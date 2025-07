La polarización política inspiró la tercera temporada de 'El juego del calamar'

60,1 millones de visualizaciones en tres días. El juego del calamar logró este récord en Netflix con la última temporada que cierra con la presencia de una ganadora del Óscar.

Para quienes aún no han visto la serie surcoreana, se puede resumir en que, un grupo de personas con problemas financieros es reclutado para participar en un ‘juego’ en el que cada jugador eliminado vale 100 millones de wones. “La sensación de urgencia, de crisis constante que pesa sobre la vida diaria de las personas, hace que cualquiera pueda identificarse con Gi-hun (Lee Jung-jae)”, declaró el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk a The New York Times.

Desde la temporada 1, muestra al espectador un programa de supervivencia con juegos macabros, basados en los tradicionales juegos para niños. Detrás de ello está una organización millonaria con fines de entretenimiento y a la vez, comerciales. Habrá “votaciones democráticas” para elegir si continúan o si deciden irse con lo ganado y se castigará a quien se rebele al sistema.

Tras su estreno, en 2021, la serie se convirtió en un fenómeno de audiencia y llegó a los Premios Emmy, pero también abrió el debate sobre la crisis de endeudamiento en Corea del Sur.

El ingreso de los VIP

La última temporada trajo nuevos personajes inspirados en la polarización política. Por ello, después de un estreno con tanta audiencia a nivel mundial, Hwang Dong-hyuk, habló sin medir spoilers y respondió sobre la presencia de una de las grandes estrellas del cine Cate Blanchett y acerca de quiénes son los VIP.

Esta vez, les da armas a los millonarios para ingresar al ‘juego’. “Últimamente hablamos mucho de oligarquía, pero estos supuestos dueños de las grandes tecnológicas dan un paso al frente y le dicen a todo el mundo a quién apoyan con su dinero. Quienes realmente controlan el poder y el sistema ya no se esconden tras una cortina. Se quitan la máscara voluntariamente, casi como si dijeran: ‘Somos quienes lo controlamos todo. Somos quienes tenemos el control’, declaró a Time. “Algunos de los VIP se parecen a Elon Musk”.

¿Habrá una versión estadounidense? El ganador del Emmy no lo confirma, pero el guion ya aborda de una organización internacional. “Tener una mujer reclutadora para el sistema estadounidense sería un buen contraste y también un elemento muy poderoso”, dijo a THR Luego pensé: ‘¿Quién sería la adecuada?’. Es una escena muy corta. Solo hay una línea, así que necesitábamos a alguien con esa presencia para dominar por completo la pantalla en ese instante”.