La esperada adaptación de la novela 'It Ends with Us' de Colleen Hoover, titulada ‘Romper el Círculo’, ya tiene fecha de estreno confirmada en Netflix. Esta película ha cautivado a los fans tanto por su poderosa trama romántica como por los intensos temas que aborda, como la violencia doméstica y la superación personal.

En ella, la famosa actriz Blake Lively interpreta a Lily Bloom, una mujer que enfrenta los fantasmas de su pasado mientras navega una relación complicada con el neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni), quien también dirige la película. Tras su exitosa trayectoria en cines, donde recaudó más de 340 millones de dólares a nivel mundial​, la cinta se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, especialmente entre los seguidores de la autora y el público joven adulto.

¿Cuándo se estrena en Netflix ‘Romper el Círculo’?

La película ‘Romper el Círculo’ estará disponible en Netflix a partir del 9 de diciembre de 2024. Tras su estreno en cines el 9 de agosto de este año, los fans que no pudieron disfrutarla en la pantalla grande finalmente podrán verla en la plataforma de streaming, lo que la convierte en uno de los lanzamientos más esperados del mes​

¿De qué trata ‘Romper el Círculo’?

La historia de ‘Romper el Círculo’ sigue a Lily Bloom, una mujer que, después de haber crecido en un entorno abusivo, comienza una nueva vida en Boston. Su sueño es abrir su propio negocio, pero su vida toma un giro inesperado cuando conoce a Ryle Kincaid, un neurocirujano brillante pero complicado. Mientras su relación se intensifica, Lily empieza a notar similitudes con el comportamiento abusivo de su padre, lo que la lleva a dudar de su futuro con Ryle.

La aparición de Atlas Corrigan, su primer amor, complica aún más su vida, y Lily deberá tomar una difícil decisión que podría cambiar su destino​.

¿Qué dijo la crítica sobre ‘Romper el Círculo’?

La crítica ha elogiado la interpretación de Blake Lively, destacando su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Lily Bloom. Sin embargo, algunos medios señalaron que la película podría haber tratado con más profundidad los temas de abuso y trauma. A pesar de esto, el enfoque romántico y la conexión entre los personajes principales lograron captar la atención de los espectadores, lo que contribuyó al éxito tanto en cines como en las redes sociales.

En general, la adaptación se ha visto como una representación fiel de la novela, aunque con algunas licencias artísticas que han generado debate​.

Blake Lively es la esposa del actor Ryan Reynolds, protagonista de Deadpool. Foto: Instagram.

