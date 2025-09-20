'Merlina': el fenómeno de la cultura pop de la mano de Tim Burton

Merlina (o Wednesday) trajo a Tim Burton a la televisión en 2022. La serie sobre la familia Addams proponía ocho episodios centrados en la hija de Morticia (Catherine Zeta-Jones) y Homero (Luis Guzmán). Con un dibujo de la adolescente tocando el violonchelo con un cuchillo, Netflix hizo el anuncio oficial un año antes y adelantó que la producción tendría un guion de “misterio detectivesco” sobre la protagonista como estudiante en Nevermore Academy. El éxito fue más de lo que esperaba el director de Beetlejuice. Fue la serie en inglés más vista en la historia de la plataforma.

Los creadores de la serie, Alfred Gough y Miles Millar, ya tenían el guion escrito de la primera temporada cuando esperaban convencer a un director que no era asiduo a la televisión. “No era necesariamente que fuera un gran fan de la familia Addams, ni que tuviera el sueño de toda la vida de hacerlo. Pero cuando leí ese personaje, simplemente conecté con él. Me llenó de energía de una forma que no había sentido en bastante tiempo”, ha dicho Burton a Independent y recordó la primera reunión con la compañía. “Dijeron: ‘En los primeros 10 minutos, pasa esto; en los segundos ocho minutos, pasa aquello, y me explotó la cabeza. Pensé: ‘¿En qué planeta estoy?”.

El cineasta dirigió cuatro episodios y firmó como productor ejecutivo de la comedia dramática gótica basada en los dibujos de Charles Addams. La serie llevó a la fama mundial a su protagonista, Jenna Ortega. La actriz de ascendencia mexicana y puertorriqueña logró una nominación al Globo de Oro por el personaje con poderes psíquicos y estuvo en Beetlejuice 2. “Es una de las pocas protagonistas que se sale con la suya, aparte de los villanos, que no suelen tener desarrollo emocional ni profundidad. De hecho, hice una audición para (una película animada de Wednesday ) cuando tenía 14 años, y no me la dieron”, declaró a The Hollywood Reporter por el estreno de la segunda temporada.

Antes de firmar para Netflix, el director había dicho: “Si no encontramos a Wednesday Addams, no hay show”. Se refería a que la protagonista tenía que ser similar en algún aspecto al personaje. “Como actor, puedes llegar a ser muchas cosas diferentes. Pero para Wednesday, tienes que tenerlo. No me refiero a que sea oscura. Necesitas esa extraña fuerza y ​​claridad interior, porque no puedes fabricarla. Jenna es como una actriz de cine mudo, y lo que disfruto de su personaje no es tanto el diálogo, sino cómo se presenta”.

Su popularidad ha llevado a la actriz a ser tema tendencia; una escena de baile que ella improvisa (las recreaciones con la canción Bloody Mary de Lady Gaga, provocaron un aumento del 1800 % en las reproducciones en Spotify), fue emulada por la estrella del pop, quien aparece en la segunda temporada como Rosaline Rotwood.

En la primera temporada, Merlina salva a su escuela y en la segunda la vemos encerrada en la casa de un asesino en serie. Por supuesto, no es el arquetipo de heroína, pero no está atemorizada y termina ayudando a capturar al criminal. El reto para Ortega, que ahora es productora, ha sido más que intentar no parpadear. “Tenía 17 o 18 años cuando empezamos esto y estaba nerviosa y asustada. Las dos primeras semanas de producción fueron de los momentos más caóticos y estresantes de mi carrera”.

El ingreso a una serie consolidada

La historia da un giro en la segunda temporada con el ingreso del actor Owen Painter, quien interpreta al zombi Slurp y a Isaac Night. El actor se conectó por Zoom para dar entrevistas a la prensa de Latinoamérica. “Me encantan (los Addams), solo por la broma central, ya sabes, de compararlos con la gente común, entre comillas. Hay una celebración de lo extraño, si te lo tomas en serio. Pero, al final, es divertidísimo. Y ha habido muchísimos actores increíbles que han interpretado estos personajes”, respondió a La República.

Al igual que Ortega, el actor de El cuento de la criada, está experimentando en otro nivel la fama a partir de este personaje. Nos dice que ha ingresado al universo de los Addams, pero también al universo de Tim Burton. “Porque, en cierto modo, se unen en esto. Es un lugar genial para experimentar, para divertirse mucho. La serie tiene una fuerza tan poderosa en cuanto a su mundo, así que quería ver cómo interactuaría con ella. Quería ver cómo lo complementaba, o cómo creaban algo interesante. Es casi como una alquimia. Simplemente, me sentía muy emocionado y muy realizado cada día. ¿Sabes? Fue muy divertido estar con toda esta increíble comunidad de artistas”.

Otro reto era ser antagonista en el mundo de Merlina. “Quería divertirme mucho siendo el villano y ser alguien que podría haber generado una expectativa inmediata: es un antihéroe y tiene suficientes cualidades simpáticas como para guiarte a través de cuánto lo odias. Pero, al mismo tiempo, pensé que quizás sería interesante dejarse llevar por esas cualidades negativas. Por ejemplo, es increíblemente vanidoso. Así que sentí que esas cosas complicaban un poco lo que uno podría estar acostumbrado a ver en un papel como este. No se trata solo de que pueda ser un poco dulce o malo. Fue algo un poco más; con suerte, fue honesto”.

Netflix ha confirmado la temporada 3 y habría un spin- off. Para Alfred Gough, el éxito de la serie tiene que ver con que “todos” se pueden identificar con ser marginados en algún momento. “Sin importar quién seas”.