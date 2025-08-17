HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Cine y series

Reparto de ‘La noche siempre llega’: personajes de la película de Netflix

La película de Netflix 'La noche siempre llega' presenta a Vanessa Kirby como Lynette, en una carrera contrarreloj que la lleva al límite para salvar su hogar en una sola noche.

La película de Netflix 'La noche siempre llega' es protagonizada por Vanessa Kirby. Foto: Composición LR/Netflix
La película de Netflix 'La noche siempre llega' es protagonizada por Vanessa Kirby. Foto: Composición LR/Netflix | netflix

‘La noche siempre llega’ (Night Always Comes en inglés) se estrenó en Netflix el 15 de agosto y rápidamente se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados del mes. Basada en la novela homónima de Willy Vlautin y dirigida por Benjamin Caron (‘The Crown’), la película sigue a Lynette, interpretada por Vanessa Kirby, una mujer obligada a enfrentar una carrera contrarreloj para salvar el techo de su familia en Portland.

Más allá de la tensión del thriller, la cinta ofrece un retrato humano y desgarrador de las consecuencias de la desigualdad social en Estados Unidos. Entre la presión de la pobreza y el peso de la responsabilidad hacia su hermano con síndrome de Down, Lynette encarna a quienes deben jugarse todo para sobrevivir. En este marco, la película también destaca por el sólido trabajo de su elenco, capaz de sostener la crudeza y la emoción en cada escena.

lr.pe

'La noche siempre llega': reparto oficial de la nueva película de Netflix

El filme no solo impacta por la fuerza de su historia, sino también por las interpretaciones que le dan profundidad y realismo. El resultado es un relato inquietante y conmovedor que cobra vida gracias a un reparto de gran nivel. Aquí te contamos quiénes integran el elenco de ‘La noche siempre llega’.

Vanessa Kirby como Lynette

La británica Vanessa Kirby, nominada al Óscar por 'Fragmentos de una mujer' y reconocida por sus papeles en 'The Crown' y 'Los 4 fantásticos', interpreta a Lynette, una trabajadora de Portland que, al borde del desalojo, intenta comprar su casa familiar. Sin embargo, la traición de su madre la obliga a recurrir a medidas desesperadas que convierten su noche en una peligrosa carrera contra el tiempo.

Jennifer Jason Leigh como Doreen

La estadounidense Jennifer Jason Leigh, recordada por ‘Fast Times at Ridgemont High’ y nominada al Globo de Oro por ‘Mrs. Parker and the Vicious Circle’, da vida a Doreen, la madre de Lynette. Marcada por una vida en la pobreza, toma una decisión egoísta que rompe la confianza de su hija: usa el dinero de la casa para comprarse un coche, desencadenando así varios sucesos que marcarán la trama.

Zack Gottsagen como Kenny

El actor estadounidense Zack Gottsagen, conocido por su papel en ‘The Peanut Butter Falcon’, interpreta al hermano mayor de Lynette. Su personaje resulta fundamental en la historia, pues su presencia se convierte en la principal motivación que impulsa a Lynette a tomar decisiones extremas para protegerlo.

Stephan James como Cody

El canadiense Stephan James, recordado por ‘If Beale Street Could Talk’ y nominado al Globo de Oro por la serie ‘Homecoming’, da vida a Cody, compañero de trabajo de Lynette en el bar. Con un pasado marcado por la cárcel, se convierte en un aliado circunstancial, lo que desencadena una colaboración tensa y peligrosa que rápidamente pone a prueba la confianza entre ambos.

Randall Park como Scott

Randall Park, conocido por su papel de Jimmy Woo en el UCM y la serie ‘Fresh Off the Boat’, interpreta a Scott, un personaje egoísta y cruel al que Lynette recurre en busca de ayuda económica.

Julia Fox como Gloria

Julia Fox, actriz y modelo italiana reconocida por su aplaudido papel en 'Uncut Gems', da vida a Gloria, una vieja amiga de Lynette que apenas puede ayudarla en su desesperada situación. Ella termina dejando a Lynette en el apartamento de su novio, un gesto que marca uno de los giros tensos en la trama.

Reparto secundario de 'La noche siempre llega'

  • Eli Roth como Blake
  • Sean Martini como Drew
  • Erin Way como Profesora
  • J. Claude Deering como David
  • Jami Yaeger como Gerente del bar

lr.pe

¿De qué trata la película 'La noche siempre llega'?

En este intenso thriller de una sola noche, ‘La noche siempre llega’ narra la desesperada misión de Lynette, una mujer que lucha por asegurar la casa que representa el futuro de su familia. Su plan de compra se derrumba cuando su madre, Doreen, en lugar de avalar el préstamo, decide gastarse el dinero en un coche nuevo, dejándola al borde del desalojo. Con su hermano mayor, que depende de ella, como motor de sus decisiones, Lynette se ve obligada a recorrer las calles más oscuras de la ciudad en busca de $25.000 antes de que amanezca.

En esa carrera contrarreloj, se cruza con viejos conocidos, delincuentes y aliados inesperados, mientras toma decisiones cada vez más desesperadas que ponen a prueba su moralidad. Entre robos, engaños y traiciones, la protagonista descubre que incluso con todos sus sacrificios, el sistema puede seguir fallándola. La película, además de mostrar la fractura entre clases sociales en Estados Unidos, retrata el peso de la familia como motor y, al mismo tiempo, como una carga que la obliga a arriesgarlo todo.

