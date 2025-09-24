HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora se estrena 'Alice in Borderland' temporada 3 en Netflix?

La nueva temporada de la serie japonesa 'Alice in Borderland' llega este jueves 25 de septiembre a Netflix. Conoce la hora exacta de estreno por país y todos los detalles sobre el regreso de Arisu y Usagi.

'Alice in Borderland' temporada 3 llega el 25 de septiembre a Netflix. Foto: Composición LR/Captura/Difusión
'Alice in Borderland' temporada 3 llega el 25 de septiembre a Netflix. Foto: Composición LR/Captura/Difusión

La esperada temporada 3 de ‘Alice in Borderland’ ya tiene fecha y hora confirmada de estreno en Netflix, plataforma que aloja en exclusiva esta producción basada en el manga de Haro Aso. Luego del éxito de las dos primeras entregas, la historia vuelve con más tensión y nuevos desafíos para sus protagonistas, Arisu y Usagi, en un Tokio alterno donde los juegos mortales continúan.

La serie japonesa, reconocida por su intenso ritmo narrativo y escenas visualmente impactantes, regresa este jueves 25 de septiembre de 2025 con todos sus episodios disponibles desde el primer minuto. Con la amenaza del 'Joker' cada vez más presente, los fans podrán maratonear el desenlace de esta historia que ha capturado audiencias en todo el mundo.

PUEDES VER: Reparto confirmado de 'Alice in Borderland' temporada 3: quiénes regresan y nuevos rostros

lr.pe

¿A qué hora sale 'Alice in Borderland' temporada 3 en Perú?

Los seguidores peruanos podrán ver el estreno de la temporada 3 de ‘Alice in Borderland’ a partir de las 2:00 a.m. (hora local) del jueves 25 de septiembre. Netflix liberará todos los episodios simultáneamente, permitiendo a los usuarios disfrutar de un maratón sin interrupciones. Esta entrega promete cerrar varias incógnitas pendientes desde la segunda temporada, especialmente en torno al origen del mundo de los juegos y la figura del 'Joker'.

PUEDES VER: ¿Cuándo termina 'Bon Appétit, Your Majesty'? Fecha y hora del capítulo final en Netflix

lr.pe

¿A qué hora sale 'Alice in Borderland' temporada 3 en México?

En el caso de México, la nueva temporada también estará disponible desde las 1:00 a.m. (hora del centro) en la plataforma de streaming. Los fanáticos de la ficción japonesa podrán acceder directamente a todos los capítulos desde el catálogo de Netflix. Esta serie, que se ha posicionado como una de las producciones asiáticas más vistas en el país, retoma la historia con más riesgos, nuevos personajes y decisiones que marcarán el destino de Arisu y sus aliados.

PUEDES VER: Jason Day protagoniza 'La huésped' en Netflix: fecha de estreno y reparto de la nueva serie de suspenso

lr.pe

Horario de estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Latinoamérica

Netflix ha programado el estreno global de la tercera temporada para que todos los países de América Latina puedan acceder al contenido de forma simultánea. A continuación, los horarios confirmados por región:

  • Colombia: 2:00 a.m.
  • Ecuador: 2:00 a.m.
  • Venezuela: 3:00 a.m.
  • Chile: 4:00 a.m.
  • Argentina: 4:00 a.m.
  • Bolivia: 3:00 a.m.
  • Paraguay: 4:00 a.m.
  • Uruguay: 4:00 a.m.
  • España (hora peninsular): 9:00 a.m.

Este lanzamiento simultáneo forma parte de la estrategia global de Netflix para consolidar a ‘Alice in Borderland’ como una de las series japonesas con mayor alcance internacional. La producción ha sido aclamada por la crítica y se ha mantenido en el top 10 de múltiples países tras cada temporada.

PUEDES VER: 'Merlina': el fenómeno de la cultura pop de la mano de Tim Burton

lr.pe

¿Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3?

La única plataforma oficial para ver ‘Alice in Borderland’ temporada 3 es Netflix. Todos los episodios estarán disponibles desde el jueves 25 de septiembre con opciones de subtítulos y doblaje en español, así como en su idioma original japonés. La serie continúa siendo una adaptación live-action del manga escrito por Haro Aso, y ha sido producida íntegramente por el equipo creativo que desarrolló las temporadas anteriores.

Al tratarse de una producción exclusiva de Netflix, no estará disponible en otras plataformas de streaming ni canales de televisión. Para acceder a la temporada 3, los usuarios deben contar con una suscripción activa y buscar la serie directamente en el catálogo. Las primeras dos entregas también se encuentran disponibles para quienes deseen ponerse al día antes del estreno.

Reparto confirmado de 'Alice in Borderland' temporada 3: quiénes regresan y nuevos rostros

Reparto confirmado de 'Alice in Borderland' temporada 3: quiénes regresan y nuevos rostros

Estrenos Netflix del 22 al 28 de septiembre: lo nuevo que no te puedes perder

Estrenos Netflix del 22 al 28 de septiembre: lo nuevo que no te puedes perder

Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y fecha confirmada

Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y fecha confirmada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

'Sound of Freedom': la IMPACTANTE historia real de Giselle, la reina de belleza que fue proxeneta

'Sound of Freedom’: la IMPACTANTE historia real de Giselle, la reina de belleza que fue proxeneta

Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y fecha confirmada

Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y fecha confirmada

One Piece 894: La leyenda de Ace en Wano, aquí el resumen con SPOILERS del episodio

One Piece 894: La leyenda de Ace en Wano, aquí el resumen con SPOILERS del episodio

"365 días", final de Laura en los libros: ¿a quién eligió, Massimo o Nacho?

“365 días”, final de Laura en los libros: ¿a quién eligió, Massimo o Nacho?

Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro protagonizan 'Una batalla tras otra': fecha de estreno y detalles

Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro protagonizan 'Una batalla tras otra': fecha de estreno y detalles

Cómo ver la saga El Conjuro: orden cronológico de las películas de los Warren

Cómo ver la saga El Conjuro: orden cronológico de las películas de los Warren

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

¿Cuándo es el primer recorrido del Señor de los Milagros en procesión este 2025? Todo listo para el mes morado

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta solo una vez

Cine y series

Estrenos nacionales en peligro a causa de incumplimiento del Mincul

Reparto confirmado de 'Alice in Borderland' temporada 3: quiénes regresan y nuevos rostros

Estrenos Netflix del 22 al 28 de septiembre: lo nuevo que no te puedes perder

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Política

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta solo una vez

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

