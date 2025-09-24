¿A qué hora se estrena 'Alice in Borderland' temporada 3 en Netflix?

La esperada temporada 3 de ‘Alice in Borderland’ ya tiene fecha y hora confirmada de estreno en Netflix, plataforma que aloja en exclusiva esta producción basada en el manga de Haro Aso. Luego del éxito de las dos primeras entregas, la historia vuelve con más tensión y nuevos desafíos para sus protagonistas, Arisu y Usagi, en un Tokio alterno donde los juegos mortales continúan.

La serie japonesa, reconocida por su intenso ritmo narrativo y escenas visualmente impactantes, regresa este jueves 25 de septiembre de 2025 con todos sus episodios disponibles desde el primer minuto. Con la amenaza del 'Joker' cada vez más presente, los fans podrán maratonear el desenlace de esta historia que ha capturado audiencias en todo el mundo.

¿A qué hora sale 'Alice in Borderland' temporada 3 en Perú?

Los seguidores peruanos podrán ver el estreno de la temporada 3 de ‘Alice in Borderland’ a partir de las 2:00 a.m. (hora local) del jueves 25 de septiembre. Netflix liberará todos los episodios simultáneamente, permitiendo a los usuarios disfrutar de un maratón sin interrupciones. Esta entrega promete cerrar varias incógnitas pendientes desde la segunda temporada, especialmente en torno al origen del mundo de los juegos y la figura del 'Joker'.

¿A qué hora sale 'Alice in Borderland' temporada 3 en México?

En el caso de México, la nueva temporada también estará disponible desde las 1:00 a.m. (hora del centro) en la plataforma de streaming. Los fanáticos de la ficción japonesa podrán acceder directamente a todos los capítulos desde el catálogo de Netflix. Esta serie, que se ha posicionado como una de las producciones asiáticas más vistas en el país, retoma la historia con más riesgos, nuevos personajes y decisiones que marcarán el destino de Arisu y sus aliados.

Horario de estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Latinoamérica

Netflix ha programado el estreno global de la tercera temporada para que todos los países de América Latina puedan acceder al contenido de forma simultánea. A continuación, los horarios confirmados por región:

Colombia: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Ecuador: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Venezuela: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Chile: 4:00 a.m.

4:00 a.m. Argentina: 4:00 a.m.

4:00 a.m. Bolivia: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Paraguay: 4:00 a.m.

4:00 a.m. Uruguay: 4:00 a.m.

4:00 a.m. España (hora peninsular): 9:00 a.m.

Este lanzamiento simultáneo forma parte de la estrategia global de Netflix para consolidar a ‘Alice in Borderland’ como una de las series japonesas con mayor alcance internacional. La producción ha sido aclamada por la crítica y se ha mantenido en el top 10 de múltiples países tras cada temporada.

¿Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3?

La única plataforma oficial para ver ‘Alice in Borderland’ temporada 3 es Netflix. Todos los episodios estarán disponibles desde el jueves 25 de septiembre con opciones de subtítulos y doblaje en español, así como en su idioma original japonés. La serie continúa siendo una adaptación live-action del manga escrito por Haro Aso, y ha sido producida íntegramente por el equipo creativo que desarrolló las temporadas anteriores.

Al tratarse de una producción exclusiva de Netflix, no estará disponible en otras plataformas de streaming ni canales de televisión. Para acceder a la temporada 3, los usuarios deben contar con una suscripción activa y buscar la serie directamente en el catálogo. Las primeras dos entregas también se encuentran disponibles para quienes deseen ponerse al día antes del estreno.