God Valley’ y ‘BAAD’: fechas de estreno, tráiler y lo que se sabe de las nuevas películas de ‘One Piece’

'One Piece' vuelve a la pantalla grande luego de cinco años de haber estrenado su última película, 'Red' en 2022. Toei Animation, la empresa encargada de adaptar en animación la obra de Eiichiro Oda, ha confirmado que se estrenarán dos películas ambientadas en el universo conformado por Luffy y compañía. La primera titulada 'God Valley', que se suma a las adaptaciones que continúan grandes eventos del anime en cine, está prevista para presentarse en cines en 2027 y extenderá lo presentado en el arco de 'Elbaph'.

Por otra parte, la siguiente película en lanzarse a los cines es ‘BAAD’, cuya fecha de estreno está programada para el 2029, aún sin una premisa exacta de a qué personajes seguirá el film, pero diversos usuarios en las redes teorizan que sería el posible final de las aventuras de Los sombreros de Paja estrenado en cines. Asimismo, también relacionan la película con una premisa que gira en torno a los personajes que lleven la letra ‘D’ en su nombre, un misterio que está presente desde los inicios de la obra. Ambos filmes están programados para estrenarse en 2027 y 2029, pero aún no hay fechas exactas de sus tráilers.

Usuarios estiman que 'BAAD' estará relacionada con explicar el misterio de aquellos personajes que llevan la letra ‘D’ en su apellido. / Composición LR/ Instagram

¿De qué va 'God Valley' y ‘BAAD’?

Toei Animation ha mencionado que ‘God Valley’ extenderá el arco de ‘Elbaph’, línea argumental en la que los personajes Gol D. Roger y el vicealmirante Garp deben unir sus fuerzas para derrotar a Rocks D. Xebec. Esta película podría brindar detalles acerca de la batalla masiva en God Valley, como también el genocidio que se desató en la guerra y su conclusión con el hundimiento de la isla.

De parte de ‘BAAD’, la empresa de animación japonesa no ha confirmado una premisa exacta, ni a qué personajes seguirá la película, pero debido a que su año de estreno coincide con la celebración del 30 aniversario del manga dibujado por Eiichiro Oda, muchos usuarios teorizan que ese film adaptará el fin de las aventuras de Los sombreros de Paja. Como también se habla de que la película estará relacionada con explicar el misterio de aquellos personajes que llevan la letra ‘D’ en su apellido.

¿Cuándo se estrena el final de 'One Piece'?

Aún no hay fecha exacta para el estreno del final de 'One Piece', tanto en el manga como en el anime, pero Eiichiro Oda, autor de la obra, ha mencionado que las aventuras de Luffy y compañía están entrando a los últimos arcos de su historia.

Por lo pronto se estiman años antes de llegar a dicha conclusión, ya que el manga aún no ha respondido incógnitas planteadas desde su inicio como: ¿Qué pasó en el siglo vacío?, ¿Qué significa la de ‘D’ dentro del nombre de ciertos personajes? y ¿Qué es el ‘One Piece’?