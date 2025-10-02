HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

‘Peaky Blinders’ regresa a Netflix con dos nuevas temporadas y con la participación de Cillian Murphy

Netflix y la BBC han confirmado la continuación de la aclamada serie 'Peaky Blinders' con dos nuevas producciones que prometen llevar a los espectadores de regreso a las calles de Birmingham en 1953.

'Peakye Blinders' es considerado una de las series más exitosas de Netflix. Foto: Netflix.
La historia de la familia Shelby no ha llegado a su fin. Con la película de 'Peaky Blinders' en fase de postproducción y un estreno previsto para el próximo año, el universo creado por Steven Knight se expandirá con dos nuevas series en Netflix, cada una compuesta por seis episodios de 60 minutos. El protagonista Cillian Muprhy no formará parte del elenco, pero sí tendrá un cargo importante en la producción

Tanto la N roja como la BBC han mantenido la expectativa en torno a la naturaleza de estas producciones, ya que algunos medios sugieren que podrían ser dos temporadas de una única serie, mientras que otros insisten en que se tratará de dos ficciones independientes. Por el momento, se espera más información oficial al respecto. Igual es con la fecha de estreno.

¿De qué tratará la nueva temporada de Peaky Blinders?

Las nuevas historias se desarrollarán en Gran Bretaña, en el año 1953, en un país que se encuentra en plena reconstrucción tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Birmingham se convierte en el escenario de una feroz lucha por el control de un ambicioso proyecto de edificación. La nueva generación de los Shelby se verá envuelta en una narrativa marcada por la violencia, el poder y la ambición.

Con la película en camino y estas nuevas producciones en marcha, todo apunta a que el legado de los Shelby seguirá vivo por varios años más. La combinación de un contexto histórico fascinante y la narrativa intensa que caracteriza a 'Peaky Blinders' promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

