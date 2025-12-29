Tras 19 años desde la emisión del último episodio de 'Malcom in the middle', la serie creada por Linwood Boomer regresará como una secuela de la séptima y ultima temporada, bajo el formato de cuatro episodios. Esta producción, que se perfila como uno de los grandes lanzamientos del 2026, ya cuenta con una fecha de estreno oficial.

¿Cuándo se estrena 'Malcolm in the Middle: life's still unfair'?

'Malcolm in the middle: life's still unfair' ( 'Malcolm, el de en medio: La vida sigue siendo injusta') se estrenará el viernes 10 de abril de 2026. Estará disponible a través de Hulu para Estados Unidos y en Disney+ para América Latina.

La secuela contará con la participación de casi todo el elenco original de FOX: Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis).

¿De qué trata la secuela de 'Malcolm in the Middle'?

La nueva entrega muestra a la disfuncional familia Wilkerson reunidos tras años de estar separada. En el trailer, Malcolm, ya como adulto, afirma que su vida es fantástica ahora que no convive con su familia. Sin embargo, todo cambia cuando debe asistir al aniversario número 40 del matrimonio de sus padres, Hal y Lois.

Según la sinopsis oficial:

"Malcolm, ahora un adulto con su propia hija, es arrastrado de vuelta al caos familiar cuando Hal y Lois insisten en que asista a su 40 aniversario de bodas, desatando un reencuentro explosivo y disparatado que retoma el humor irreverente de la serie original, explorando la vida adulta, la paternidad y la inevitable locura familiar".

¿Quiénes regresan en esta nueva entrega de 'Malcolm in the Middle'?

El elenco original confirmado incluye:

Frankie Muniz como Malcolm

Bryan Cranston como Hal

Jane Kaczmarek como Lois

Justin Berfield como Reese

Christopher Masterson como Francis

Entre los nuevos rostros, destacada Keeley Karsten, quien interpretará a la hija de Malcolm, y Kiana Madeira, en el papel de Tristan, la novia del protagonista.

Uno de los grandes ausentes es Erik Per Sullivan, quien dio vida a Dewey. Actualmente, el actor se encuentra alejado del mundo del entretenimiento mientras cursa una maestría en Harvard. En su lugar, el personaje será interpretado por en Caleb Ellsworth-Clark.