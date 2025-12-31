‘Paprika’ llega a los cines peruanos en el 2026: tráiler, trama y fecha de estreno de la obra de Satoshi Kon, maestro de la animación

Paprika, la icónica película de animación japonesa dirigida por Satoshi Kon, llegará a los cines del Perú el próximo 8 de enero de 2026 como parte de la celebración por los 20 años de su estreno. El filme, considerado uno de los títulos más influyentes del anime, regresa a la pantalla grande para reencontrarse con nuevas audiencias y con quienes la convirtieron en una obra de culto.

La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia en 2006, donde destacó por su propuesta arriesgada y su potente lenguaje visual. Desde entonces, se consolidó como un referente del thriller psicológico y la ciencia ficción, marcando un hito dentro del cine contemporáneo.

¿De qué trata la película ‘Paprika’?

Basada en la novela del escritor japonés Yasutaka Tsutsui, la historia se sitúa en un futuro cercano donde un dispositivo llamado DC Mini permite ingresar a los sueños con fines terapéuticos. El problema surge cuando esta tecnología es utilizada de forma indebida, provocando que la frontera entre el sueño y la realidad se diluya, poniendo en peligro la estabilidad mental de sus usuarios.

La protagonista es la doctora Atsuko Chiba, una científica reservada que, bajo la identidad de Paprika, se adentra en el mundo onírico para resolver conflictos y enfrentar amenazas. Este personaje ha sido valorado con el tiempo como una figura femenina adelantada a su época, autónoma y clave dentro del relato.

Dirigida por Satoshi Kon, también responsable de obras como Perfect Blue, Millennium Actress y Tokyo Godfathers, Paprika redefinió la manera de representar el subconsciente en el cine. Su narrativa fluida, su estética sin límites y su audaz mezcla de fantasía y realidad la convirtieron en una película que amplió las fronteras de la animación para adultos.

¿Qué dijo la crítica sobre ‘Paprika’?

En su paso por el Festival de Cine de Venecia 2006, la crítica la definió como “una experiencia hipnótica, tan estimulante como desconcertante, que confirma a Kon como uno de los grandes visionarios del cine moderno”, destacando su ambición artística y el fuerte impacto sensorial de la propuesta.

Más allá del reconocimiento especializado, Paprika también logró un sólido rendimiento comercial para una película de animación dirigida al público adulto y rápidamente se consolidó como un filme de culto a nivel mundial.

Su mezcla de thriller psicológico, ciencia ficción y reflexión filosófica ha mantenido vigente su importancia con el paso del tiempo, acompañada por la influyente banda sonora de Susumu Hirasawa, considerada hoy parte esencial de su identidad.