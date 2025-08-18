HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Cine y series

¿'En el barro' tendrá temporada 2 en Netflix?

Netflix alista la temporada 2 de 'En el barro', con Gladys (Ana Garibaldi) enfrentando nuevas consecuencias y la incorporación de figuras como la China Suárez y Verónica Llinás al elenco.

'En el barro' temporada 2 traerá nuevos personajes y nuevas tramas. Foto: Composición LR/Netflix
'En el barro' temporada 2 traerá nuevos personajes y nuevas tramas. Foto: Composición LR/Netflix | netflix

‘En el barro’, el spin-off de ‘El marginal’, se estrenó en Netflix el pasado 14 de agosto y rápidamente se colocó entre las producciones más vistas en Latinoamérica. La serie creada por Sebastián Ortega mostró en ocho intensos capítulos la dureza de la vida en una prisión femenina La Quebrada, donde la pelea entre Gladys Guerra, viuda de Borges (Ana Garibaldi), y Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas) dejó al público con ganas de más.

Si bien Netflix aún no ha anunciado de manera oficial una nueva entrega, el cierre de la primera temporada dejó varias historias abiertas que apuntan a una continuación, sobre todo el futuro de Gladys tras sus últimas decisiones. En ese sentido, el propio Ortega reveló en una entrevista que la segunda parte ya fue grabada y que incorporará nuevos personajes, lo que incrementa la expectativa de los fans.

PUEDES VER: 'Betty, la fea' 2 segunda temporada: hora de estreno en Latinoamérica y dónde ver la serie

lr.pe

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'En el barro' en Netflix?

La segunda temporada de ‘En el barro’ aún no tiene fecha confirmada en Netflix, aunque se especula que podría estrenarse en algún momento del 2026. Mientras tanto, los seguidores esperan conocer qué ocurrirá con Gladys, viuda de Borges, quien deberá afrontar las consecuencias de sus últimas decisiones.

El desenlace de la primera entrega dejó varias líneas argumentales abiertas que apuntan a una continuación. Entre ellas, la aparente muerte de Amparo ‘La Gallega’ tras su enfrentamiento con Gladys, el incierto futuro de Mariana (Valentina Zenere) en La Quebrada, el dilema de Yael (Carolina Ramírez) respecto a la crianza de su hija y la nueva vida de Cleo (María Becerra) después de asesinar a La China. Asimismo, se espera profundizar en la historia de Piquito, quien reveló que su supuesta locura era solo una actuación antes de acabar con la vida de Rosetta.

PUEDES VER: 'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

lr.pe

¿Quiénes se unen al reparto de 'En el barro' temporada 2 en Netflix?

La segunda temporada de ‘En el barro’ contará con un elenco que mezcla rostros ya conocidos con nuevas incorporaciones que prometen sacudir la trama. Entre los regresos confirmados están Carolina Ramírez, Lorena Vega, Camila Peralta, Silvina Sabater, Gerardo Romano y la fallecida Alejandra ‘La Locomotora’ Oliveras, quien en esta entrega tendrá un mayor protagonismo.

En cuanto a las novedades, Sebastián Ortega adelantó la llegada de Eugenia ‘La China’ Suárez, quien interpretará a Nicole, una escort de alto perfil que termina en La Quebrada y tendrá un romance fugaz con un guardia. También se suman Verónica Llinás como la villana de los nuevos episodios, Victorio D’Alessandro, Charo López y hasta una participación especial del cantante argentino L-Gante junto a Carolina Kopelioff en una escena de alto voltaje.

Notas relacionadas
Antares de la Luz, el líder de secta chilena que huyó al Perú tras matar a su hija recién nacida: inspiró una serie en Netflix

Antares de la Luz, el líder de secta chilena que huyó al Perú tras matar a su hija recién nacida: inspiró una serie en Netflix

LEER MÁS
'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

LEER MÁS
'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

LEER MÁS
'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

LEER MÁS
Abella Danger grabó 8 horas de porno sin tener sexo: ¿qué pasó en la grabación de esta película?

Abella Danger grabó 8 horas de porno sin tener sexo: ¿qué pasó en la grabación de esta película?

LEER MÁS
“Blanco y negro”, 36 años después: ¿qué pasó con Gary Coleman, el ícono de los 70?

“Blanco y negro”, 36 años después: ¿qué pasó con Gary Coleman, el ícono de los 70?

LEER MÁS
“Blanco y negro”, 36 años después: ¿qué pasó con Gary Coleman, el ícono de los 70?

“Blanco y negro”, 36 años después: ¿qué pasó con Gary Coleman, el ícono de los 70?

LEER MÁS
¿Qué se sabe hasta ahora sobre la temporada 5 de 'Rosario Tijeras' en Netflix?

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la temporada 5 de 'Rosario Tijeras' en Netflix?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cámaras captan a 8 sujetos atacando violentamente a un arquitecto en Chimbote: víctima sobrevivió de milagro

Techo Propio 2025: familias ya pueden inscribirse desde HOY para acceder a uno de los bonos de S/32.100 que entrega el Gobierno a nivel nacional

Arequipa: cierran ruta al mirador Cruz del Cóndor en el Valle del Colca ¿por qué clausuraron esta zona turística?

Cine y series

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Familia de Ramón García: "Sigue en UCI, pero el nivel de la infección está bajando"

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

APP de César Acuña intenta desmarcarse de tragedia de Trujillo: convoca al ministro del Interior para dar explicaciones

Rosa María Palacios rechaza promulgación de Ley de Amnistía: "El mensaje de impunidad está clarísimo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota