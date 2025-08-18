‘En el barro’, el spin-off de ‘El marginal’, se estrenó en Netflix el pasado 14 de agosto y rápidamente se colocó entre las producciones más vistas en Latinoamérica. La serie creada por Sebastián Ortega mostró en ocho intensos capítulos la dureza de la vida en una prisión femenina La Quebrada, donde la pelea entre Gladys Guerra, viuda de Borges (Ana Garibaldi), y Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas) dejó al público con ganas de más.

Si bien Netflix aún no ha anunciado de manera oficial una nueva entrega, el cierre de la primera temporada dejó varias historias abiertas que apuntan a una continuación, sobre todo el futuro de Gladys tras sus últimas decisiones. En ese sentido, el propio Ortega reveló en una entrevista que la segunda parte ya fue grabada y que incorporará nuevos personajes, lo que incrementa la expectativa de los fans.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'En el barro' en Netflix?

La segunda temporada de ‘En el barro’ aún no tiene fecha confirmada en Netflix, aunque se especula que podría estrenarse en algún momento del 2026. Mientras tanto, los seguidores esperan conocer qué ocurrirá con Gladys, viuda de Borges, quien deberá afrontar las consecuencias de sus últimas decisiones.

El desenlace de la primera entrega dejó varias líneas argumentales abiertas que apuntan a una continuación. Entre ellas, la aparente muerte de Amparo ‘La Gallega’ tras su enfrentamiento con Gladys, el incierto futuro de Mariana (Valentina Zenere) en La Quebrada, el dilema de Yael (Carolina Ramírez) respecto a la crianza de su hija y la nueva vida de Cleo (María Becerra) después de asesinar a La China. Asimismo, se espera profundizar en la historia de Piquito, quien reveló que su supuesta locura era solo una actuación antes de acabar con la vida de Rosetta.

¿Quiénes se unen al reparto de 'En el barro' temporada 2 en Netflix?

La segunda temporada de ‘En el barro’ contará con un elenco que mezcla rostros ya conocidos con nuevas incorporaciones que prometen sacudir la trama. Entre los regresos confirmados están Carolina Ramírez, Lorena Vega, Camila Peralta, Silvina Sabater, Gerardo Romano y la fallecida Alejandra ‘La Locomotora’ Oliveras, quien en esta entrega tendrá un mayor protagonismo.

En cuanto a las novedades, Sebastián Ortega adelantó la llegada de Eugenia ‘La China’ Suárez, quien interpretará a Nicole, una escort de alto perfil que termina en La Quebrada y tendrá un romance fugaz con un guardia. También se suman Verónica Llinás como la villana de los nuevos episodios, Victorio D’Alessandro, Charo López y hasta una participación especial del cantante argentino L-Gante junto a Carolina Kopelioff en una escena de alto voltaje.