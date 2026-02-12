HOYSuscripcion LR Focus

‘One Piece 2’ lanza nuevo tráiler y presenta a los nuevos personajes del live action de Netflix

Netflix confirmó el estreno de ‘One Piece 2’ para el 10 de marzo de 2026 y lanzó un nuevo tráiler que presenta a los personajes que se suman al live action, incluyendo a miembros de Baroque Works y la esperada aparición de Tony Tony Chopper.

'Chopper' es uno de los personajes más esperados en 'One Piece 2'. Foto: Netflix.
'Chopper' es uno de los personajes más esperados en 'One Piece 2'. Foto: Netflix.

La segunda temporada de One Piece ya tiene fecha de estreno: llegará a Netflix el 10 de marzo de 2026, según confirmó la plataforma junto al lanzamiento de su nuevo tráiler oficial. La serie, basada en el exitoso manga de Eiichiro Oda, regresa con una apuesta más ambiciosa, nuevos escenarios y la expansión del universo pirata que conquistó al público en su primera entrega.

La primera temporada se convirtió en un fenómeno global tras su estreno en 2023, liderando el ranking de visualizaciones en múltiples países y logrando una recepción positiva tanto de fanáticos del anime como de nuevos espectadores. En esta segunda parte vuelve el elenco principal encabezado por Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, acompañado por Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) y Taz Skylar (Sanji), quienes continuarán su travesía rumbo al Grand Line.

¿Quiénes serán los nuevos personajes del live action de One Piece 2?

El nuevo tráiler presenta a varios personajes clave que marcarán el rumbo de la historia en esta etapa. Entre ellos destacan integrantes de la organización Baroque Works como Mr. 0, Mr. 3, Mr. 5, Miss Valentine, Miss Goldenweek y Mr. 9, además de la esperada aparición de Tony Tony Chopper, uno de los personajes más queridos del manga y el anime.

Estas incorporaciones anticipan la adaptación de arcos narrativos fundamentales y una temporada con mayor despliegue visual, nuevos villanos y desafíos más intensos para la tripulación del Sombrero de Paja.

