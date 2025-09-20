HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cine y series

'Merlina': el fenómeno de la cultura pop de la mano de Tim Burton

Con la tercera temporada confirmada, la serie que convenció a Burton para trabajar en televisión se posiciona como uno de los mayores éxitos del streaming. El antagonista, Owen Painter, respondió a La República acerca de su ingreso a la historia de los Addams.

Jenna Ortega ahora es productora.
Jenna Ortega ahora es productora. | Netflix.

Merlina (o Wednesday) trajo a Tim Burton a la televisión en 2022.  La serie sobre la familia Addams proponía ocho episodios centrados en la hija de Morticia (Catherine Zeta-Jones) y Homero (Luis Guzmán). Con un dibujo de la adolescente tocando el violonchelo con un cuchillo, Netflix hizo el anuncio oficial un año antes y adelantó que la producción tendría un guion de “misterio detectivesco” sobre la protagonista como estudiante en Nevermore Academy. El éxito fue más de lo que esperaba el director de Beetlejuice. Fue la serie en inglés más vista en la historia de la plataforma.

          Los creadores de la serie, Alfred Gough y Miles Millar, ya tenían el guion escrito de la primera temporada cuando esperaban convencer a un director que no era asiduo a la televisión. “No era necesariamente que fuera un gran fan de la familia Addams, ni que tuviera el sueño de toda la vida de hacerlo. Pero cuando leí ese personaje, simplemente conecté con él. Me llenó de energía de una forma que no había sentido en bastante tiempo”, ha dicho Burton a Independent y recordó la primera reunión con la compañía. “Dijeron: ‘En los primeros 10 minutos, pasa esto; en los segundos ocho minutos, pasa aquello, y me explotó la cabeza. Pensé: ‘¿En qué planeta estoy?”.

PUEDES VER: 'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

lr.pe

El cineasta dirigió cuatro episodios y firmó como productor ejecutivo de la comedia dramática gótica basada en los dibujos de Charles Addams. La serie llevó a la fama mundial a su protagonista, Jenna Ortega. La actriz de ascendencia mexicana y puertorriqueña logró una nominación al Globo de Oro por el personaje con poderes psíquicos y estuvo en Beetlejuice 2.  “Es una de las pocas protagonistas que se sale con la suya, aparte de los villanos, que no suelen tener desarrollo emocional ni profundidad. De hecho, hice una audición para (una película animada de Wednesday ) cuando tenía 14 años, y no me la dieron”, declaró a The Hollywood Reporter por el estreno de la segunda temporada.

Antes de firmar para Netflix, el director había dicho: “Si no encontramos a Wednesday Addams, no hay show”. Se refería a que la protagonista tenía que ser similar en algún aspecto al personaje. “Como actor, puedes llegar a ser muchas cosas diferentes. Pero para Wednesday, tienes que tenerlo. No me refiero a que sea oscura. Necesitas esa extraña fuerza y ​​claridad interior, porque no puedes fabricarla. Jenna es como una actriz de cine mudo, y lo que disfruto de su personaje no es tanto el diálogo, sino cómo se presenta”.

PUEDES VER: Entrevista al director de 'Perdidos en el Amazonas': "Pocas veces los niños indígenas pueden dar sus propios testimonios"

lr.pe

Su popularidad ha llevado a la actriz a ser tema tendencia; una escena de baile que ella improvisa (las recreaciones con la canción Bloody Mary de Lady Gaga, provocaron un aumento del 1800 % en las reproducciones en Spotify), fue emulada por la estrella del pop, quien aparece en la segunda temporada como Rosaline Rotwood. 

En la primera temporada, Merlina salva a su escuela y en la segunda la vemos encerrada en la casa de un asesino en serie. Por supuesto, no es el arquetipo de heroína, pero no está atemorizada y termina ayudando a capturar al criminal. El reto para Ortega, que ahora es productora, ha sido más que intentar no parpadear. “Tenía 17 o 18 años cuando empezamos esto y estaba nerviosa y asustada. Las dos primeras semanas de producción fueron de los momentos más caóticos y estresantes de mi carrera”.

El ingreso a una serie consolidada

La historia da un giro en la segunda temporada con el ingreso del actor Owen Painter, quien interpreta al zombi Slurp y a Isaac Night. El actor se conectó por Zoom para dar entrevistas a la prensa de Latinoamérica. “Me encantan (los Addams), solo por la broma central, ya sabes, de compararlos con la gente común, entre comillas. Hay una celebración de lo extraño, si te lo tomas en serio. Pero, al final, es divertidísimo. Y ha habido muchísimos actores increíbles que han interpretado estos personajes”, respondió a La República.

Al igual que Ortega, el actor de El cuento de la criada, está experimentando en otro nivel la fama a partir de este personaje. Nos dice que ha ingresado al universo de los Addams, pero también al universo de Tim Burton. “Porque, en cierto modo, se unen en esto. Es un lugar genial para experimentar, para divertirse mucho. La serie tiene una fuerza tan poderosa en cuanto a su mundo, así que quería ver cómo interactuaría con ella. Quería ver cómo lo complementaba, o cómo creaban algo interesante. Es casi como una alquimia. Simplemente, me sentía muy emocionado y muy realizado cada día. ¿Sabes? Fue muy divertido estar con toda esta increíble comunidad de artistas”.

Otro reto era ser antagonista en el mundo de Merlina. “Quería divertirme mucho siendo el villano y ser alguien que podría haber generado una expectativa inmediata: es un antihéroe y tiene suficientes cualidades simpáticas como para guiarte a través de cuánto lo odias. Pero, al mismo tiempo, pensé que quizás sería interesante dejarse llevar por esas cualidades negativas. Por ejemplo, es increíblemente vanidoso. Así que sentí que esas cosas complicaban un poco lo que uno podría estar acostumbrado a ver en un papel como este. No se trata solo de que pueda ser un poco dulce o malo. Fue algo un poco más; con suerte, fue honesto”.

    Netflix ha confirmado la temporada 3 y habría un spin- off. Para Alfred Gough, el éxito de la serie tiene que ver con que “todos” se pueden identificar con ser marginados en algún momento. “Sin importar quién seas”.

  • Gira Para la promoción de la segunda temporada, el elenco viajó a 16 ciudades de cinco continentes.
  • Familia Addams. La historia fue publicada por primera vez en The New Yorker en los años 30. La serie tiene como récord lograr estar 20 semanas en el ‘Top 10’ global.

Notas relacionadas
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

LEER MÁS
'Vendida al jefe mafioso posesivo': ¿dónde ver GRATIS y ONLINE todos los capítulos de la serie completa sub. español?

'Vendida al jefe mafioso posesivo': ¿dónde ver GRATIS y ONLINE todos los capítulos de la serie completa sub. español?

LEER MÁS
Reparto de 'Pedro el escamoso 2': ¿quién es quién en la nueva temporada de la exitosa serie colombiana?

Reparto de 'Pedro el escamoso 2': ¿quién es quién en la nueva temporada de la exitosa serie colombiana?

LEER MÁS
‘Caso 39’: de qué trata, reparto y final explicado de la película con Renée Zellweger

‘Caso 39’: de qué trata, reparto y final explicado de la película con Renée Zellweger

LEER MÁS
'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

LEER MÁS
Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Cine y series

'Camp Rock 3' con los Jonas Brothers: reparto oficial, sinopsis y todo lo que se sabe de la película de Disney

Preestreno de ‘Los Patos y las Patas’: ¿en qué cines se puede ver la nueva película peruana inspirada en las canciones de Raúl Romero?

Estreno de la película “Shiringa. Genocidio y resistencia en la Amazonía”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota