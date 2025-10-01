'Monstruo: la historia de Ed Gein': cuándo se estrena, reparto y dónde ver la tercera temporada de Monsters

Netflix vuelve a apostar por el éxito de su franquicia antológica de crímenes reales con una nueva y perturbadora serie. ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’, también conocida en inglés como ‘Monster: The Ed Gein Story’, es la tercera temporada de la serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, y promete adentrarse en la mente de uno de los criminales más macabros de la historia estadounidense.

El personaje de Ed Gein, figura clave en el imaginario del terror norteamericano, sirvió de inspiración para íconos del cine como Norman Bates ('Psicosis'), Leatherface ('La masacre de Texas') y Buffalo Bill ('El silencio de los inocentes'). La serie de la plataforma de streaming rescata su historia real, llevándola a la pantalla con un enfoque psicológico y dramático, centrado en los orígenes de este “monstruo” que marcó la cultura popular.

¿Cuándo sale 'Monstruos' temporada 3?

Netflix confirmó que los 8 episodios de 'Monstruo: la historia de Ed Gein' estarán disponibles en su plataforma desde el viernes 3 de octubre de 2025, en un estreno global y simultáneo.

De acuerdo con las políticas internacionales de lanzamiento de Netflix, los episodios se habilitan a las 12:00 a.m. (hora del Pacífico). Por ello, el horario varía según la región. A continuación, los horarios por país:

Estados Unidos: 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET)

12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Centroamérica: 1:00 a.m.

1:00 a.m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, R. Dominicana, Puerto Rico: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil: 4:00 a.m.

4:00 a.m. España: 9:00 a.m.

Esta entrega de 'Monstruos' llega tras el rotundo éxito de sus antecesoras: 'La historia de Jeffrey Dahmer' (2022) y 'La historia de Lyle y Erik Menéndez' (2024), que sumaron millones de visualizaciones en sus primeras semanas. Ahora, con Ed Gein como protagonista, la plataforma espera repetir el fenómeno.

'Monstruos: la historia de Ed Gein' reparto en Netflix

La nueva temporada de 'Monstruos' en Netflix trae consigo un reparto de alto calibre para contar la oscura vida de Ed Gein, uno de los criminales más siniestros de la historia de Estados Unidos. A continuación, te presentamos a los actores principales de esta serie que promete impactar tanto como sus entregas anteriores.

Charlie Hunnam se transforma en Ed Gein

El actor británico Charlie Hunnam será el encargado de dar vida a Ed Gein, también conocido como el 'Carnicero de Plainfield', en esta producción. Su interpretación busca explorar la dualidad de un hombre que pasó de ser un campesino aparentemente inofensivo a convertirse en uno de los asesinos más infames del siglo XX.

Charlie Hunnam es Ed Gein. Foto: Captura Netflix

Laurie Metcalf como Augusta Gein

Ganadora de múltiples premios y reconocida por su trabajo en Roseanne y Lady Bird, Laurie Metcalf encarna a Augusta Gein, madre del protagonista y figura clave en su descenso hacia la locura.

La serie de Ed Gein llega a Netflix.

Suzanna Son interpreta a Adeline Watkins

La actriz Suzanna Son, conocida por sus papeles en Red Rocket y Fear Street, da vida a Adeline Watkins, una mujer ficticia con la que Ed Gein habría desarrollado una conexión afectiva. Si bien no está basada en una persona real, este personaje funciona como recurso dramático para mostrar la dificultad del asesino para establecer vínculos sociales normales.

Tom Hollander encarna a Alfred Hitchcock

Uno de los giros inesperados en esta temporada es la inclusión de Tom Hollander (Feud, Orgullo y prejuicio) en el papel del mítico director Alfred Hitchcock. Su presencia en la serie permite explorar cómo el caso Gein impactó en la cultura popular, específicamente en la creación de Psicosis (1960), uno de los thrillers más influyentes del siglo XX.

¿Dónde ver 'Monstruo: la historia de Ed Gein'?

‘Ed Gein’ será exclusivo de Netflix, por lo que la única forma de verla es mediante una suscripción activa a la plataforma. Los usuarios podrán acceder a los capítulos desde cualquier dispositivo compatible con la app, ya sea en smart TVs, móviles, tablets o navegadores web.

Cabe mencionar que la serie ha sido clasificada para mayores de 18 años, debido a sus escenas de violencia gráfica, contenido perturbador y temática sensible. Esto la ubica dentro del catálogo de producciones de 'true crime' más intensas del servicio de streaming.