HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí, delincuencia imparable y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Cine y series

Películas ganadoras de los Golden Globes 2026: dónde verlas online

Los Globos de Oro sirven como antesala a la ceremonia de los Premios Oscar e incluyen la percepción de los críticos, público y profesionales del séptimo arte. 

Lista de ganadores de los Golden Globes 2026 Foto: Composición LR
Lista de ganadores de los Golden Globes 2026 Foto: Composición LR | Golden Globes 2026

El domingo 11 de enero se realizaron los Golden Globes 2026, una de las noches más esperadas por las y los amantes del séptimo arte, que sirve como antesala para los Premios Óscar. El evento, concedido por más de 90 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, premió lo mejor del cine y televisión.

En las categorías de cine, el mayor ganador fue 'Una batalla tras otra', que obtuvo el premio a Mejor Película de Drama. Además, la película brasileña 'El agente secreto' sorprendió al llevarse el galardón a Mejor Película de habla no inglesa y Thimothée Chalamet fue reconocido como Mejor Actor de Comedia o Musical por 'Marty Sumpre'. En esta nota de contamos en qué plataformas ver todas las películas y series ganadoras.

PUEDES VER: Nominados Golden Globes 2026: lista completa de todas las películas y series candidatas a los Globos de Oro

lr.pe

¿Dónde ver las películas ganadores de los Golden Globes 2026?

'One battle after another'

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio ganó en Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Dirección (Paul Thomas Anderson), Mejor Guion para Cine y Mejor Actriz de Reparto (Teyana Taylor).

La cinta, que narra la historia de un exrevolucionario que vive oculto junto a su hija, esta disponible en la plataforma de HBO Max.

'Hamnet'

El filme, inspirado en la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet, ganó en las categorías de Mejor Película de Drama y Mejor Actriz de Drama (Jessie Buckley). Puedes verla en salas de cine desde el 29 de enero

'Sentimental Value'

La película noruega dirigida por Joamchim Trier y protagonizada por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith ganó por Mejor Actor de Reparto (Stellan Skarsgård). Está disponible en MUBI, Prime Video y Apple TV.

'El agente secreto'

La película brasileña retrata la vida de un profesor que llega a Recife con la esperanza de empezar una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Sin embargo, es vigilado por el gobierno militar, que lo acecha y amenaza. El thriller político, escrito y dirigido por Kleber Mendonça Filho, ganó en las categorías de Mejor Actor de Drama (Wagner Moura) y Mejor Película en idioma no inglés.

Displonible en MUBI.

'Marty Supreme'

Ambientada en el mundo del tenis de mesa de los años 50, la cinta sigue a Marty Mauser, un joven soñador que busca ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. El filme ganó en la categoría de Mejor Actor Musical o de Comedia (Timothée Chalamet)
Próximamente en HBO Max.

Otras películas disponibles:
'Los pecadores', ganadora en Mejor Banda Sonora y en Mejor Logro en Taquilla, está dispnible en HBO Max. 'Las guerreras K-pop' ganó con 'Golden' el galardón de Mejor Canción Original y también obtuvo el premio a Mejor Película de Animación. Puedes verla en Netflix.

PUEDES VER: Creador de 'Tren a Busan' estrena nueva película coreana de zombies que apunta a ser un próximo fenómeno mundial

lr.pe

¿Dónde ver las serie ganadoras de los Golden Globes 2026?

Mejor serie de drama

'The Pitt' - HBO Max

Mejor serie de comedia o musical

'The studio' - Apple TV+

Mejor miniserie o películ para TV

'Adolescencia' - Netflix

Mejor actor en una serie de drama

Noah Wyle ('The Pitt') - HBO Max

Mejor actriz en una serie de drama

Rhea Seehorn ('Pluribus) - Apple TV+

Mejor actor actor en una serie de comedia o musical

Seth Rogen ('The Studio) - Apple TV+

Mejor actriz en una serie de comedia o musical
Jean Smart ('Hacks') - HBO Max

Mejor actor de reparto en TV

Owen Cooper ('Adolescencia') - Netflix

Mejor actriz de reparto en TV

Erin Doherty ('Adolescenia') - Netflix

Mejor actor en una miniserie o película para TV

Stephen Graham ('Adolescenia') - Netflix

Mejor actriz en una miniserie o película para TV

Michelle Williams ('Dying for sex') - Disney +

Notas relacionadas
Golden Globes 2026 EN VIVO: 'The Pitt' gana en la categoría de Mejor Serie Dramática del año

Golden Globes 2026 EN VIVO: 'The Pitt' gana en la categoría de Mejor Serie Dramática del año

LEER MÁS
Stellan Skarsgård en los Globos de Oro: "El cine debe ser visto en las salas de cine"

Stellan Skarsgård en los Globos de Oro: "El cine debe ser visto en las salas de cine"

LEER MÁS
Nominados Golden Globes 2026: lista completa de todas las películas y series candidatas a los Globos de Oro

Nominados Golden Globes 2026: lista completa de todas las películas y series candidatas a los Globos de Oro

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

LEER MÁS
Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
'Él y Ella' de Netflix: de qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene, final explicado y todo sobre 'His & Hers', la nueva serie

'Él y Ella' de Netflix: de qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene, final explicado y todo sobre 'His & Hers', la nueva serie

LEER MÁS
Disney plus tendría fecha de estreno para las series de Marvel

Disney plus tendría fecha de estreno para las series de Marvel

LEER MÁS
Susana Baca: "Históricamente, la censura ha dado más fuerza a los artistas"

Susana Baca: "Históricamente, la censura ha dado más fuerza a los artistas"

LEER MÁS
Erik Menéndez habla DESDE LA CÁRCEL sobre la serie 'Monstruos' de Netflix: “Una representación deshonesta”

Erik Menéndez habla DESDE LA CÁRCEL sobre la serie 'Monstruos' de Netflix: “Una representación deshonesta”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Cine y series

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Golden Globes 2026 EN VIVO: a qué hora inicia y dónde ver la ceremonia de premiación por televisión y streaming

Orgullo peruano: Francisco Lombardi será homenajeado en el Festival de Cine de Málaga por su impacto en el cine iberoamericano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025