Netflix: estrenos de series y películas programadas del 15 al domingo 21 de septiembre

Netflix sigue renovando su catálogo con una amplia variedad de estrenos que llegarán entre el lunes 15 y el domingo 21 de septiembre de 2025. Durante esa semana, la plataforma de streaming presentará desde comedias románticas, dramas, documentales y series animadas, hasta producciones internacionales que prometen sorprender a los suscriptores.

Los nuevos títulos abarcan distintos géneros, desde la sátira histórica hasta la realeza europea y el cine de Bollywood. Netflix busca ofrecer contenido fresco para todos los gustos y públicos. A continuación, revisa el calendario con las fechas y sinopsis de cada producción.

Estrenos de series y películas en Netflix del 15 al domingo 21 de septiembre

'Realeza rebelde: una insólita historia de amor'

Bajo el título internacional Rebel Royals: Una historia de amor improbable, esta docuserie sigue durante más de un año a la princesa Märtha Louise de Noruega y a su pareja, el chamán Durek Verrett. La producción muestra rituales privados, momentos íntimos y apariciones públicas, mezclando protocolo real con misticismo chamánico. Netflix apuesta por convertir esta peculiar historia de amor en un fenómeno global de streaming.

Fecha de estreno: martes 16 de septiembre

'Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo'

La plataforma suma a su oferta un documental que explora el crecimiento de Matchroom, una de las productoras deportivas más influyentes del mundo. Con acceso exclusivo y testimonios de figuras del boxeo y otros deportes, esta producción muestra cómo la compañía se convirtió en un gigante del entretenimiento deportivo.

Fecha de estreno: miércoles 17 de septiembre

'1670'

La comedia satírica polaca regresa con nueva temporada. Ambientada en la aldea de Jan Paweł Adamczewski, la historia mezcla falso documental con humor ácido. Entre ridículas intrigas familiares, conflictos con campesinos y su obsesión por ser recordado, el protagonista desencadena situaciones absurdas que retratan con ironía la tensión entre nobleza y pueblo en el siglo XVII.

Fecha de estreno: miércoles 17 de septiembre

'Black Rabbit'

Con Jude Law y Jason Bateman como protagonistas, esta serie se ambienta en el mundo nocturno de Nueva York. Jake Friedken, dueño de un club de moda, ve tambalear su imperio tras el regreso de su hermano Vince, reavivando heridas del pasado y exponiendo secretos familiares en un thriller cargado de drama y ambición.

Fecha de estreno: jueves 18 de septiembre

'Platónico'

Este drama turco presenta a Kaan, un empresario decidido a comprar un hotel familiar. Tras ser rechazado, se infiltra bajo una identidad falsa para ganarse a las dueñas del negocio. Su llegada cambia la vida de dos hermanas que lo ven como el hombre destinado a marcar su futuro, aunque sus intenciones ocultas amenazan con romper la aparente historia romántica.

Fecha de estreno: jueves 18 de septiembre

'Los tipos duros de Bollywood'

Una película que explora el caótico mundo del cine indio a través de un ambicioso forastero y sus amigos, quienes intentan triunfar en la industria más grande y colorida del planeta.

Fecha de estreno: jueves 18 de septiembre

'El mismo día contigo'

Comedia romántica en la que una conservadora de museo queda atrapada en un bucle temporal. Obligada a revivir un día en el que todo sale mal, deberá enfrentarse a su vida perfecta y arriesgarse para romper el ciclo.

Fecha de estreno: jueves 18 de septiembre

'El refugio atómico'

Este thriller muestra cómo un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker ante la amenaza de una guerra mundial. Lo que debía ser un lugar seguro se convierte en una pesadilla marcada por secretos familiares, traumas del pasado y tensiones que estallan bajo tierra.

Fecha de estreno: viernes 19 de septiembre

'Y ella dijo quizás'

Producción turca que sigue a Mavi, una joven criada en Alemania que descubre pertenecer a una acaudalada familia de Estambul. Su nuevo entorno de lujos pondrá a prueba su relación, obligándola a decidir entre amor y riqueza.

Fecha de estreno: viernes 19 de septiembre

'El hotel embrujado'

Serie animada para adultos creada por Matt Roller y producida por Universal Television. Ambientada en un hotel sobrenatural, mezcla comedia irreverente y elementos paranormales, apostando por el humor negro y la animación alternativa.