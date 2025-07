¿A qué hora se estrena 'The Sandman' temporada 2 en Netflix?

'The Sadman 2' tiene como protagonista a Tom Sturridge. Foto: composición LR/Netflix

El regreso de uno de los fenómenos más esperados por los fans de la fantasía ya tiene fecha y hora confirmadas. Tras el éxito rotundo de su primera entrega, 'The Sandman' temporada 2 se estrena en Netflix este jueves 3 de julio de 2025, lista para continuar sumergiendo a los espectadores en un universo onírico, oscuro y profundamente simbólico. La serie, que adapta el cómic de culto publicado por DC Comics y escrito por Neil Gaiman, vuelve con 11 episodios cargados de mitología, criaturas sobrenaturales y el inconfundible tono poético que la caracteriza.

En esta nueva entrega, Tom Sturridge retoma su papel como Sueño del Infinito, un personaje atormentado por las consecuencias de sus elecciones pasadas, obligado a enfrentar desafíos aún mayores para proteger su reino, el Mundo de la Vigilia, y al mismo tiempo buscar su propia redención. La segunda temporada promete intensificar la historia con nuevos personajes, batallas y revelaciones que amplían el fascinante mundo creado por Neil Gaiman.

¿A qué hora se estrena la temporada 2 de 'The Sandman' en Netflix?

'The Sandman' temporada 2 llegará a Netflix a la 1:00 a. m. (hora de México), horario en que usualmente se estrenan los nuevos títulos originales del gigante del streaming.

Estreno de 'The Sandman 2' en Perú, Colombia y Ecuador: jueves 3 de julio a la 1:00 a. m.

Estreno de 'The Sandman 2' en Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: jueves 3 de julio a la 2:00 a. m.

Estreno de 'The Sandman 2' en Argentina, Uruguay y Brasil: jueves 3 de julio a la 3:00 a. m.

Estreno de 'The Sandman 2' en España: jueves 3 de julio a la 8:00 a. m.

¿De qué tratará 'The Sandman' temporada 2 de Netflix?

La segunda temporada de 'The Sandman' continuará explorando la historia de Sueño (también conocido como Morfeo o Rêve), quien tras un fatídico enfrentamiento con su familia debe tomar decisiones imposibles para salvar su reino y a sí mismo. A lo largo de estos nuevos episodios, el protagonista será perseguido por los errores del pasado, cruzándose nuevamente con viejos aliados y temibles enemigos, pero también con dioses y monstruos recién llegados de diversos reinos mitológicos y sobrenaturales.

Los nuevos capítulos ahondarán en la búsqueda de redención de Sueño, quien podría verse obligado a sacrificarlo todo para proteger lo que más ama. Esta temporada se perfila no solo como una continuación fiel a la obra original de Neil Gaiman, sino como una ambiciosa expansión del universo visual y narrativo que conquistó a millones de espectadores en su primera entrega. Con revelaciones impactantes, un despliegue visual cargado de simbolismo y un guion que no rehúye la complejidad emocional, The Sandman temporada 2 se confirma como uno de los grandes estrenos del 2025 en Netflix.