El domingo 11 de enero se realizaron los Golden Globes 2026, una de las noches más esperadas por las y los amantes del séptimo arte, que sirve como antesala para los Premios Óscar. El evento, concedido por más de 90 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, premió lo mejor del cine y televisión.

En las categorías de cine, el mayor ganador fue 'Una batalla tras otra', que obtuvo el premio a Mejor Película de Drama. Además, la película brasileña 'El agente secreto' sorprendió al llevarse el galardón a Mejor Película de habla no inglesa y Thimothée Chalamet fue reconocido como Mejor Actor de Comedia o Musical por 'Marty Sumpre'. En esta nota de contamos en qué plataformas ver todas las películas y series ganadoras.

¿Dónde ver las películas ganadores de los Golden Globes 2026?

'One battle after another'

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio ganó en Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Dirección (Paul Thomas Anderson), Mejor Guion para Cine y Mejor Actriz de Reparto (Teyana Taylor).

La cinta, que narra la historia de un exrevolucionario que vive oculto junto a su hija, esta disponible en la plataforma de HBO Max.

'Hamnet'

El filme, inspirado en la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet, ganó en las categorías de Mejor Película de Drama y Mejor Actriz de Drama (Jessie Buckley). Puedes verla en salas de cine desde el 29 de enero

'Sentimental Value'

La película noruega dirigida por Joamchim Trier y protagonizada por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith ganó por Mejor Actor de Reparto (Stellan Skarsgård). Está disponible en MUBI, Prime Video y Apple TV.

'El agente secreto'

La película brasileña retrata la vida de un profesor que llega a Recife con la esperanza de empezar una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Sin embargo, es vigilado por el gobierno militar, que lo acecha y amenaza. El thriller político, escrito y dirigido por Kleber Mendonça Filho, ganó en las categorías de Mejor Actor de Drama (Wagner Moura) y Mejor Película en idioma no inglés.

Displonible en MUBI.

'Marty Supreme'

Ambientada en el mundo del tenis de mesa de los años 50, la cinta sigue a Marty Mauser, un joven soñador que busca ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. El filme ganó en la categoría de Mejor Actor Musical o de Comedia (Timothée Chalamet)

Próximamente en HBO Max.

Otras películas disponibles:

'Los pecadores', ganadora en Mejor Banda Sonora y en Mejor Logro en Taquilla, está dispnible en HBO Max. 'Las guerreras K-pop' ganó con 'Golden' el galardón de Mejor Canción Original y también obtuvo el premio a Mejor Película de Animación. Puedes verla en Netflix.

¿Dónde ver las serie ganadoras de los Golden Globes 2026?

Mejor serie de drama

'The Pitt' - HBO Max

Mejor serie de comedia o musical

'The studio' - Apple TV+

Mejor miniserie o películ para TV

'Adolescencia' - Netflix

Mejor actor en una serie de drama

Noah Wyle ('The Pitt') - HBO Max

Mejor actriz en una serie de drama

Rhea Seehorn ('Pluribus) - Apple TV+

Mejor actor actor en una serie de comedia o musical

Seth Rogen ('The Studio) - Apple TV+

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

Jean Smart ('Hacks') - HBO Max

Mejor actor de reparto en TV

Owen Cooper ('Adolescencia') - Netflix

Mejor actriz de reparto en TV

Erin Doherty ('Adolescenia') - Netflix

Mejor actor en una miniserie o película para TV

Stephen Graham ('Adolescenia') - Netflix

Mejor actriz en una miniserie o película para TV

Michelle Williams ('Dying for sex') - Disney +