliento"

'Monstruo: la historia de Ed Gein': cuándo se estrena, reparto y dónde ver la tercera temporada de Monsters

Hollywood rechaza a la 'artista' creada con inteligencia artificial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025